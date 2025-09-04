Digital Climate Group、大和証券グループ本社からの出資および戦略的提携を発表

Digital Climate Group Limited

Digital Climate Group Limited（香港特別行政区、CEO Julien Martin、以下「DCG」）は、株式会社大和証券グループ本社（東京都千代田区、代表執行役社長 荻野 明彦、以下「大和証券グループ本社」）から出資を受けたことを発表いたします。両社は、アジアおよび中東地域におけるインパクトファイナンスの促進を目的として戦略的連携を進めてまいります。

DCGは、アジア・中東・アフリカ地域におけるインパクトファイナンスの裾野拡大をミッションとし、デジタルテクノロジーを強みとする投資銀行です。投資・テクノロジー・金融サービスを融合した機能を提供し、インパクトファイナンスの領域での需給の偏在を是正し、インパクトプロジェクトの資本配分に変革をもたらすことを目指しております。

大和証券グループ本社は、近年デジタル・イノベーションを成長戦略の一つに位置付け、AIやブロックチェーン等の先端技術を活用した次世代金融サービスの提供により顧客の資産価値最大化を図るとともに、インパクトファイナンスの推進を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目指しており、本提携を通じて、両社はインパクトファイナンスへの資本の需給ギャップが存在するアジア・中東地域において、持続可能な成長を支える資本供給の促進を目指します。

DCGの先進的なテクノロジーと、大和証券グループ本社が有する資本市場における豊富な知見とプレゼンスを融合させることで、より多くのインパクト志向のプロジェクトへの資金供給と、デジタル技術を活用した新しい市場の形成に貢献してまいります。

【Digital Climate Groupについて】

企業名：Digital Climate Group Limited

創業：2023年

所在地：香港特別行政区

代表者：CEO Julien Martin

URL：https://www.dcg.earth

【株式会社大和証券グループ本社について】

企業名：株式会社大和証券グループ本社

設立：1999年

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー

代表者：代表取締役社長 荻野 明彦

URL：https://www.daiwa-grp.jp/