セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」がドイツ最大級の日本のアニメ・マンガのファンイベント「Connichi」に協賛

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、9月5日（金）から7日（日）にドイツのヴィースバーデンで開催される、ドイツ最大級の日本のアニメ・マンガのポップカルチャーイベント「Connichi 2025」に協賛します。

本協賛は、クリエイターの創作活動を支援するとともに、グローバルで拡大するクリエイターエコノミー市場において「CLIP STUDIO PAINT」のブランド認知度向上と、各国のクリエイターとの接点の強化を目的としています。

セルシスは、イベントで開催されるイラストコンテストに協賛し、受賞者に「CLIP STUDIO PAINT」などの賞品を進呈します。また、ドイツで活躍するアーティストNadya Knops（Yunuyei）氏とコラボレーションし、「CLIP STUDIO PAINT」を使用したマンガ・Webtoon制作のワークショップを開催します。

Connichi

https://www.connichi.de/

「Connichi」は、日本文化愛好家団体Animexx（アニメックス）主催の、日本のアニメ・マンガのポップカルチャーに特化したイベントで、約3万5千人の来場者を見込んでいます。世界各国から、イラストレーターやミュージシャン、声優などの著名なゲストも参加します。

セルシスは、今後も様々な国と地域で開催されるイベント協賛を通じて、グローバル展開の強化を図ってまいります。

前回「Connichi 2024」の様子

▼コラボアーティストについて

Nadya Knops（Yunuyei）氏

公式サイト：https://www.yunuyei.com/

▼セルシスの「海外イベント・協賛」事例はこちら

https://www.celsys.com/clipsolution/casestudies/#category33

▼Connichiについて

公式サイト: https://www.connichi.de/

Instagram: https://www.instagram.com/connichi/

X: https://x.com/Connichi

Facebook: https://www.facebook.com/Connichi

YouTube: https://www.youtube.com/user/ConnichiVideos

▼ CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の5,000万人以上が利用した（*）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/