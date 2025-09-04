セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」がドイツ最大級の日本のアニメ・マンガのファンイベント「Connichi」に協賛

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、9月5日（金）から7日（日）にドイツのヴィースバーデンで開催される、ドイツ最大級の日本のアニメ・マンガのポップカルチャーイベント「Connichi 2025」に協賛します。



本協賛は、クリエイターの創作活動を支援するとともに、グローバルで拡大するクリエイターエコノミー市場において「CLIP STUDIO PAINT」のブランド認知度向上と、各国のクリエイターとの接点の強化を目的としています。



セルシスは、イベントで開催されるイラストコンテストに協賛し、受賞者に「CLIP STUDIO PAINT」などの賞品を進呈します。また、ドイツで活躍するアーティストNadya Knops（Yunuyei）氏とコラボレーションし、「CLIP STUDIO PAINT」を使用したマンガ・Webtoon制作のワークショップを開催します。



Connichi


https://www.connichi.de/





「Connichi」は、日本文化愛好家団体Animexx（アニメックス）主催の、日本のアニメ・マンガのポップカルチャーに特化したイベントで、約3万5千人の来場者を見込んでいます。世界各国から、イラストレーターやミュージシャン、声優などの著名なゲストも参加します。



セルシスは、今後も様々な国と地域で開催されるイベント協賛を通じて、グローバル展開の強化を図ってまいります。



前回「Connichi 2024」の様子




▼コラボアーティストについて

Nadya Knops（Yunuyei）氏


公式サイト：https://www.yunuyei.com/



▼セルシスの「海外イベント・協賛」事例はこちら

https://www.celsys.com/clipsolution/casestudies/#category33



▼Connichiについて

公式サイト: https://www.connichi.de/


Instagram: https://www.instagram.com/connichi/


X: https://x.com/Connichi


Facebook: https://www.facebook.com/Connichi


YouTube: https://www.youtube.com/user/ConnichiVideos



▼ CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の5,000万人以上が利用した（*）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/


X：https://x.com/clip_celsys


YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel


Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/


TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp




* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む




株式会社セルシスについて
セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
e-mail: press@celsys.com

