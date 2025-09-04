株式会社リコー×ゴジキが異色タッグで実例・ノウハウを徹底解説！AI×集客・DX×シクミ化で「人に依存しない組織づくり」を学ぶオンラインセミナー開催

株式会社BOTANICO

2025年9月10日（水）、株式会社リコーと野球・ビジネス分野で活躍するゴジキ氏によるオンラインセミナー「AI×集客・DX×シクミ化で実現する“自走する組織設計”」を開催いたします。本セミナーでは、少人数でも売上を生み出し、属人化から脱却するための具体的なノウハウを、実例とステップに基づいて徹底解説します。

経営者・経営幹部の多くが抱える「人に依存した集客」「社員任せの営業」「仕組み化できない組織運営」といった課題。これらを解決し、1年後に成果を出すための経営設計を学べる貴重な1時間です。

AI×集客・DX×シクミ化を活用し、少人数でも売上を生み出し、

組織を自走化させる具体的なノウハウを、実例とステップで徹底解説します。



属人化・手離れできない経営・社員任せの集客から脱却し、

「成果を出せる仕組みがある組織」をつくるための1時間です。



人に依存しない組織をつくり、

1年後に成果を出す経営設計を学ぶチャンス！



今すぐお申し込み(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2PfmBHyPshHJ3tRj2a3hh1SWlgsAs7hmFpX6L16ISiCpJg/viewform)

本セミナーで学べること



・AI×集客・DX×シクミ化で成果を出す実例

業種を問わず、AIやDXを活用した

集客・営業・業務効率化の成功事例を紹介。

具体的な手法を知ることで、自社でもすぐに実践可能です。



・属人化を打破する組織構築法

営業や採用活動を一部のメンバーに頼らず、

再現性のある仕組みを作る方法を公開。

少人数でも自走する組織への変革ステップを学べます。



・1年後に成果が出る経営設計

組織のスケーラビリティを高め、

外注や属人化に頼らない仕組みを構築。

成果を出すための投資思考も公開します。

セミナー詳細



開催日：2025年9月10日（水）15:00～16:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

※アーカイブ配信はありませんので、

当日リアルタイムでのご参加をおすすめします！



セミナー申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2PfmBHyPshHJ3tRj2a3hh1SWlgsAs7hmFpX6L16ISiCpJg/viewform)



少人数でも成果を出す組織設計、

人に依存しない仕組み化のノウハウが満載。



リコー×ゴジキの異色タッグならではの視点を学べる、

貴重な機会をぜひお見逃しなく！



ご参加をお待ちしております。