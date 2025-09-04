ニトロプラスのライブマスコットガール「すーぱーそに子」が『この素晴らしい世界に祝福を！』コラボでフィギュア化！　9月4日（木）より予約受付開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、「すーぱーそに子 めぐみんver.」の予約受付を、カドスト、キャラアニ.com、エビテン、あみあみ限定で9月4日（木）より開始いたしました。

「すーぱーそに子」は、ニトロプラスのライブイベント「NITRO SUPER SONIC」のマスコットガールとしてデビュー。ガールズ・スリーピース・バンド「第一宇宙速度」に所属し、ヴォーカル・ギターを担当しているほか、2018年7月～2020年1月にかけてVTuberとしても活動した人気キャラクターです。

また、アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』は原作・暁なつめ氏、イラスト・三嶋くろね氏のコンビでスニーカー文庫から刊行されているライトノベルを原作としたアニメシリーズ作品。2025年までにスピンオフ作品含め4度のTVアニメと劇場アニメ1作が公開され、続編制作も決定しています。

「すーぱーそに子 めぐみんver.」は、「もしすーぱーそに子がめぐみんの衣装を着たら…」というコンセプトのもと、すーぱーそに子のキャラクター原案・津路参汰氏による描き下ろしイラストをモチーフに立体化。衣装がはち切れんばかりの抜群のプロポーションを肉感豊かに再現しているほか、差し替え表情パーツ、胸パーツが付属するので、胸元がはだけて慌てているシチュエーションも楽しめます。

また、カドスト、キャラアニ.com、エビテン、ではモチーフイラストをデザインしたB2タペストリーが付属する豪華版も同時展開いたしますので、こちらもお見逃しなく！

KADOKAWAスペシャルセット

・カドスト

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302009000410

・キャラアニ.com

https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25900002

・エビテン

https://ebten.jp/p/7015026033157

※モチーフイラストをデザインしたB2タペストリーが付属

通常版

・カドスト

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302009000409

・キャラアニ.com

https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25900001

・エビテン

https://ebten.jp/p/4942330144947

すーぱーそに子 めぐみんver.フィギュアについて

・商品名：すーぱーそに子 めぐみんver.

・仕様：プラスチック製塗装済み完成品

・スケール：1/7スケール

・全高：約245mm（帽子、台座含む）

・原型：乙山法純

・彩色：五日市 歩

・企画・制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）

・発売元：KADOKAWA

・価格：通常版／24,200円（税込）、KADOKAWAスペシャルセット／26,950円（税込）

・予約締切日：2025年10月26日（日）

・お届け時期：2026年3月予定

・KADOKAWAスペシャルセット特典：B2タペストリー

※KADOKAWAスペシャルセットはカドスト、キャラアニ.com、エビテン限定販売商品です。

↑KADOKAWAスペシャルセット特典：B2タペストリー

商品ページ

- 通常版：https://kdcolle.kadokawa.co.jp/4942330144947.html- KADOKAWAスペシャルセット：https://kdcolle.kadokawa.co.jp/4942330144954.html

【権利表記】

フィギュアの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。

(C)2006 NITRO ORIGIN

(C)2019 暁なつめ・三嶋くろね／ KADOKAWA ／映画このすば製作委員会

KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは

～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～

KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！