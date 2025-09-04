【生き残れ】あの名作アニメが約15年の時を超え、ゲーム化決定！『学園黙示録 H.O.T.D. DAY 0』事前登録スタート！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新タイトル『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0（HOTDZero）』の情報を公開しました。あわせて、各種公式SNSも本日より開設し、全世界に向けて事前登録を開始しています。

<奴ら>が蔓延る極限世界で――。セクシー＆サバイバルバトル、ここに開幕！

『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0』は、TVアニメ『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』を題材としたサバイバルタワーディフェンスゲームです。

登場キャラクターのイラストはすべて本作限定の新規描き下ろし。さらに、水着や私服姿などのオリジナル衣装も多数登場します。

個性豊かな仲間たちと共に、極限の戦いに挑みましょう。

公式SNS開設！事前登録受付スタート！

情報公開にあわせて、各種ゲーム公式SNSアカウントを開設しました。

今後は、制作中のゲーム映像やキャラクターイラスト公開のほか、Amazonギフト券やオリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施予定です。

また、ゲーム公式LINEでは限定スマホ壁紙配布や診断キャンペーンも実施中。

お得な情報満載の公式SNSをフォローして、最新情報をいち早くチェックしましょう！

■事前登録方法

1.公式LINEの友だち追加で登録：https://lin.ee/U5qBxgP

2.公式Xのフォローで登録：https://x.com/HOTD_ZeroJP(https://x.com/intent/follow?screen_name=HOTD_ZeroJP)

3.ゲーム紹介ページから登録：https://s.g123.jp/yyc3spku

事前登録キャンペーン開催中！

事前登録数に応じて、正式サービス開始時に豪華アイテムを全員にプレゼントいたします。

1万件：普通補給箱キー ×10

3万件：普通補給箱キー ×10、高級補給箱キー ×10

5万件：普通補給箱キー ×10、高級補給箱キー ×10、毒島冴子(パートナースキン：くノ一)

<奴ら>が来る──。地獄の始まりを描く、サバイバルタワーディフェンス。

プレイヤーは、原作の主人公・小室孝となって、<奴ら>が跋扈(ばっこ)する荒廃した世界を生き抜き、仲間と共に居住地の開拓と防衛を目指します。

多彩なキャラクターを仲間に加え、自分だけのパーティで戦略的なタワーディフェンスバトルに挑みましょう！

登場キャラクターのイラストは、すべて本作限定の描き下ろし。

原作再現衣装に加え、ゲームオリジナル衣装など、コレクション要素も充実しています。

登場キャラクター紹介

■小室孝

本作の主人公で藤美学園の2年生。ごく普通の少年だったが、戦いの中でたくましく成長し、リーダーとして認められていく。

■宮本麗

主人公である小室孝の幼馴染。槍術の腕前は抜群で、その外見とは裏腹に、個人の戦闘能力は高い。

■毒島冴子

藤美学園3年生で剣道部主将。孝たちと共に行動をする中で、あることをキッカケに抑えていた嗜虐的な性格を解放することになる。料理が得意という家庭的なところもあり、そのギャップが非常に魅力的。

情報解禁記念！フォロー＆リポストキャンペーン開催中！

「HOTDZero」の事前登録開始を記念して、公式Xではフォロー＆リポストキャンペーンを実施中！

総額10万円分のAmazonギフト券が、抽選で100名様に当たる豪華キャンペーンです。ぜひご参加ください。

■キャンペーン参加方法：

１.「HOTDZero」公式X(＠HOTD_ZeroJP(https://x.com/intent/follow?screen_name=HOTD_ZeroJP))のフォロー

２.対象のキャンペーンポストをリポスト

３.キャンペーンポストのバナーをタップして参加

▶ゲーム公式Xはコチラ！：https://x.com/HOTD_ZeroJP(https://x.com/intent/follow?screen_name=HOTD_ZeroJP)

基本情報

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0(https://g123.jp/game/hotd?lang=ja)

ジャンル：サバイバルタワーディフェンス

価格：無料 (ゲーム内アイテム課金制)

対応言語(予定)：日本語、英語、繁体字、韓国語

■『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』とは？

原作：佐藤大輔×原作・作画：佐藤ショウジによる人気漫画のアニメ化作品。

藤美学園は、たった一人の侵入者-<奴ら>によって地獄の坩堝と化した！

<奴ら>は人を襲い、喰らい、新たなる<奴ら>を生みだし学園を席巻。

悪魔の世界と化した学園内で、小室孝と幼馴染の宮本麗、親友の井豪永は、一時避難する。

しかし、麗をかばい<奴ら>に噛まれた永は<奴ら>と化してしまう・・・・

残された二人は、他の生き残り、級友の高城沙耶、平野コータ、剣道部主将・毒島冴子、校医の鞠川静香と合流。

学園を脱出する決意を固める！彼らに生きのびる術はあるのか！？

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/KADOKAWA/H.O.T.D.製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。