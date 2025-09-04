パテレ サムネグッズを新発売！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井仁）は、2025年9月5日より、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルのサムネイルをモチーフにしたグッズを発売することをご案内いたします。

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@PacificLeagueTVofficial/videos)は、各試合のダイジェストはもちろん、選手の好プレー珍プレーを独自の切り口でまとめた動画を投稿しています。現在、チャンネル登録者数は158万人*にのぼり、試合日は毎日15本前後の動画を投稿。これまでの動画の視聴回数は延べ36億回を超えているほか、「このプレーはパ・リーグTV（通称：パテレ）が取り上げるだろう」という意味で生まれた「パテレ行き」という言葉は、ファンの皆さまはもちろん選手にも浸透しており、日々多くの方にお楽しみいただいています。

今回はパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで投稿した動画の中から、今年の前半戦の名場面をパテレらしく表現したサムネイルを厳選。全24種のサムネイルを、タオル、アクリルキーホルダー、ステッカーのグッズとして発売いたします。ぜひ残りのシーズンも、パテレグッズとともにパ・リーグ6球団へ熱いご声援をよろしくお願いいたします！

*：2025年9月3日時点

パテレ名誉アンバサダー 外崎 修汰 選手（埼玉西武ライオンズ）コメント

デザインがキレイですね！球場で掲げたらとても目立ちそうです。

これからも活躍して良いサムネイルを出してもらえるようにがんばります！

パテレサムネグッズ概要

●販売商品

・パテレ サムネイル・タオル （税込2,200円）全12種

- 北海道日本ハムファイターズ （伊藤投手ver./郡司選手ver.）

- 東北楽天ゴールデンイーグルス（西口投手ver./宗山選手ver.）

- 埼玉西武ライオンズ（外崎選手ver./長谷川選手ver.）

- 千葉ロッテマリーンズ（山本選手ver./寺地選手ver.）

- オリックス・バファローズ（廣岡選手ver./杉本選手&九里投手ver.）

- 福岡ソフトバンクホークス（柳町選手ver./嶺井選手ver.）

・パテレ サムネイル・アクリルキーホルダー（税込880円）全6種

- 北海道日本ハムファイターズ （山縣選手ver.）

- 東北楽天ゴールデンイーグルス（宗山選手&村林選手ver.）

- 埼玉西武ライオンズ（今井投手ver.）

- 千葉ロッテマリーンズ（藤原選手ver.）

- オリックス・バファローズ（宗選手ver.）

- 福岡ソフトバンクホークス（川瀬選手ver.）

・パテレ サムネイル・ステッカー（税込550円）全6種

- 北海道日本ハムファイターズ （奈良間選手ver.）

- 東北楽天ゴールデンイーグルス（伊藤選手ver.）

- 埼玉西武ライオンズ（甲斐野投手ver.）

- 千葉ロッテマリーンズ（西川選手ver.）

- オリックス・バファローズ（若月選手ver.）

- 福岡ソフトバンクホークス（松本裕樹投手ver.）

●販売開始：2025年9月5日(金)正午

●販売サイト：https://www.16d.shop/view/category/plm

※その他詳細は、販売サイトにてご確認ください。

※サムネイルグッズに加えて、トレーニングウェアなどのパテレオリジナルグッズも発売予定です。

※一部球団からも、パテレサムネイルをモチーフにしたグッズを発売予定です。ぜひ合わせてご注目ください！