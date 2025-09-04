個性豊かな本屋が集まる街「谷根千」で、ゆったりと読書を満喫！地域の本屋5店舗とコラボした宿泊プランを、ホステルホテル「HOTEL GRAPHY 根津」にて2025年9月10日（水）から販売開始

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、全国に6ブランド12棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。このたび、「HOTEL GRAPHY 根津（ホテルグラフィー根津）」は、2025年9月10日（水）から、個性豊かな本屋が集まる街「谷根千」でゆったりと読書を満喫できる、地域の本屋とコラボした宿泊プラン「【秋限定】読書の秋を楽しむ、谷根千BOOKプラン」の販売を開始いたします。

■個性豊かな本屋が集まる街「谷根千」とHOTEL GRAPHY 根津

谷根千（谷中・根津・千駄木）エリアは、東京にありながら古き良き日本の下町情緒を色濃く残す街です。迷路のような路地を歩けば、個性的な古本屋や昔懐かしいレトロな喫茶店、店主のこだわりが詰まった雑貨店など、魅力あふれる小さなお店が点在。古本屋だけでも10店舗以上のお店がこのエリア内に集まっています。

訪れる人々は、この街ならではのゆったりとした時間の流れを感じながら、心豊かなひとときを楽しむことができます。

そんな谷根千エリアの閑静な住宅街に佇むのがホステルホテル「HOTEL GRAPHY 根津」です。2013年3月に開業して以来”Meet Local. Feel Global.”をコンセプトに、世界中から集まる旅人や地域の人々が集まり、ローカルの生活文化や人に触れながら、海外を感じられるホテルとして運営してきました。

■谷根千の本屋5店舗と提携、谷根千のゆったりとした時間の中で読書を満喫できる宿泊プランをご用意

今回、当ホテルでは、谷根千エリアの本屋（書店）5店舗と提携し、谷根千のゆったりとした時間の中で読書を満喫できる秋限定の宿泊プラン「【秋限定】読書の秋を楽しむ、谷根千BOOKプラン」をご用意しました。本プランでは、提携本屋（書店）に選書していただいた本の中から、ランダムに5冊をお部屋にご用意いたします。



選書はすべて、谷根千の本屋（書店）店主によるもの。店主のこだわりにまかせて、そのお店の特徴が出るように本を選んでいただいています。自分では手に取らないような一冊や、本を選んだ店主の想いに触れることで、旅先での思いがけない出会いのような楽しさを味わうことができます。

参加本屋：往来堂書店(https://ohraido.com/)・古書ほうろう(https://horo.bz/)・タナカホンヤ(http://blog.livedoor.jp/tanakahonya/)・ひるねこBOOKS(https://www.hirunekobooks.com/)・やまね洞(https://yamanedobook.theshop.jp/)



いずれの本屋（書店）も、当ホテルから徒歩・自転車でアクセスできる範囲にあります。気に入った本があれば、ぜひ、その本を選書した本屋（書店）を訪ねてみてください。

また、新たな本との出会いだけでなく、読書の感想をシェアできるノートもお部屋に設置。同じプランで宿泊した方の感想を読み、自らの想いを書き込むことで、本を介したゆるやかな繋がりを感じられるのも本プランの魅力です。

※無料のレンタサイクルでホテル近くのカフェへ※コーヒー片手に読書（右）

海外ホステルのような、ラフで自由な空気が流れる当ホテル。ラウンジやテラスなどでのんびりと読書をお楽しみいただけます。

お部屋に置かれた本は、滞在中ホテル外へ持ち出しも可能。ホテルで読書を満喫するのはもちろん、無料のレンタサイクルに本を載せて、谷根千に繰り出して読書をするのも、本プランの楽しみ方です。



自転車を走らせて、心惹かれるお店探しを楽しむ。そして、のんびりとした時間が流れる昔懐かしいレトロな喫茶店や、秋風が心地よい公園の木陰で静かに読書を楽しむ。旅先での読書が、旅をより豊かなものにしてくれるでしょう。

＜プラン概要＞

プラン名：【秋限定】読書の秋を楽しむ、谷根千BOOKプラン

プラン内容：

・客室に地元本屋（書店）による選書本を5冊設置（宿泊中の貸出となります。持ち出し可）

・気に入った本は、定価から10%OFFで購入可能

・HOTEL GRAPHY 根津オリジナルしおり

・レンタサイクル（トーキョーバイク）無料（8:00～22:00）

・12時レイトチェックアウト（通常11時）

販売（予約）期間： 2025年9月10日（水）～ 2025年11月30（日）

宿泊期間： 2025年9月10日（水）～ 2025年11月30（日）

ご予約はこちらから :https://bit.ly/45OvfGE※9月10日（水）からの予約開始となります。■気分はまるで海外旅行！「旅」をテーマにセレクトされた本が並ぶ「選書棚」

今回紹介してきたプランは、当ホテルに宿泊される方が体験できる内容となっていますが、当ホテル併設のカフェ利用者でも谷根千の本屋（書店）がセレクトした本を楽しめるように「選書棚」を用意しております。

こちらの「選書棚」では、各本屋（書店）の店主が「旅」を独自に解釈して本をセレクト。例えば、ある古本屋の店主は、旅を季節の流れになぞらえたり、見知らぬ土地に思いを馳せることと解釈して選書。個性豊かな本が並びます。

カフェのお客様には、海外からのお客様も多く、ゆったりリラックスできるような時間が流れています。時の流れを忘れて、コーヒー片手に海外気分を味わいながら、読書をお楽しみください。

併設カフェでは、海外からのゲストが多いことから、動物性食品を使用しないヴィーガン対応のバーガーやスイーツなども提供しています。また、自家焙煎の珈琲を提供している「SOL'S COFFEE」から厳選された珈琲豆を仕入れ、1杯ずつ丁寧に抽出したハンドドリップコーヒーなどさまざまなお飲み物もお楽しみいただけます。

ぜひ、当カフェでバーガーやコーヒーとともに、読書時間をご満喫ください。

＜GRAPHY 根津 CAFE & LOUNGE＞

・場所：HOTEL GRAPHY 根津 1F

・営業時間：7:30～22:00(L.O. 21:30)

・メニュー：コーヒー類 500円～

お菓子類 200円～

バーガー類 800円～

■HOTEL GRAPHY 根津について

HOTEL GRAPHY 根津は、東京都の歴史的中心部であり下町情緒あふれる谷根千の一角に位置し、2013年2月のオープン以来、様々なイベントやワークショップを仕掛け、世界中から訪れる旅行客だけでなく地域に暮らすローカルの人々が集まり “交流できるライフスタイルホテル”として親しまれてきました。開業当初、隣人交流型マンション「ソーシャルアパートメント」が併設していたことにより、ホテルでありながらゲストが自由に利用できる共用ラウンジやダイニング、キッチンが備えられており、非日常で過ごす日常、自分らしい滞在を提供しています。ホテルゲストとローカルをゆるくつなぐカフェ&バー、ヨガや展示会など多目的に利用できる畳の敷かれたスタジオは、幅広い世代の利用者に親しまれています。

