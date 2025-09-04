木下グループジャパンオープンテニスにて「錦織&アルカラス マルチアングル配信」をSwipeVideoで提供開始

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：山本 均、以下「WOWOW」）は、AMATELUS株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：下城 伸也、以下「AMATELUS」）と提携し、AMATELUSが運営する「SwipeVideo（スワイプビデオ）」のマルチアングル配信システムを活用した取り組みを開始いたします。

2025年9月24日（水）より「木下グループジャパンオープンテニス」にて「錦織&アルカラス マルチアングル配信」を提供開始いたします。

これにより、日本で唯一開催される男子テニスATPツアー公式戦「木下グループジャパンオープンテニス」にて"ジャパンオープン史上初"となる4アングルによるマルチアングル配信（生配信・アーカイブ配信）をお楽しみいただけます。こちらは、SwipeVideoにて販売、配信が行われ、WOWOW会員以外でもご購入・ご視聴いただくことが可能です。

マルチアングル配信するコンテンツは、昨年、6年ぶりのジャパンオープンテニス出場でシングルスベスト8入りを果たした錦織圭選手の出場試合と、2025年の全仏オープンで連覇を達成したC.アルカラス選手の出場試合です。

WOWOWの生中継映像に、会場となる有明コロシアムに設置された3台のカメラアングルを加えて、合計4アングルで配信。錦織圭選手とC.アルカラス選手だけを映し続けるアングルなど、視聴者は見たいアングルを、見たいタイミングで自由に切り替えながら試合を楽しむことができます。テニスの新たな魅力を発見できるだけでなく、まるで現地にいるかのような臨場感を味わえる映像体験をお楽しみください。

販売価格は、都度購入方式で1試合1,100円（税込）です。

詳細はこちら https://sv-commerce.com/sl/japanopentennis

※チケット販売開始は「木下グループジャパンオープンテニス」本戦の対戦カードが公発表される9月23日（火）頃を予定しております。詳細はWEBページ上でご確認ください。

WOWOWとAMATELUSは、SwipeVideoを通じて新しい視聴体験価値の創出を図り、新たなお客さまの開拓に取り組んでまいります。 また、両社は今後も協力し、更なるサービス拡大を図ってまいります。

●マルチアングル配信するコンテンツ

「木下グループジャパンオープンテニス」9月24日（水）～9月30日（火）

錦織圭選手の出場試合：1回戦から決勝まで

C.アルカラス選手の出場試合：1回戦から決勝まで

※選手の欠場・敗退などを要因として、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

●自由視点映像配信/マルチアングル映像配信技術「SwipeVideo」

SwipeVideoは、AMATELUSが開発・提供する、複数台のカメラ（台数無制限対応）で撮影された映像を、視聴者が画面をスワイプすることでWeb上またはアプリ内で自由に視点をスイッチングしながら視聴できる配信システムであり、国際特許を取得している技術です。これまで映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ上での配信や再生は難しいとされてきた自由視点映像及びマルチアングル映像をクラウド配信出来る世界初の独自開発技術です。

また、WEBの技術（HTML5）だけで動作するので、視聴者側は面倒なアプリインストールが不要なうえ、視聴者がストレスなく任意のタイミングで再生中（スロー中、ズーム中、停止中も可能）の映像を切り替えることを可能にし、画面をスワイプするだけで映像の視点を自由に切り替えて視聴することができます。

※詳細はこちら https://swipevideo.jp