【新刊】来日公演で話題沸騰中！オアシス全134曲を徹底解説した、唯一の楽曲解説本『What′s the story?　オアシス全曲解説』がジーンブックスより10/7発売！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）は、再結成が世界中で話題となり、日本公演を目前に控えた英国ロックバンドオアシスの全楽曲解説本『What's the story?　オアシス全曲解説』をジーンブックスより2025年10月7日に発売いたします。



『What's the story?　オアシス全曲解説』ジーンブックス刊　帯付き書影

リアム・ギャラガー激賞！兄弟の本音とドラマ満載！オアシス全134曲を網羅した唯一の楽曲解説本"決定版"

「この本は必読だ。ヘイミッシュとテッドほどバンド、音楽、その影響について知っている人はいない」


マット ・ ホワイトクロス( 映画 『オアシス : スーパーソニック』監督 )



ギャラガー兄弟を“誰よりも深く知る”音楽ジャーナリスト、テッド・ケスラーとヘイミッシュ・マクベインが全134曲の解説を軸にオアシスというバンドの背景と社会的影響力、時代性を鋭く描き出した唯一無二の決定版！



＜内容＞


■“ドント・ルック・バック・イン・アンガー”“ワンダーウォール”などの代表曲からB面、隠れた名曲まで――全楽曲の制作背景と文化的影響を徹底解説


■1994～2009年のギャラガー兄弟とのインタビューから、未公開エピソードや舞台裏を多数収録


著者プロフィール

テッド・ケスラー

音楽ジャーナリスト。イギリスの音楽週刊紙NME編集部を経て、月刊音楽誌Qの編集部へ。初のオアシス取材はNME時代の1994年、デビュー・シングル“スーパーソニック”のリリース直後だった。オアシスとのインタヴューは十数回を超え、最後の取材は2009年、アムステルダムの移動中、バンド解散の数か月前だった。リアム・ギャラガーの表紙インタビューもこれまでに5回担当。UKロックに関する著書多数。イギリス在住




ヘイミッシュ・マクベイン

音楽ジャーナリスト。NME編集部に在籍中、オアシスの解散劇を最前線で目撃。バンド最後の公式ツアー・パンフレットを執筆。2018年、ノエル・ギャラガーの『Any Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going)』を共著した。『ビィ・ヒア・ナウ』リイシュー盤のライナーノーツも執筆。これは公式オアシス展『CHASING THE SUN: OASIS 1993 - 1997』で拡大展示された。イギリス在住


書誌情報

書名：What's the story?　オアシス全曲解説


著者：テッド・ケスラー／ヘイミッシュ・マクベイン


訳者　鈴木あかね


仕様　A5／ハードカバー／451ページ


価格　税込3,520円（本体3,200円）


ISBN　978-4-910218-39-7


発売日：2025年7月


発行元：ジーンブックス／株式会社ジーン



書誌ページはこちら


https://books.jeane.jp/books/oasis_whatsthestory/(https://books.jeane.jp/books/oasis_whatsthestory/)


＜『What's the story?　オアシス全曲解説』発売記念＞予約して当てよう！豪華オアシスグッズプレゼントキャンペーン

ジーンブックス公式オンラインショップにて本書をご予約の方に、豪華オアシスグッズ、その他が抽選で100名さまに当たるキャンペーンがスタート！




応募方法、応募規約はこちらの記事をご覧ください


▶︎https://books.jeane.jp/article/oasis_cp259/(https://books.jeane.jp/article/oasis_cp259/)


ジーンブックスについて




海外発の良質なノンフィクション作品を刊行する出版レーベルです。主に音楽系書籍を取り扱っており、ジャンルはロック、ジャズ、ポップなど。70、80年代ミュージックシーンを牽引したミュージシャンや、ヒット曲を生み出した名プロデューサーが語る制作秘話など、音楽ファンにはたまらない特別な一冊をお届けします。その他、現代アートやライフスタイルの本も取り扱っています。



【ジーンブックス　概要】


■運営会社　：株式会社ジーン


■公式サイト：http://books.jeane.jp(http://books.jeane.jp)


■公式ＳＮＳ：


X：https://twitter.com/JeaneBooks(https://twitter.com/JeaneBooks)


Instagram： https://www.instagram.com/jeane_books/(https://www.instagram.com/jeane_books/)


