話題の「イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン」がお買い得！楽天スーパーSALEにてJLab製品全て【最大50%OFF】
2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2025年9月4日（木）20:00～2025年9月11日（木）1:59まで楽天市場で開催される「楽天スーパーSALE」において、話題の「イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン」をはじめとした、JLab製品全てを最大50％OFFにて販売いたします。
JLab 楽天市場内公式ショップ： https://www.rakuten.co.jp/jlab
JLab 楽天市場内公式ショップはこちら :
https://www.rakuten.co.jp/jlab
最大50%OFF！楽天スーパーSALE対象のおすすめ製品（割引率順）
▍１.ポップでカラフルなワイヤレスイヤホン「Go Air Pop」
ポケットサイズの充電ケースから素早く取り出し、すぐに接続。ポケットやカバンにも入れやすく、コンパクトで機動力抜群のモデルです。ライフスタイルや使用シーンにあわせてお選びいただけます。
セール価格（税込）：4,480円→2,240円（50%OFF）
・最長32時間のバッテリー（イヤホンで8時間、ケースからのフル充電で3回以上）
・IPX4規格の防塵・防滴性能
・タッチコントロール
・片耳での使用が可能
・Bluetooth5.1を搭載
・3種のイコライザ設定
・一体型充電ケーブル付きケース
製品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/jlab/goairpop/
▍２.話題の耳をふさがないイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Flex」
耳をふさがないイヤーカフ型デザインで、周囲の状況を把握しながら音楽などを楽しむことができます。長時間の装着でも快適性を損なわず、安心・安全に使用することができることから、男女問わず、幅広い世代から注目を集めています。
セール価格（税込）：9,900円→8,910円（10%OFF）
・12mmの大口径ドライバーで迫力あるサウンドを演出
・耳をふさがない快適な装着感
・自分の声をクリアに届けるノイズキャンセルマイク搭載
・複数デバイスに同時接続「Bluetoothマルチポイント」
・長持ちするバッテリー
・IPX4の防水・防滴性能
・JLabアプリで各機能を簡単調整
製品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/jlab/flexopenearbuds/
セール価格一覧
＜ワイヤレスイヤホン＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_1_3a9a1c0c7895086bd3fdb1d6591d5e0e.jpg?v=202509041155 ]
＜ワイヤレスヘッドホン＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_2_2e5a3b31b1b986d12dd96c59278d3ec9.jpg?v=202509041155 ]
＜ゲーミングヘッドホン＞
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_3_373c61fd13aa64e585d4b97bb2620617.jpg?v=202509041155 ]
＜キッズヘッドホン＞
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_4_0b7f1a8cfebfa85d976d70b657870af1.jpg?v=202509041155 ]
＜聴覚保護製品＞
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/86_5_a709c02ea84e628b9c5a4f4286a7eb5b.jpg?v=202509041155 ]
JLab（ジェイラブ）とは
“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。
※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ＄50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024
<オンラインストア>
・公式通販：https://jlab-audio.jp/
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/jlab
・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/jlab/
・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/
＜SNS＞
・X：https://x.com/JLabJapan
・Instagram：https://www.instagram.com/jlab.japan/
・TikTok：https://www.tiktok.com/@jlabjapan
・Facebook：https://www.facebook.com/jlabjapan
・LINE：https://lin.ee/yIXsTDa
・YouTube：https://www.youtube.com/@JLabJapan