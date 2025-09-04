アニメ『怪獣８号』のトレーディングアクリルネームプレート vol.2とトレーディングメタリック缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『怪獣８号』の商品の受注を9月1日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1356?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルネームプレート vol.2

怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、古橋伊春、鳴海弦、四ノ宮功のイラストをアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鳴海弦 アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,940(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）68×35mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングメタリック缶バッジ

怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、古橋伊春、鳴海弦、四ノ宮功のイラストをメタリック仕様の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「怪獣８号 メタリック缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \5,445(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングクリアカード

怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、古橋伊春、鳴海弦、四ノ宮功のイラストをクリアカードに仕上げました。

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「日比野カフカ&四ノ宮キコル&鳴海弦 クリアカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：グランアクア(PP) 0.3mm厚

▼トレーディングブロマイド

怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、古橋伊春、鳴海弦、四ノ宮功のイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「保科宗四郎 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,475(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「怪獣８号 BIGアクリルスタンド」を使用しております。

怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦のイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全7種（怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦）

サイズ：本体：（約）18.8×7.1cm 台座：（約）9×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼缶バッジ2個セット

※画像は「怪獣８号 缶バッジ2個セット」を使用しております。

怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦のイラストを缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \990(税込)

種類 ：全7種（怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼キービジュアル A3マット加工ポスター

キービジュアルをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\880(税込)

サイズ：A3

素材 ：紙

▼76mmオーロラ缶バッジ

※画像は「怪獣８号 76mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。

怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦のイラストを、オーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全7種（怪獣８号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎、鳴海弦）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

【アニメ『怪獣８号』第２期 作品情報】

7月19日より毎週土曜23:00～

テレ東系列ほかにて放送

Xにて全世界リアルタイム配信

あらすじ

防衛隊長官・四ノ宮功の判断により兵器化を免れるも、身柄を拘束されたままの日比野カフカ。異動命令が下った第３部隊の新人たちがそれぞれの任務先へ向かうなか、彼の前に現れたのは、第１部隊を率いる防衛隊最強の男・鳴海弦だった。隊員としてのカフカを必要としない鳴海に対し、自身の力を認めさせるため「怪獣８号」の強大すぎる力と向き合うことになるカフカ。しかしその陰では、「怪獣９号」の脅威が迫っていた……。継承される意志と力、新たな識別怪獣兵器（ナンバーズ）適合者の誕生、そして防衛隊を襲う史上最大の危機が訪れる――。

＜アニメ「怪獣８号」公式サイト＞怪獣8号｜https://kaiju-no8.net/

＜作品公式X(Twitter)＞ @KaijuNo8_O

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

