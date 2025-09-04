世界最大級のテクノロジー展示会「IFA 2025」にNeakasaが出展決定！最新スマート家電の展示に加え、“マスコットDandan”も登場

ジェンハイ株式会社

「Neakasa（ネアカサ）」 を展開するジェンハイ株式会社（所在地：東京都、代表取締役：王忠林）は、2025年9月5日（金）～9日（火）にドイツ・ベルリンで開催される世界最大級のコンシューマーエレクトロニクスショー 「IFA 2025」 に出展いたします。

当社ブースでは、最新のスマート家電およびペットケア製品をご紹介するとともに、来場者の皆さまにご参加いただける体験型イベントや限定キャンペーンをご用意しております。

出展概要

展示会名：IFA 2025

開催日程：2025年9月5日（金）～9日（火）

会場：Messe Berlin (Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany)

Neakasaブース：ホール2.2・小間番号 #H2.2-135

ブース内のイベント

1. マスコット「Dandan」ショー

開催日時：9月5日～8日 各日11:00～13:00（現地時間）

Neakasaの猫スタッフ「Dandan」も登場します。



一緒に写真・動画を撮影し、Instagramにて @neakasa.tech をタグ付け、ハッシュタグ #NeakasaDandan #IFA2025 を付けて投稿すると、抽選で「Neakasa Magic 1 衣類スチーマー」をプレゼント。

当選者は9月11日（米国東部時間）に公式Instagramアカウントにて発表予定です。

2.「衣類スチーマ Magic 1」ライブデモ ＋ 抽選会

開催日時：9月5日～8日 各日13:00～13:30／16:00～16:30（現地時間）

最新モデル「衣類スチーマ Magic 1」を実際にご覧いただけるライブデモを実施。

デモ終了後にはその場でご参加いただける抽選会を行い、豪華景品をプレゼントいたします。

3.「フォローでギフト」キャンペーン

開催期間：9月5日～9日（終日）

ブースにお立ち寄りいただき、欧米の公式Instagram（@neakasa.tech）をフォローしていただいた方全員に、来場記念としてNeakasaオリジナルギフトを進呈いたします。

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://dada.link/9VzaWf）にご覧ください。