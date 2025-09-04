【限時40％OFF】ORICO 2.5/3.5インチ HDDケース 転送速度10Gbps が今だけ17,272円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

こちらの ORICO 2.5/3.5インチ HDDケース は、最大80TBの超大容量ストレージ、10Gbpsの高速データ転送、デイジーチェーン拡張機能、優れた放熱性を持つフルアルミボディ、さらに150W内蔵電源 を搭載した、プロフェッショナル向けのハードディスクストレージソリューションです.

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B08B4DN1Z5?th=1

クーポンコード：UQIXE493

割引率：20%期間限定割引+20%コード

終了日：2025-9-30 23:59JST

元の価格：26,988円

割引後の価格：17,272円

製品の特徴

【超大容量対応】

製品はデイジーチェーン機能を装備し、最大3台同じ型番の製品をサポートでき、容量をより一層拡大し、16TB*15台のHDDを同時に使用できます。また、容量は最大240TBまで達することが可能でお好きなデータを思う存分に保存でき、企業、専門家、ビデオ編集者などには最適です。

【高速転送】

ダブルUSB3.1 Gen2 Type-Cポートで、最大転送速度は10Gbpsに達することができ、速いスピードでお客様に良い使用体験を与えます。3つの高品質マスターチップを採用し、快速で安定にデータを転送させます。USB 2.0/1.0と下位互換性があり、古いデバイスも対応します。

【優れた放熱性】

HDD作動している時の熱をよく発散ため、筐体部分は伝熱性が優れたアルミを使います。内部には対流冷却チャネルと80mm*80mm冷却ファンを装備し、最大限に熱量を発送させ、ご貴重なデータとHDDの安全を守ります。

【安心に使用】

150Wの内蔵式電源を搭載し、安定にデータを転送します。底部に滑り止めマットあり、安定に机に置くことができます。工具不要、HDDの取り替えことが簡単です。また、Windows / Mac / Linuxシステムとの互換性があり、いつでも気楽に使用できます。

【良い作り】

高品質のアルミ材質使いで、耐久性が優れます。製品表面に精密な加工をさせ、高級感が溢れた3.5インチHDDケースです。Macと組み合わせるとRAID機能も設置できます。ORICOは12ヶ月の保証期限がありますのでご安心に購入ください。

まとめ

ORICO は、Amazonにて「2.5/3.5インチHDDケース」を特別価格で販売しています。本製品はデイジーチェーン機能を搭載し、最大80TBのストレージ容量と10Gbpsの高速転送に対応しています。通常価格26,988円（税込）のところ、**20％OFFクーポンと割引コード「UQIXE493(https://www.amazon.co.jp/dp/B08B4DMS63?th=1)」**を併用することで、**40％OFFの17,272円(https://www.amazon.co.jp/dp/B08B4DMS63?th=1)（税込）**でご購入いただけます。本キャンペーンは、**2025年9月30日（火）23:59（日本標準時）**までの期間限定となります。

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc