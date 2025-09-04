女性がずっと生きづらいのは「あなたが弱いから」ではない。書籍『わたしたちを阻むもの』が青月社より刊行

株式会社青月社

株式会社 青月社（本社：東京都千代田区、代表：望月勝）は、2025年9月5日（金）に書籍『わたしたちを阻むもの 女性が抱える生きづらさの根源』を刊行いたします。

本書について

産婦人科医として長年培ってきた経験と知識をもとに、多くの女性たちを苦しめる身体の不調や社会の構造について解説します。さらに、そうした弊害を乗り越えて毎日をすこやかに過ごすために取り組むべきことや心の持ち方についても提案しています。

どうして日本の女性たちは自由に生き方を選べないのか？ 「女だから」という理由で息苦しい思いをしてきた女性たちはもちろん、これから社会に出る若い世代にも知っていてほしい過去と現在、そして未来で女性がもっと活躍するための取り組みについて、著者なりの視点で綴られた1冊です。

本書の見どころ

女性特有の生きづらさを解説

女性は身体の内外から刺激を受けて、日々なんらかの不調を抱えているとも言われています。本書では、そうした不調を軽減するための手段があるにもかかわらず、多くの女性が活用できていない日本の現状とその原因を解説しています。

また、産婦人科医として長年活躍してきた著者自身の経験や、女性の健康という観点でみた社会の問題点など、知っておくことで自然と縛られていた視野が広がる内容が詰まっています。

二人の娘との鼎談

同世代の女性たちは結婚を機に仕事を辞めて専業主婦になるケースが多かったものの、結婚や出産を経ても医師としてのキャリアを途絶えることなく積み重ねてきた著者。とくに子育てとの両立は困難も多く、「私なんかだめな母親だ」と感じる場面も多々あったと語る一方、今回の鼎談を通して、同じく産婦人科医として活躍する娘たちからは母・対馬ルリ子への憧憬の念を感じ取ることができます。

周囲に助けられながら自身の人生を突き進む著者の姿には、これからの働き方に悩む子育て世代の女性たちを勇気づける強さがあります。

書籍情報

「まえがき」より

書名：『わたしたちを阻むもの 女性が抱える生きづらさの根源』

（わたしたちをはばむもの じょせいがかかえるいきづらさのこんげん）

著者：対馬ルリ子（つしま るりこ）

判型：四六判（W128mm × H188mm)

仕様： 120ページ/モノクロ

発行：青月社

ISBN：978-4-8109-1364-4

定価：本体価格1200円＋税



★全国書店、Amazon、楽天ブックスにてお取り扱い

https://amzn.asia/d/5cHKrsB

https://books.rakuten.co.jp/rb/18337267(https://books.rakuten.co.jp/rb/18337267/?scid=we_x_item_share)

発行元

社名：株式会社青月社（せいげつしゃ）

所在地：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-1 共同ビル8階

代表：代表取締役 望月勝

創業： 2005年8月

ＵＲＬ： https://seigetsusha.co.jp/