パズル×音ゲーの新次元MIX『QQQbeats!!!』9月18日発売決定！予約購入開始!!テーマソングMVや全56曲ラインアップ公開!!

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト『QQQbeats!!!』（読み：キュキュキュビーツ）を、2025年9月18日（木）に、ニンテンドーeショップにて発売することを決定いたしました。

【予約購入】2025年9月4日（木）より可能です。（国内）※海外：北米・欧州は現地時間より）

ニンテンドーeショップ: https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290

■ 『QQQbeats!!!』テーマソングMVを先行公開！

Snail's Houseが手掛けるテーマソング「Love Colors feat.シイナ(CV:琴宮歩夢)&アメ(CV:元吉有希子)」のMVをタイトー公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。公式動画を通じて本作の魅力をお楽しみください。※ゲーム本編でも視聴可能です。

【視聴URL】 https://youtu.be/sxzXcyNhP1w(https://youtu.be/sxzXcyNhP1w)

Love Colors feat.シイナ(CV:琴宮歩夢)&アメ(CV:元吉有希子) / Snail's House

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sxzXcyNhP1w ]

バブルシューティングで知られるタイトーが手掛ける音楽ゲームの要素を加えたパズルゲーム『QQQbeats!!!』。直感的に楽しめるバブルシューティングと、音楽に合わせてボタンを押すだけの音楽ゲームをミックスした、誰でもテンションバク上がりで楽しめるリズミカルパズルゲームです。アニメ・ポップス、バーチャルシンガー、VTuber、東方アレンジ、ゲーム音楽、バラエティ、オリジナルなど、人気曲全56曲の一覧を公開いたしました。

■アニメ・ポップス、バーチャルシンガー、VTuber、東方アレンジ、バラエティなど人気曲全56曲の収録一覧を公開！

『QQQbeats!!!』収録曲（全56曲）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/604_1_2a7ce4e0890696c47aa2d56bb9fa71ec.jpg?v=202509050555 ]

★書き下ろし新曲



【関連サイト】QQQbeats!!! 公式X： https://x.com/qqqbeats(https://x.com/qqqbeats)

公式サイト： https://www.taito.co.jp/qqqbeats

【製品概要】

タイトル／ QQQbeats!!!（読み：キュキュキュービーツ）

プラットフォーム：／ Nintendo Switch

ジャンル／ リズミカルパズルゲーム

予約購入／ 2025年9月4日（木） ※ニンテンドーeショップにて可能

発売日／ 2025年9月18日（木）

ニンテンドーeショップ／ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290

メーカー／ 株式会社タイトー

プレイ人数／1～2人

オンラインマルチプレイ／ Nintendo Switch Online（有料）加入必須

収録曲 ／ 56曲

本体価格 ／ 5,800円（税込）

IARCレーティング／審査予定

権利表記／(C) TAITO CORPORATION

※ ゲーム画面は開発中のものです。実際の製品版の仕様とは異なる場合があります。

権利表記（MUSIC）

(C) blowout Music Labels (C) IRORI Records / PONY CANYON

Licensed by Virgin Music, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

Licensed by FlyingDog,Inc. (C) Balloon / A-Sketch Inc. (C) サツキ

(C) Snow White Music Inc. Licensed by mikitoP (C) DECO*27 (C) OTOIRO (C) COVER

(C) LaRa (C) 上海アリス幻樂団

権利表記（CHARACTER）

(C) CFM 重音テト(C) 線 / 小山乃舞世 / TD (C) COVER (C) 上海アリス幻樂団

【商標】※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標です。※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。