アニメ『怪獣８号』のトレーディングアクリルネームプレート vol.2とトレーディングメタリック缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『怪獣８号』の商品8種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『怪獣８号』の商品の受注を9月1日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1356?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディングアクリルネームプレート vol.2
怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、古橋伊春、鳴海弦、四ノ宮功のイラストをアクリルネームプレートに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鳴海弦 アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,940(税込)
種類 ：全9種
サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）68×35mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディングメタリック缶バッジ
怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、古橋伊春、鳴海弦、四ノ宮功のイラストをメタリック仕様の缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「怪獣８号 メタリック缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \5,445(税込)
種類 ：全9種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディングクリアカード
怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、古橋伊春、鳴海弦、四ノ宮功のイラストをクリアカードに仕上げました。
PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「日比野カフカ&四ノ宮キコル&鳴海弦 クリアカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,950(税込)
種類 ：全9種
サイズ：（約）14.8×10cm
素材 ：グランアクア(PP) 0.3mm厚
▼トレーディングブロマイド
怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、古橋伊春、鳴海弦、四ノ宮功のイラストをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「保科宗四郎 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,475(税込)
種類 ：全9種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼BIGアクリルスタンド
※画像は「怪獣８号 BIGアクリルスタンド」を使用しております。
怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦のイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全7種（怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦）
サイズ：本体：（約）18.8×7.1cm 台座：（約）9×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼缶バッジ2個セット
※画像は「怪獣８号 缶バッジ2個セット」を使用しております。
怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦のイラストを缶バッジ2個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \990(税込)
種類 ：全7種（怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼キービジュアル A3マット加工ポスター
キービジュアルをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\880(税込)
サイズ：A3
素材 ：紙
▼76mmオーロラ缶バッジ
※画像は「怪獣８号 76mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。
怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦のイラストを、オーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \770(税込)
種類 ：全7種（怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
【アニメ『怪獣８号』第２期 作品情報】
7月19日より毎週土曜23:00～
テレ東系列ほかにて放送
Xにて全世界リアルタイム配信
あらすじ
防衛隊長官・四ノ宮功の判断により兵器化を免れるも、身柄を拘束されたままの日比野カフカ。異動命令が下った第３部隊の新人たちがそれぞれの任務先へ向かうなか、彼の前に現れたのは、第１部隊を率いる防衛隊最強の男・鳴海弦だった。隊員としてのカフカを必要としない鳴海に対し、自身の力を認めさせるため「怪獣８号」の強大すぎる力と向き合うことになるカフカ。しかしその陰では、「怪獣９号」の脅威が迫っていた……。継承される意志と力、新たな識別怪獣兵器（ナンバーズ）適合者の誕生、そして防衛隊を襲う史上最大の危機が訪れる――。
＜アニメ「怪獣８号」公式サイト＞怪獣8号｜https://kaiju-no8.net/
＜作品公式X(Twitter)＞ @KaijuNo8_O
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1356?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社