ニトロプラスのライブマスコットガール「すーぱーそに子」が『この素晴らしい世界に祝福を！』コラボでフィギュア化！　9月4日（木）より予約受付開始！

　株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、「すーぱーそに子 めぐみんver.」の予約受付を、カドスト、キャラアニ.com、エビテン、あみあみ限定で9月4日（木）より開始いたしました。



「すーぱーそに子」は、ニトロプラスのライブイベント「NITRO SUPER SONIC」のマスコットガールとしてデビュー。ガールズ・スリーピース・バンド「第一宇宙速度」に所属し、ヴォーカル・ギターを担当しているほか、2018年7月～2020年1月にかけてVTuberとしても活動した人気キャラクターです。


また、アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』は原作・暁なつめ氏、イラスト・三嶋くろね氏のコンビでスニーカー文庫から刊行されているライトノベルを原作としたアニメシリーズ作品。2025年までにスピンオフ作品含め4度のTVアニメと劇場アニメ1作が公開され、続編制作も決定しています。



「すーぱーそに子 めぐみんver.」は、「もしすーぱーそに子がめぐみんの衣装を着たら…」というコンセプトのもと、すーぱーそに子のキャラクター原案・津路参汰氏による描き下ろしイラストをモチーフに立体化。衣装がはち切れんばかりの抜群のプロポーションを肉感豊かに再現しているほか、差し替え表情パーツ、胸パーツが付属するので、胸元がはだけて慌てているシチュエーションも楽しめます。



また、カドスト、キャラアニ.com、エビテン、ではモチーフイラストをデザインしたB2タペストリーが付属する豪華版も同時展開いたしますので、こちらもお見逃しなく！


KADOKAWAスペシャルセット


・カドスト


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302009000410


・キャラアニ.com


https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25900002


・エビテン


https://ebten.jp/p/7015026033157


※モチーフイラストをデザインしたB2タペストリーが付属



通常版


・カドスト
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302009000409


・キャラアニ.com
https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25900001


・エビテン


https://ebten.jp/p/4942330144947




すーぱーそに子 めぐみんver.フィギュアについて





























・商品名：すーぱーそに子 めぐみんver.


・仕様：プラスチック製塗装済み完成品


・スケール：1/7スケール


・全高：約245mm（帽子、台座含む）


・原型：乙山法純


・彩色：五日市 歩


・企画・制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）


・発売元：KADOKAWA


・価格：通常版／24,200円（税込）、KADOKAWAスペシャルセット／26,950円（税込）


・予約締切日：2025年10月26日（日）


・お届け時期：2026年3月予定


・KADOKAWAスペシャルセット特典：B2タペストリー


※KADOKAWAスペシャルセットはカドスト、キャラアニ.com、エビテン限定販売商品です。




↑KADOKAWAスペシャルセット特典：B2タペストリー


商品ページ


- 通常版：https://kdcolle.kadokawa.co.jp/4942330144947.html
- KADOKAWAスペシャルセット：https://kdcolle.kadokawa.co.jp/4942330144954.html



【権利表記】


フィギュアの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。


(C)2006 NITRO ORIGIN


(C)2019 暁なつめ・三嶋くろね／ KADOKAWA ／映画このすば製作委員会





KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは


～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～


KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！