欧州におけるピアニスト・ピアノ専門家への支援を強化　「ヤマハアーティストサービスヨーロッパ パリ」を2026年1月にオープン

ヤマハ株式会社（以下、当社）の現地法人であるヤマハ・ミュージック・ヨーロッパ（Yamaha Music Europe GmbH）は、ピアニストへの演奏活動支援などを行うピアノ専門家向けのサービス拠点「ヤマハアーティストサービスヨーロッパ パリ」を2026年1月にオープンします。

当社は、東京、ニューヨークなど世界の主要都市にピアノ専門家向けのサービス拠点を持ち、ピアニストが最高の演奏ができるようきめ細かくサポートしています。また、世界中の演奏家に愛用される楽器づくりのために、高い技術とノウハウを生かしたピアノの調律などでピアニストの信頼に応えるとともに、ピアニストとの対話を大切にし、そこから得られる知見を製品開発に役立てています。

「ヤマハアーティストサービスヨーロッパ パリ」では、欧州地域を中心に活躍するピアニスト・ピアノ専門家へ、コンサート出演機会の提供などを通じて、ヤマハコンサートグランドピアノCFXおよびヤマハピアノの魅力を発信していきます。当施設には当社のフラッグシップモデルであるコンサートグランドピアノCFXをはじめとした幅広いラインアップのピアノを用意しています。

また、100名収容可能なサロンを備え、コンサート、マスタークラス、レコーディングなどを行うことができます。さらに、ピアノ練習室を複数完備しており、本番の演奏に向けた最適な練習環境を提供します。

欧州地域ではドイツ・レリンゲンに加えてパリへピアノ専門家向けのサービス拠点をオープンすることで、より欧州でのピアニストや専門家とのつながりを拡大し、ピアノ事業の強化を図ります。

楽器事業本部ピアノ事業部長 松木 温のコメント

ヤマハは1900年にピアノの製造を開始して以来、125年間にわたり多くのピアニストやピアノ愛好家の皆様に支えられてきました。その中で、さらに多くのピアニストのお力になれるよう、2026年1月に「ヤマハアーティストサービスヨーロッパ パリ」を設立する運びとなりました。本拠点においてはサロンコンサートなどを通じ、CFXをはじめとするヤマハピアノの魅力を体感していただくとともに、ピアニストの方々が目指す「より質の高い音楽表現の実現」に貢献してまいります。

施設概要

