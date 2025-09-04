【限時40％OFF】ORICO 2.5/3.5インチ HDDケース 転送速度10Gbps が今だけ17,272円
こちらの ORICO 2.5/3.5インチ HDDケース は、最大80TBの超大容量ストレージ、10Gbpsの高速データ転送、デイジーチェーン拡張機能、優れた放熱性を持つフルアルミボディ、さらに150W内蔵電源 を搭載した、プロフェッショナル向けのハードディスクストレージソリューションです.
【キャンペーン情報】
商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B08B4DN1Z5?th=1
クーポンコード：UQIXE493
割引率：20%期間限定割引+20%コード
終了日：2025-9-30 23:59JST
元の価格：26,988円
割引後の価格：17,272円
製品の特徴
【超大容量対応】
製品はデイジーチェーン機能を装備し、最大3台同じ型番の製品をサポートでき、容量をより一層拡大し、16TB*15台のHDDを同時に使用できます。また、容量は最大240TBまで達することが可能でお好きなデータを思う存分に保存でき、企業、専門家、ビデオ編集者などには最適です。
【高速転送】
ダブルUSB3.1 Gen2 Type-Cポートで、最大転送速度は10Gbpsに達することができ、速いスピードでお客様に良い使用体験を与えます。3つの高品質マスターチップを採用し、快速で安定にデータを転送させます。USB 2.0/1.0と下位互換性があり、古いデバイスも対応します。
【優れた放熱性】
HDD作動している時の熱をよく発散ため、筐体部分は伝熱性が優れたアルミを使います。内部には対流冷却チャネルと80mm*80mm冷却ファンを装備し、最大限に熱量を発送させ、ご貴重なデータとHDDの安全を守ります。
【安心に使用】
150Wの内蔵式電源を搭載し、安定にデータを転送します。底部に滑り止めマットあり、安定に机に置くことができます。工具不要、HDDの取り替えことが簡単です。また、Windows / Mac / Linuxシステムとの互換性があり、いつでも気楽に使用できます。
【良い作り】
高品質のアルミ材質使いで、耐久性が優れます。製品表面に精密な加工をさせ、高級感が溢れた3.5インチHDDケースです。Macと組み合わせるとRAID機能も設置できます。ORICOは12ヶ月の保証期限がありますのでご安心に購入ください。
まとめ
