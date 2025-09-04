【ねんりん家】秋限定『マウントバーム 蜜芋バター』新登場。“熟成安納芋×発酵バター”のご褒美バームクーヘン。全国通販にも登場

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は、2025年9月7日(日)より秋限定『マウントバーム 蜜芋バター』を新発売いたします。

熟成した安納芋と発酵バター。 ねっとりした甘みが香る、秋色の新作

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。

この度、秋限定『マウントバーム 蜜芋バター』が誕生。熟成した安納芋と発酵バター。まるで焼き芋のように、ねっとりとした甘みが香る秋色の新作です。「ねんりん家」各店をはじめ、公式オンラインショップでも販売いたします。

▼公式オンラインショップ「パクとモグ」

※2025年9月8日(月)10:00~受付開始

隠し味は「黒糖蜜」。秋の旨味をとじこめたご褒美バームクーヘン

貯蔵庫でじっくりと熟成し、甘くねっとりとした食感が特徴の鹿児島県産「安納芋」。香ばしい甘みを引き出した蜜芋のペーストを、濃厚バター風味の生地にとろりと練りこみました。芳醇な発酵バターとの相性は抜群です。隠し味に「黒糖蜜」を合わせることで、いっそうコク豊かな味わいに。長時間じっくり焼き上げて、外はカリッと香ばしく、中はしっとり熟成。秋の旨味をとじこめた、ご褒美バームクーヘンの誕生です。

商品情報

【商品名】

マウントバーム 蜜芋バター

【価 格】

1本入 1,080円(本体価格1,000円)

【販売期間】

2025年9月7日(日)～10月31日(金)頃

【販売店舗】

ねんりん家 各店(銀座本店・大丸東京店・西武池袋店(※1)・そごう横浜店・阪急うめだ店・JR品川駅 エキュート品川店・羽田空港第1ターミナルビル店・羽田空港第2ターミナルビル店)、JR東京駅 Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス(※2)

※1：「ねんりん家 西武池袋店」では2025年9月17日(水)より販売を開始いたします。

※2:「JR東京駅 Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス」では2025年9月9日(火)より販売を開始いたします。

※表示の価格は参考小売価格です。

※期間中でも、商品がなくなり次第販売を終了いたします。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

通販情報

▼2025年9月8日(月)10:00～受付開始

公式オンラインショップ「パクとモグ」

▼2025年9月9日(火)10:00～受付開始

パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

パクとモグ -HANEDA Shopping店-

※期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了いたします。あらかじめご了承ください。

ねんりん家とは

公式HP

公式インスタグラム

公式X/旧Twitter

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。