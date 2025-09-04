フィリピンの教育現場をITで支援し、グローバル展開を推進！

株式会社フォーカスシステムズ

株式会社フォーカスシステムズ（東京都品川区、代表取締役社長：森啓一、以下「当社」）は、フィリピン国内に所在するTop Link Global College, Inc.（ヌエヴァ・エシハ州カバナトゥアン市、学長：Ms. Mary Ann R. Fajardo）及びSouthville International School and Colleges（メトロ・マニラ州ラスピニャス市、学長：Dr. Jocelyn P. Tizon）の学生を対象とした教育支援に関するMOU（基本合意書）を両校それぞれと締結しました。

本締結は当社が開発した学校向け所在管理アプリケーション“Cotchi App.*¹”をはじめとするIT技術を活用することで、各校のSTEM教育*²・研究教育等の発展への貢献と、同国の教育現場における「教職員の労働負荷の軽減」・「生徒の安全確保」を支援するものです。

当社は両校とのMOU締結を皮切りに、フィリピンへの教育支援活動を一層強化し、当社のグローバル展開を推進してまいります。

（*¹）“Cotchi App. ”は、生徒の出席状況を管理する海外向けアプリケーションです。教室内ではWEBブラウザ上から教師が生徒の出席状況を迅速に確認することができます。屋外では教員と生徒の距離が一定以上離れるとアラートが作動し、生徒の見失いや置き去りを防止します。

（*²）科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、数学（Mathematics）の4つの分野を統合的に学びそれらの分野を横断的に探究する力を育む教育

【両校との取組み概要】

■Top Link Global College, Inc.

TESDA認定*³による溶接・マッサージ・建築・運転など多岐にわたる職業訓練プログラムに強みを持ち、学生を国際競争力を備えた自立人材へと育成する単科大学です。

今回のMOU締結を踏まえてMOA（合意覚書）を締結し、“Cotchi App.”を第1号案件として利用開始しました。

本導入は当社にとってフィリピンでの初めてのサービス提供事例であり、今後の本格展開に向けた重要なステップとなります。

■Southville International School and Colleges

幼稚園から大学院まで一貫した教育を提供し、WASC認定*⁴、IB認定*⁵、ISO認証を取得する南マニラ屈指の国際教育機関です。

今回のMOU締結を契機に、“Cotchi App. ”はフィリピン国内だけでなくヨーロッパ圏における課外活動で初めての活用も予定されています。

当社にとっては、“Cotchi App. ”の新たな利用用途を実証する機会であり、教育現場における活用の可能性を広げる取組みとなります。

（*³）フィリピンの技術教育技能開発庁（TESDA：Technical Education and Skills Development Authority）による、技術・職業教育訓練機関やプログラムが定めた基準を満たしていることを認定する制度

（*⁴）アメリカ合衆国に本部を置く教育組織「Western Association of Schools and Colleges（西部地域私立学校大学協会）」が、学校の教育プログラムや運営体制が質の高い基準を満たしていることを認定する制度

（*⁵）国際バカロレア機構（International Baccalaureate Organization：IBO）が定める教育理念と基準を満たし、国際バカロレアの各プログラム（PYP、MYP、DP、CP）を正式に実施できると認められた学校に付与される認定制度

【フォーカスシステムズについて】

株式会社フォーカスシステムズは、1977 年に設立され、公共・通信ほか、社会性の高い分野におけるシステム開発・運用に携わるだけでなく、 IoT、クラウドや AI 等、時代の流れを見据えたビジネス展開も積極的に推進しています。コーポレートスローガンは “テクノロジーに、ハートを込めて。”人と人とを技術でつなぐ私たちフォーカスシステムズの仕事に、社員ひとりひとりが、情熱と誠意を持って臨む姿勢を込めました。

HP：https://www.focus-s.com/