メゾンカカオから菊の節句を祝う、胡桃の生チョコレートが限定登場

メゾンカカオ株式会社

鎌倉発祥のアロマ生チョコレート専門店「メゾンカカオ」（創業者：石原紳伍）は、日本の五節句、重陽の節句（菊の節句）を祝い、胡桃を使用した”アロマ生チョコレート KURUMI”を販売します。9月6日（土）より9月30日（火）までの期間限定で登場します。

【アロマ生チョコレートKURUMI】16粒入り （税込：3240円）

日本の五節句に登場する生チョコレートシリーズ。今回は七夕に続いて、重陽の節句の提案です。

日本の五節句の1つである「重陽」は菊の節句とも呼ばれ、長寿や健康を願う日です。高貴な菊をあしらった箱の中には、味わい深いくるみの生チョコレートを入れました。焙煎したくるみを砕き、生クリームに漬け込んで香りを移してから、キャラメルテイストのミルクチョコレートと合わせて繊細な味わいを引き立てています。優しい甘みと、くるみの香ばしい味わいをお楽しみください。

【販売店舗】

9月6日（土）より順次販売開始いたします。

・MAISON CACAO 鎌倉小町本店（神奈川県鎌倉市小町2-9-7）

・MAISON CACAO丸の内店（東京都千代田区丸の内３丁目３－１新東京ビル1階）

・MAISON CACAO NEWoMAN横浜店（神奈川県 横浜市西区南幸１-1-1 NEWoMAN横浜１階）

・MAISON CACAO グランスタ東京店（東京都千代田区丸の内1-9-1グランスタ東京 1Ｆ）

・MAISON CACAO羽田空港店（東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイス「HANEDA STAR & LUXE内」）

・MAISON CACAO ジェイアール名古屋タカシマヤ店（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 B1）

・MAISON CACAO オンラインショップ（https://onlineshop.maisoncacao.com/）

＜MAISON CACAO とは＞

2015年に日本の文化都市・鎌倉に誕生したメゾンカカオは、創業者の石原紳伍がコロンビアで出会ったカカオのある風景から始まりました。美味しさが心の豊かさに繋がる、そんな幸せなチョコレート文化を日本らしい感性とクリエイティビティで創りたいという想いの元、コロンビアでのカカオ栽培から発酵、焙煎まで全ての過程に携わり、生産者とお客様を繋ぐべく、上質なチョコレート作りに拘っています。また、カカオ農業を通した未来の豊かさを求めて、コロンビアでの教育活動にも力を注いでいます。