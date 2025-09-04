【HAY】デンマークデザインの名作『X-LINE CHAIR』を復刻

株式会社ウェルカム

1970年代後期、デンマークのデザイナー、ニールス・ヨルゲン・ハウゲセンによって生み出されたアイコニックな「X-LINE CHAIR」。HAYはこの名作を、現代のコレクションとして甦らせました。精密なスチール構造と細いメタルワイヤーによる工業的な美しさは、1970年代ハイテクムーブメントを象徴するデザインです。

デンマークデザインの黄金期の後、不確実性の中で生まれたX-LINE CHAIRは、数少ないハイテクデザインのひとつでありながら、極めてミニマルで知的な造形美を備えています。HAY共同設立者ロルフ・ヘイは「材料を極力抑えつつ、機能と美を両立させたチェア」と称し、効率的でサステナブルな設計は、「質の高いデザインをできるだけ多くの人々に届ける」というHAYのミッションに合致します。

ハウゲセンはアルネ・ヤコブセンのもとで工学的アプローチを学び、強度・軽さ・柔軟性を兼ね備えた特徴的なX構造を開発。構造そのものを見せる透明感のあるデザインは、シンプルながらも計算され尽くした美しさを持ちます。

X-Line Chair by Niels Jorgen Haugesen relaunched by HAY

【発売日】2025年9月4日（木）

【展開店舗】HAY TOKYO / HAY OSAKA / HAY ONLINE STORE

X-Line Chair(https://www.hay-japan.com/item/OTDR0000138.html)

定価：46,200円

カラー：Chalk white / Pale linden / Iron red / Autumn green / Leek green / Moss / Powder blue / Black

サイズ：W50 x D45.5 x H77.5 cm

シーン：INDOOR / OUTDOOR

※屋外での使用を考慮した耐候性に優れた粉体塗装仕上げのスチール製タイプです。屋内外を問わずご使用いただけます。

X-Line Chair Chrome(https://www.hay-japan.com/item/CHIR0000100.html)

定価：57,200円

カラー：Chalk white / Pale linden / Iron red / Autumn green / Leek green / Moss / Powder blue / Black / Chromed

サイズ：W50 x D45.5 x H77.5 cm

シーン：INDOOR

※屋内専用タイプです。屋外でのご使用はお控えください。

X-Line Chair Hot Galvanised(https://www.hay-japan.com/item/OTDR0000137.html)

定価：63,800円

カラー：Chalk white / Pale linden / Iron red / Autumn green / Leek green / Moss / Powder blue / Black

サイズ：W50 x D45.5 x H77.5 cm

シーン：INDOOR / OUTDOOR

※屋外での使用を考慮した錆防止加工を施したタイプです。屋内外問わずお使いいただけます。

HAYはMagnus Olesen社からX-LINE CHAIRの流通および製造権を取得しました。過去と現在をつなぐために慎重に選ばれたX-LINE CHAIRは、HAYがセレクトした新しいカラーと仕上げで復刻されます。仕上げによって屋内のみ、または屋内外で使用可能です。

さらに快適にお座りいただけるよう、別売りのクッションやレザーシートパッドをご用意しています。また、積み重ねることで省スペースに収納可能な実用性を兼ね備えています。

Seat Cushion for X-Line(https://www.hay-japan.com/item/OTDR0000139.html)

カラー：Sky grey / Iron red / Olive / Anthracite

サイズ： W42.5xD39xH0.5 cm

定価：9,900円

Seat Pad for X-Line(https://www.hay-japan.com/item/CHIR0000101.html)

カラー：Cognac / Black

サイズ： W42,5 x D39 x H2 cm

定価：15,400円

X-LINE CHAIRのシンプルで論理的なデザインは現代においても色あせることはありません。それがHAYがこのチェアを迎え入れた理由のひとつです。「彼にとってはデザインがすべてだったのです。素晴らしい目を持っていました」とロルフ・ヘイは話します。

詳細を見る :https://www.hay-japan.com/topics_detail.html?info_id=5242

Designer : Niels Jorgen Haugesen

ニールス・ヨルゲン・ハウゲセン（1936-2013）はデンマークを代表するデザイナーです。Danish School of Arts, Crafts and Designを卒業後、当時最も先鋭的なデザイナーの一人であったアルネ・ヤコブセンの下で経験を積みました。ヤコブセンの職人技と細部へのこだわりは、ハウゲセンの価値観とデザイン哲学に大きな影響を与え、すっきりしたラインと視覚的な軽やかさ、構造的な明確さが特徴の彼のミニマルなデザインへと繋がっています。名声や地位ではなく、正直さと謙虚さを原動力に、製品の実用性と目的に専念して活動し、1977年には代表作であるX-LINE CHAIRをデザインしました。

ABOUT HAY

2002年、HAYはこれまでにない新しいタイプのデザインカンパニーとしてデンマークで設立されました。

共同設立者でありクリエイティブディレクターのメッテ・ヘイとロルフ・ヘイは、世界中の優れたデザイナーと供に製品開発を行っており、“アート・建築・ファッション”の3つをインスピレーションの源とし、高品質でサスティナブルかつ多くのお客様に向けた製品をつくり続けています。

「よいデザインはあらゆる人の権利である」という理念のもと、これまでにない手法により、進化し続ける現代社会のニーズに合わせた手頃な価格で製品を提供することを目指しています。

WEB https://www.hay-japan.com/

Instagram https://www.instagram.com/hayjapan/

公式アプリ https://yappli.plus/hay_pr

Facebook https://www.facebook.com/hayjapan/