株式会社リコー×ゴジキが異色タッグで実例・ノウハウを徹底解説！AI×集客・DX×シクミ化で「人に依存しない組織づくり」を学ぶオンラインセミナー開催
2025年9月10日（水）、株式会社リコーと野球・ビジネス分野で活躍するゴジキ氏によるオンラインセミナー「AI×集客・DX×シクミ化で実現する“自走する組織設計”」を開催いたします。本セミナーでは、少人数でも売上を生み出し、属人化から脱却するための具体的なノウハウを、実例とステップに基づいて徹底解説します。
経営者・経営幹部の多くが抱える「人に依存した集客」「社員任せの営業」「仕組み化できない組織運営」といった課題。これらを解決し、1年後に成果を出すための経営設計を学べる貴重な1時間です。
今すぐお申し込み(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2PfmBHyPshHJ3tRj2a3hh1SWlgsAs7hmFpX6L16ISiCpJg/viewform)
本セミナーで学べること
・AI×集客・DX×シクミ化で成果を出す実例
業種を問わず、AIやDXを活用した
集客・営業・業務効率化の成功事例を紹介。
具体的な手法を知ることで、自社でもすぐに実践可能です。
・属人化を打破する組織構築法
営業や採用活動を一部のメンバーに頼らず、
再現性のある仕組みを作る方法を公開。
少人数でも自走する組織への変革ステップを学べます。
・1年後に成果が出る経営設計
組織のスケーラビリティを高め、
外注や属人化に頼らない仕組みを構築。
成果を出すための投資思考も公開します。
セミナー詳細
開催日：2025年9月10日（水）15:00～16:00
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
※アーカイブ配信はありませんので、
当日リアルタイムでのご参加をおすすめします！
少人数でも成果を出す組織設計、
人に依存しない仕組み化のノウハウが満載。
リコー×ゴジキの異色タッグならではの視点を学べる、
貴重な機会をぜひお見逃しなく！
ご参加をお待ちしております。