採用支援事業を新たに開始 ― 自社メディアの実績に基づいた動画活用型サービス ―

株式会社テクニケーション（本社：東京都新宿区、代表取締役：西田拳、以下「テクニケーション」）は、このたび「動画」を活用した採用支援事業を開始いたしました。

本サービスは、自社で培ったメディア運営の実績を基盤とし、企業の採用活動を安定的かつ効率的に支援することを目的としています。

自社運営の「SESチャンネル」

■ 背景と目的

近年、求人広告費やスカウト費用の高騰により、従来型の採用手法だけでは十分な成果を得ることが難しくなっています。当社は、自社発信型の動画コンテンツを活用することで、応募率の向上とコストの適正化を同時に実現。既に自社実績として、従来手法の半分以下のコストでの採用、月30名以上のオーガニック応募獲得に成功しています。

■ サービスの特長

- 動画による採用導線の構築動画は「ストック型の資産」として積み上がり、企業の信頼性とブランドを長期的に支える効果があります。実際の社員や経営者が責任を持って発信することで、応募者に安心感を与え、他社が模倣しにくい採用基盤を構築します。- 実績に基づいた支援体制豊富なメディア運営経験を持つチームが、企画から撮影・編集・投稿管理までを一貫して対応。さらに代表・西田による採用コンサルティングを通じて、戦略的かつ実践的な支援を行います。

■ 提供プラン

- プランA（80万円／月）動画制作（12本／月・サムネイル込み）、月1回撮影、投稿管理、採用コンサルティング- プランB（60万円／月）動画制作（6本／月・サムネイル込み）、月1回撮影、投稿管理、採用コンサルティング

■ ご支援の流れ

- 初回ヒアリング（採用課題の整理）- 課題に合わせたプランのご提案- WEB上でのお申し込み企画作成・シート管理- 撮影（スタジオまたは指定場所）- 編集・修正（品質管理を含む）- 投稿管理（継続的な配信を支援）- 運用継続（効果を高める仕組みづくり）

■ 今後の展望

当社は「動画」を軸とした採用支援を通じ、企業が持続的に優秀な人材と出会える仕組みを提供してまいります。信頼性を重視した情報発信と、実績に裏打ちされた支援体制により、採用活動の長期的な安定化に貢献いたします。

■ 株式会社テクニケーションについて

株式会社テクニケーションは、ITエンジニア派遣・SES事業を展開する企業であり、技術者の成長支援と企業のシステム開発、ITインフラ構築などを支援しています。

代表取締役：西田拳

所在地：〒163-0436 東京都新宿区西新宿2丁目1-1 新宿三井ビルディング 36F

会社HP：https://www.technication.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社テクニケーション

広報担当

E-mail：recruit@technication.co.jp