話題の「イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン」がお買い得！楽天スーパーSALEにてJLab製品全て【最大50%OFF】

JLab Japan株式会社

2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2025年9月4日（木）20:00～2025年9月11日（木）1:59まで楽天市場で開催される「楽天スーパーSALE」において、話題の「イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン」をはじめとした、JLab製品全てを最大50％OFFにて販売いたします。

JLab 楽天市場内公式ショップ： https://www.rakuten.co.jp/jlabJLab 楽天市場内公式ショップはこちら :https://www.rakuten.co.jp/jlab

最大50%OFF！楽天スーパーSALE対象のおすすめ製品（割引率順）

▍１.ポップでカラフルなワイヤレスイヤホン「Go Air Pop」

ポケットサイズの充電ケースから素早く取り出し、すぐに接続。ポケットやカバンにも入れやすく、コンパクトで機動力抜群のモデルです。ライフスタイルや使用シーンにあわせてお選びいただけます。

セール価格（税込）：4,480円→2,240円（50%OFF）

・最長32時間のバッテリー（イヤホンで8時間、ケースからのフル充電で3回以上）

・IPX4規格の防塵・防滴性能

・タッチコントロール

・片耳での使用が可能

・Bluetooth5.1を搭載

・3種のイコライザ設定

・一体型充電ケーブル付きケース

製品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/jlab/goairpop/

▍２.話題の耳をふさがないイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Flex」

耳をふさがないイヤーカフ型デザインで、周囲の状況を把握しながら音楽などを楽しむことができます。長時間の装着でも快適性を損なわず、安心・安全に使用することができることから、男女問わず、幅広い世代から注目を集めています。

セール価格（税込）：9,900円→8,910円（10%OFF）

・12mmの大口径ドライバーで迫力あるサウンドを演出

・耳をふさがない快適な装着感

・自分の声をクリアに届けるノイズキャンセルマイク搭載

・複数デバイスに同時接続「Bluetoothマルチポイント」

・長持ちするバッテリー

・IPX4の防水・防滴性能

・JLabアプリで各機能を簡単調整

製品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/jlab/flexopenearbuds/

セール価格一覧

＜ワイヤレスイヤホン＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_1_3a9a1c0c7895086bd3fdb1d6591d5e0e.jpg?v=202509041155 ]

＜ワイヤレスヘッドホン＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_2_2e5a3b31b1b986d12dd96c59278d3ec9.jpg?v=202509041155 ]

＜ゲーミングヘッドホン＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_3_373c61fd13aa64e585d4b97bb2620617.jpg?v=202509041155 ]

＜キッズヘッドホン＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_4_0b7f1a8cfebfa85d976d70b657870af1.jpg?v=202509041155 ]

＜聴覚保護製品＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_5_a709c02ea84e628b9c5a4f4286a7eb5b.jpg?v=202509041155 ]

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ＄50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024

