【無料ウェビナー】『AIとインテントデータが切り拓く次世代MOpsの可能性』を、9月19日と10月15日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

■無料ウェビナー

『AIとインテントデータが切り拓く次世代MOpsの可能性』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se8ULkZX7Yov(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se8ULkZX7Yov?utm_source=pr20250919&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

マーケティングの現場は今、大きな変革の時を迎えています。

AI技術の進化とインテントデータの活用が、マーケティングオペレーション（MOps）の在り方を根本から変えつつあります。

本セミナーでは、次世代MOpsの可能性を紐解き、AIとデータの力を活用して成果を最大化する具体的な方法をお伝えします。成功事例や実践的なノウハウを通じて、即戦力となる知識を提供します。

＝こんな方におすすめ＝

・マーケティングデータを効果的に活用したいと考えている方

・MOps導入に興味があるが、どこから始めるべきか迷っている方

・AIとインテントデータを活用した業務改善に関心のある方

・最新のMOpsトレンドや成功事例を知りたい方

┌─────────────────────────────────────

┗●ウェビナー詳細はこちら

『AIとインテントデータが切り拓く次世代MOpsの可能性』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se8ULkZX7Yov(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se8ULkZX7Yov?utm_source=pr20250919&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

└─────────────────────────────────────



■講座概要

『AIとインテントデータが切り拓く次世代MOpsの可能性』

日時：

録画配信 9月19日（金）10:00～11:30

録画配信 10月15日（水）10:00～11:30

会場：Zoomによるライブ配信＆録画放送

受講料：無料

共催：

ゼロワングロース株式会社

株式会社パワー・インタラクティブ

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みは遠慮願います。



■セミナー内容



第1部：MOpsの新潮流：AIとインテントデータが変えるマーケティング業務（ゼロワングロース株式会社 廣崎 依久 氏）

・MOpsの基本概念と進化の背景

・AI技術の発展とMOpsの連携

・インテントデータを活用した顧客理解とターゲティング精度向上



第2部：現状のボトルネックを乗り越える - 実践的なMOps導入と業務改善の方法（株式会社パワー・インタラクティブ 山下 智）

・データサイロとツール統合の課題解決

・短期成果を出すための自動化とデータ統合

■セミナー講師

ゼロワングロース株式会社 取締役

廣崎 依久 氏

大学在学中に株式会社マルケト（現アドビ株式会社）にてマーケティングインターン終了後、渡米。大学院にてマーケティングを学んだ後シリコンバレーに移りEd Techのスタートアップ企業、Courseraにてフィールドマーケティング及びエンタープライズマーケティングオペレーションに従事。その後シンガポールに渡りDSPベンダーのMediaMathにてAPAC地域のフィールドマーケティング及びマーケティングオペレーションを担当。01GROWTHでは教育サービスの開発に加え、国内外のコンサルティング業務を行う。著書に『レベニューオペレーション(RevOps)の教科書 部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識』（MarkeZine BOOKS）、『マーケティングオペレーション（MOps）の教科書 専門チームでマーケターの生産性を上げる米国発の新常識』（MarkeZine BOOKS）がある。



株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングコンサルタント

山下 智

Webコーダー/Webデザイナーからキャリアをスタート。その後、Webディレクターとして数多くの企業サイトの企画～設計～制作を手掛ける。 2014年に自社へのMarketo導入の推進をきっかけに、マーケティングオートメーションを専門とするコンサルタントへキャリアチェンジ。 現在は、事業会社のマーケティングDXの支援や、データマネジメントの仕組みや組織体制づくり、人材育成まで、データを活用したマーケティングの幅広い伴走コンサルティングを得意とする。特に、製薬および医療機器メーカーの支援に強みを持つ。 無類のクラフトビール好き。 No Beer！ No Life！



■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。



【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：佐野

E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp

URL： http://www.powerweb.co.jp/

関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/



【ゼロワングロース株式会社】――――――――――――――

会社名 ゼロワングロース株式会社

URL https://www.01growth.com/

所在地 〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地

連絡先 Tel.075-555-3178

【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――

会社名 株式会社パワー・インタラクティブ

URL http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブFacebookページhttps://www.facebook.com/powerweb

パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp



大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork

連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597