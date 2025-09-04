【事例で学ぶ！業務効率化の成功ポイントを公開】「EXPLANNER/FLII活用セミナー」開催
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
お申し込み・詳細はこちらから :
https://jpn.nec.com/event/expflsemi/index.html
NECネクサソリューションズ
NECネクサソリューションズ株式会社は、【事例で学ぶ！業務効率化の成功ポイントを公開】「ワークフローシステム:EXPLANNER/FLII活用セミナー」 を2025年9月25日（木）11:00～12:00に
Zoomにて開催します。お申し込みは2025年9月24日（水）17:00まで受け付けています。
本セミナーでは、ワークフローシステムの活用事例を通じて、業務効率化を成功させるための具体的なポイントを解説します。また、実際の操作画面を使ったデモンストレーションも交えてご紹介します。
このようなお客様にお勧めです- 紙・Excelベースの申請業務を電子化し、業務スピードを向上したい
現場の「非効率」をそのままにしていませんか？
本セミナーでは、実際に業務がどう改善されたのかをユースケース形式でご紹介します。
EXPLANNER/FLIIはこのようなお悩みを解決します！
社内システムと連携しワークフロー業務を効率化することが可能です。
(注)ノークリサーチ社「2024年版 中堅・中小企業のITアプリケーション利用実態と評価レポート」
製品コンセプト
開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/76_1_fdb908a53a7d20bf6863403c9059cf2c.jpg?v=202509041126 ]
お問い合わせお問い合わせ窓口
NECネクサソリューションズ
インダストリアルDXプロダクト企画統括部
セミナー担当
メールアドレス： nec-fl@exp.jp.nec.com