カミーユ・フォルネ ８０周年アニバーサリーモデル発売
アニバーサリーモデル ９月１０日（水）発売開始
カミーユ・フォルネは、「フレンチ プリセ」というブランドの新たな表情と共に、創業８０周年を祝福します。 80周年の限定カプセルコレクションとして、このフレンチ プリセという技法は「２色のトーン」へと進化して、そのフレンチメイドのハイクオリティなメゾンの新ラインナップを彩ります。
2色トーンのアニバーサリーモデルは、フレンチプリセの特徴的デザインとして、その金具にも特別なタッチを加えています。 ブラックとホワイトのエナメルを施した金具は、懐中時計の文字盤に用いられたエナメル技法を彷彿とさせます。
コミュニケーションビジュアルのカット
このアニバーサリーバッグが表現するアーバンシックとは、さりげなく、かつ大胆、また、タイムレス、かつコンテンポラリーという両面性を示しています。
美しいコントラストと遊び心は、カミーユ・フォルネにピッタリの表情です。 あらゆるジャンルや世代を越えた、アートとヘリテージを表現するキャンペーンを展開します。
ショートムービーのようなキャンペーンムービーは、コンテンポラリーアートで装飾されたミステリアスなレジデンスに、気まぐれでシュールな印象のセットを背景に、3人の登場人物が、カミーユ・フォルネへの思い入れを表現しています。
シグネチャートート バイカラー
驚くほど軽量のトートバッグは、バイカラーが
冴える実用的なバッグ。
ビジネスシーンのアクセントに。
素材： ボディ 牛革 / トリヨン
フラップ カーフ/ ヴォーリス
カラー：シリーズいずれも3色展開
ブラックｘタバコ
ボルドーｘオレンジ
トープグレーｘクリーム
価格： 539,000円（税込）
シグネチャーバッグ バイカラー
ブランドを象徴するアイコンバッグ「シグネチャーバッグ」は、バイカラーに進化し新たな表情に。
素材：カーフ/ ヴォーリス
価格：412,000円（税込）
シグネチャーバッグミニ バイカラー
ミニサイズ（横19.0 x 高15.0ｘ幅5.5センチ）のバッグは、バイカラーが映え、アクセサリーのようにスタイルを仕上げるポイントとなるアイテム。収納力もあり、実用も兼ねて・・・。
素材：カーフ/ ヴォーリス
価格：363,000円（税込）
シグネチャーウォレット バイカラー
機能的な3つ折りウォレット。
フラップのバイカラーフレンチプリセが美しく存在感を演出。ゴールドのボタンがリッチ。
素材：カーフ/ ヴォーリス
価格：137,000円（税込）