『みんなのGOLF』シリーズ最新作「みんなのGOLF WORLD」本日発売！最新映像やキャンペーン情報を公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントとのライセンス契約のもと、国民的ゴルフゲーム『みんなのGOLF』シリーズ最新作「みんなのGOLF WORLD」を、PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)にて本日発売を開始いたしましたことをお知らせいたします。

※STEAM(R)版は明日9月5日（金）発売

発売に伴い、以下の情報を公開いたしました。

◆実写TVCMを含む最新映像3本を公開。

◆さまぁ～ずや、VTuberグループ「にじさんじ」所属ライバーによるプレイ動画配信決定！

◆プレイ動画の再生回数に応じて「金のゴルフボール」がもらえるキャンペーンも開催中。

◆糸井嘉男氏×「みんなのGOLF WORLD」特集記事広告がデイリースポーツにて掲載。

サイン色紙・ポスターが当たるキャンペーンを公式Xにて実施中！

◆Ankerグループの大人気モバイルプロジェクターがもらえる豪華プレゼントキャンペーン情報を

公開！

公式サイト：https://mingol-world.bn-ent.net/

公式X：https://x.com/mingol_world

PlayStation(R)5版/Nintendo Switch(TM)版が本日発売開始！

実写TVCMを含む最新映像3本を公開中。

1997年にPlayStation(R)で発売され、誰でも爽快なゴルフを楽しめるゲームとして愛され続けてきたゴルフゲームシリーズ『みんなのGOLF』の最新作「みんなのGOLF WORLD」は、PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)にて本日発売を開始いたしました。（STEAM(R)：明日9月5日発売）

変わらないゲームシステムはそのままに、、グラフィックや新モードの追加など様々な要素が進化して登場！シリーズ最多の25体以上のプレイアブルキャラクターたちと共に、本格的なゴルフ体験を今すぐ楽しもう！

【ダウンロード版のご予約/購入はこちら】

▼PlayStation(R)5

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA26143_00-MAINGAME00000000

▼Nintendo Switch(TM)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000087854.html

▼STEAM(R)（9月5日発売）

https://store.steampowered.com/app/2730810/

◆最新映像を公開中！

PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)の発売を記念して、実写TVCMを公開いたしました。

「みんなのGOLF WORLD」を楽しむ2組の親子の日常風景を、ぜひ覗いてみてください。

▼PlayStation(R)︎5版「みんなのGOLF WORLD」実写TVCM～鈴木さんち篇～

https://youtu.be/WBuFEA54zuw

▼Nintendo Switch(TM)版「みんなのGOLF WORLD」実写TVCM～田中さんち篇～

https://youtu.be/XK1AYEH-h5A

また、本作のローンチトレーラーも公開中です。

映像内には、本作をプレイしたゲームメディアによるコメントも登場！

ぜひご覧ください。

https://youtu.be/O-nIKzKxxro

さまぁ～ずやVTuberグループ「にじさんじ」所属ライバーによるプレイ動画配信決定！

◆さまぁ～ずの2人が『みんなのGOLF』最新作をプレイ！

配信日：9月6日（土）19時配信予定

配信チャンネル：https://www.youtube.com/@summers_channel

※配信URLは後日公式Xにて告知予定です。

◆にじさんじライバー4名による「みんなのGOLF WORLD」コラボ実況配信決定！

配信日：9月7日（日）21時配信予定

出演者（敬称略）：オリバー・エバンス / 笹木咲 / 鷹宮リオン / 舞元啓介

配信チャンネル：https://www.youtube.com/@SasakiSaku

※配信URLは後日公式Xにて告知予定です。

金のゴルフボールを手にいれろ！「みんなのGOLF WORLD」動画投稿キャンペーン開催中！

「みんなのGOLF WORLD」のプレイ動画再生回数が10万回再生以上を達成&応募資格を満たした

チャンネルに、オリジナルゴルフボールが当たる動画投稿キャンペーンを開催中です。

動画が100万回再生を達成すると、「みんなのGOLF WORLD」金のオリジナルゴルフボールを、

チャンネル名を刻印した世界に1つのプレート付きディスプレイケースとセットでプレゼント！

ぜひご参加ください！

【キャンペーン概要】

〈賞品〉

A賞：「みんなのGOLF WORLD」金のオリジナルゴルフボール&刻印プレート付きディスプレイケース

B賞：「みんなのGOLF WORLD」銀のオリジナルゴルフボ―ル

C賞：「みんなのGOLF WORLD」銅のオリジナルゴルフボール

※達成者から先着でのお渡しとなります。万が一賞品の在庫がなくなった場合はキャンペーンを終了させていただく場合がございます。

〈応募条件〉

１.対象の動画プラットフォームにて、動画タイトルor概要欄に“＃みんGOLワールド”を入れて

「みんなのGOLF WORLD」のプレイ動画を投稿

２.キャンペーン期間中に、プレイ動画が各賞の基準となる再生回数を達成

［達成基準］

A賞：1,000,000回再生以上を達成

B賞：500,000回再生以上を達成

C賞：100,000回再生以上を達成

※複数の動画再生回数の合算による達成は応募の対象外となります。

３.専用の応募フォームに必要情報を入力して応募完了！

〈対象プラットフォーム〉

YouTube / Twitch / ニコニコ動画

〈応募期間〉

2026年1月31日（土）23時59分まで

〈応募規約〉

https://mingol-world.bn-ent.net/special/camp_video_post/

※必ず応募規約にご同意の上、キャンペーンにご参加ください。

※プレイ動画を投稿いただく際は、バンダイナムコエンターテインメントゲーム実況ポリシーに従ってください。

https://www.bandainamcoent.co.jp/info/videopolicy/

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます。

糸井嘉男氏×「みんなのGOLF WORLD」特集記事広告がデイリースポーツにて掲載。

サイン色紙・ポスターが当たるキャンペーンを公式Xにて実施中！

本日9月4日(木)発売のデイリースポーツにて、阪神タイガース スペシャルアンバサダーを務める糸井嘉男氏×本日発売の「みんなのGOLF WORLD」の特集記事広告を掲載！

【WEB版の記事はこちら】

https://www.daily.co.jp/information/20250904/

掲載を記念して、糸井嘉男氏のサイン入り色紙やサイン入りB1ポスターが合計2名様に当たる

プレゼントキャンペーンを「みんなのGOLF WORLD」公式Xにて実施中！

ぜひご参加ください！

【キャンペーン概要】

〈賞品〉

・糸井嘉男氏 サイン入り色紙（1名様）※色紙は複製のものとなります。

・糸井嘉男氏 サイン入りB2ポスター（1名様）

〈応募方法〉

１.「みんなのGOLF WORLD」公式Xをフォロー

２.該当の投稿をリポストで応募完了！

〈応募期間〉

2025年9月10日（水）23時59分まで

〈応募規約〉

https://mingol-world.bn-ent.net/special/camp_article_commemorative/

※詳細は公式サイトをご確認ください。

※キャンペーンの内容は予告なく変更する可能性がございます。

明日9月5日のSTEAM(R)版発売日より、

「みんなで大画面ゴルフ！発売記念キャンペーン」を開始予定！

明日9月5日のSTEAM(R)版の発売日を記念して、アンカー・ジャパンと「みんなのGOLF WORLD」の

コラボSNSキャンペーンを実施予定！

大人気モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」とPS5パッケージ版「みんなのGOLF WORLD」のセットや、オリジナルボイスキーホルダーが合計31名様に当たります。

ぜひご参加ください！

【キャンペーン概要】

〈賞品〉

・PS5パッケージ版「みんなのGOLF WORLD」＋「Nebula Capsule 3」（1名様）

・「みんなのGOLF WORLD」オリジナルボイスキーホルダー（30名様）

〈応募方法〉

１.「みんなの GOLF WORLD」公式Xと「Nebula」公式Xをどちらもフォロー

２.該当の投稿をリポストで応募完了！

〈応募期間〉

該当ポスト投稿後～2025年9月11日（木）23時59分まで

※詳細は後日公開する公式サイトをご確認ください。

※キャンペーンの内容は予告なく変更する可能性がございます。

「みんなのGOLF WORLD」公式X：https://x.com/mingol_world

「Nebula」公式Xアカウント： https://x.com/Nebula_by_Anker

「みんなのGOLF WORLD」とは

いま、もっと、みんなのゴルフに。

■誰でも爽快、ナイスショット！

狙いを定めて、タイミングよくボタンを押して、爽快ショット！

シリーズでおなじみの3回押しショットシステムは、シンプルかつ直感的。

基本のショット操作に加えて、芝を撒いて風を読んだり、ボールにスピンをかけたり…。

簡単なのに奥深いゴルフ体験を、誰でもお手軽にお楽しみいただけます。

■ひとりでコツコツ。

1人専用モード「ひとりでゴルフ」では、通常のストロークプレイモードに加え、様々な大会に出場して優勝を目指すチャレンジモードを搭載。

天候、時間帯の指定や、カップが大きな「デカカップ」になるなど、決められたルールの中でラウンドを回ってライバルたちに打ち勝ち、ランクを上げて最強のゴルファーを目指そう!

■みんなでワイワイ！

オフラインのマルチプレイモードでは、コントローラー1つで最大4人まで一緒にプレイ可能。

インターネットを通して他プレイヤーと対戦できるオンラインマルチプレイ機能も搭載。

さらに、今作で新規追加となる新モード「バラエティ」では、トルネードが発生したり、コース上に

障害物が落ちてきたりと通常のゴルフとは異なる展開が待ち受ける！

ハプニングだらけの新モードで、盛り上がろう！

製品情報

公式サイト：https://mingol-world.bn-ent.net/公式X：https://x.com/mingol_world[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1833_1_3a490b3dd144a857e230a42dc343a3cc.jpg?v=202509041126 ]