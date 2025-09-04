【事例で学ぶ！業務効率化の成功ポイントを公開】「EXPLANNER/FLII活用セミナー」開催

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社は、【事例で学ぶ！業務効率化の成功ポイントを公開】「ワークフローシステム:EXPLANNER/FLII活用セミナー」 を2025年9月25日（木）11:00～12:00に

Zoomにて開催します。お申し込みは2025年9月24日（水）17:00まで受け付けています。

本セミナーでは、ワークフローシステムの活用事例を通じて、業務効率化を成功させるための具体的なポイントを解説します。また、実際の操作画面を使ったデモンストレーションも交えてご紹介します。

お申し込み・詳細はこちらから :https://jpn.nec.com/event/expflsemi/index.html

このようなお客様にお勧めです

- 紙・Excelベースの申請業務を電子化し、業務スピードを向上したい- 他システムと連携し、情報の一元管理と可視化を実現したい- 内部統制や監査にも対応できるワークフローで運用したい

現場の「非効率」をそのままにしていませんか？

本セミナーでは、実際に業務がどう改善されたのかをユースケース形式でご紹介します。

中堅・中小企業におけるワークフロー市場11年連続シェアNo.1(注)

EXPLANNER/FLIIはこのようなお悩みを解決します！

社内システムと連携しワークフロー業務を効率化することが可能です。

(注)ノークリサーチ社「2024年版 中堅・中小企業のITアプリケーション利用実態と評価レポート」

製品コンセプト

お申し込み・詳細はこちらから :https://jpn.nec.com/event/expflsemi/index.html

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/76_1_fdb908a53a7d20bf6863403c9059cf2c.jpg?v=202509041126 ]

お申し込み・詳細はこちらから :https://jpn.nec.com/event/expflsemi/index.html

お問い合わせ

お問い合わせ窓口

NECネクサソリューションズ

インダストリアルDXプロダクト企画統括部

セミナー担当

メールアドレス： nec-fl@exp.jp.nec.com