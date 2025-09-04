メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス、高輪ゲートウェイ駅「ニュウマン高輪」に新店舗をオープン

日本ロレアル株式会社メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス ニュウマン高輪

2025年9月12日（金）、同日開業の新商業施設「ニュウマン高輪」North 2階に、メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス ストアがオープンいたします。

（左から）レプリカ オードパルファン ダンシング オン ザ ムーン、レプリカ オードパルファン ソウル オブ ザ フォレスト、レプリカ オードパルファン フライング、レプリカ オードトワレ バイ ザ ファイヤープレイス、レプリカ オードトワレ セーリング デイ、レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング

時や場所を超え、記憶やムードを呼び覚ます、それぞれの“シーン”を再現したメゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス。当ストアでは、ベストセラーの香り「レイジーサンデー モーニング」を含む全14種のオードトワレや、幻想を具現化したフレグランスコレクション「レプリカ オードパルファン」5種、そしてギフトに喜ばれるハンドクリームやボディーローション、シャワージェルなどのバス＆ボディーアイテムや、ディフューザーとキャンドルのホームセンティングコレクションを豊富に取り揃え、フレグランスのみでなくボディーケアやご自宅の空間でも、メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランスの世界観と香りを楽しんでいただけます。 店頭では、記憶（メモリー）を旅しながら、香りの専門家と共に自分の好きな香りを探す体験「メモリー フレグランス サービス」を実施中。レプリカ フレグランスが再現するのは、香りの記憶。各フレグランスにはそれぞれ記憶のイメージが結びついています。店頭では、ポラロイドを活用して香りの専門家（セントアドバイザー）が好みの香りを見つけ出すお手伝いをいたします。

また、当ストアでは、ショッピングバッグやギフトラッピングも承ります。ご自身へのご褒美や、大切な人へのギフトとしてもおすすめです。

（左から）レプリカ ヘアミスト レイジーサンデー モーニング、レプリカ ハンドクリーム レイジーサンデー モーニング

＜オープン記念特典＞

オープンを記念して、レプリカ製品を26,640円（税込み）以上お買い上げのお客様先着100名様に「レプリカ」フレグランス オリジナル トートバッグをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了とさせていただきます。お一人さま1回限り。

この機会にぜひ、メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランスの香りの世界をお楽しみください。

店舗詳細

■名称 メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス ニュウマン高輪

■営業時間 午前11時～午後8時

■TEL 03-6277-0422

■住所 〒108-0074 東京都港区高輪二丁目２１番１号

■場所 ニュウマン高輪 North 2F

メゾン マルジェラ フレグランスについて

メゾン マルジェラは、1988年にパリで設立されたファッションブランドです。オーセンティシティー（信頼性）、アノニミティー（匿名性）、リコンセプション（再構想）を通してそのクリエイティビティを発信しています。

1994年、世界中から見出されたヴィンテージの洋服やアクセサリーを再現した「レプリカ」カプセルコレクションをスタートしました。「レプリカ」のコンセプトは時代を超えた普遍性にあり、オリジナルの信頼性と魅力は忠実に再現され、「レプリカ」ラベルには元の生産国や機能、年代が記されています。2012 年、このコンセプトに着想を得て「レプリカ」フレグランスが誕生しました。それぞれのシーンを再現した香りが人々の潜在意識に語りかけ、記憶やムードを呼び覚まします。

レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニングレプリカ オードトワレ ジャズ クラブレプリカ オードパルファン ダンシング オン ザ ムーン