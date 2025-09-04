シニア女性のデジタルマーケティングは何が正解？ プロモーションの成功・失敗事例から見る３つの鍵

Omelette株式会社

【出典】Omelette株式会社（シニア層におけるオンライン上の初回接点からCVまでの検討期間）

Omelette株式会社（東京都港区、代表取締役 羽野仁彦）は、女性ヘルスケア市場専門のニュースメディア「ウーマンズラボ」にて、シニア女性向けデジタルマーケティング施策の3つのポイントを紹介する記事を寄稿をすることを発表いたします。

シニア女性のデジタルマーケティングは何が正解？ プロモーションの成功・失敗事例から見る３つの鍵の記事内容

●シニア女性へのデジタルマーケティング、施策のコツとは？

●シニア女性の意思決定期間を理解する

●シニア女性向けプロモーションの失敗事例と成功事例

●成功するシニア女性のデジタルマーケティング、３つの鍵

●中長期的な視点を持ったマーケティング戦略が重要

詳細を見る :https://womanslabo.com/marketing-case-250904-1

健康課題が山積するシニア世代のデジタル接点が増えつつあり、ウェブ接点によるナーチャリングが不可欠となりました。本記事では、会員数320万人のシニアSNS「らくらくコミュニティ」での成功事例・失敗事例から、シニア女性向けデジタルマーケティング施策の3つのポイントを紹介します。

