実務経験を通して成長！株式会社田村ビルズグループ、未来を担う長期インターン制度を開始

株式会社田村ビルズグループ

建築・不動産事業、環境リサイクル事業を展開する株式会社田村ビルズグループ（本社：山口県山口市、代表取締役：田村伊幸）は、将来の幹部候補として活躍する意欲のある学生を対象に、長期インターンシップ制度を導入し、募集を開始したことをお知らせします。本プログラムでは、単なる補助業務ではなく、不動産事業の最前線で実務に携わることで、学生の成長を力強く支援します。

長期インターン生募集開始の背景

近年、若手人材の価値観が多様化する中、企業と学生の間でのミスマッチが大きな課題となっています。入社後のギャップをなくし、学生が自身のキャリアを主体的に描けるよう支援するため、実践的な長期インターンシップの導入を決定しました。本プログラムは、当社の中核を担う次世代のリーダーを発掘・育成することを目的としています。

プログラム概要

・不動産営業の最前線を経験

電話やメールによる新規顧客開拓から面談のアポイント獲得まで、営業活動の根幹となる業務を実践。自身の働きが会社の売上に貢献する、『プロ』としての第一歩を踏み出せます。

・イベントの企画立案から運営を担当

単なるアルバイトでは得られない、イベント企画・運営のノウハウを習得。集客目標の設定から、SNSを活用したプロモーション、当日の運営まで、一連のプロセスを実践的に経験できます。

・売買仲介の集客戦略をゼロから学ぶ

物件の魅力を最大限に引き出す写真・動画コンテンツの企画から、広告媒体選定、運用まで一貫して担当。集客から販売までの一連の流れを経験し、不動産ビジネスの全体像を深く理解できます。

プログラムで得られる3つの成長機会

当社の長期インターンシップは、単なる実務経験の提供に留まりません。学生が社会で活躍するための土台を築く、3つの成長機会を提供します。

・幅広いビジネススキルの習得：営業活動に加え、広報、マーケティング、経営戦略といった多岐にわたる業務に携わることで、自身の適性を見極めながら、不動産業界で求められる複合的なスキルを身につけられます。

・学業との両立を可能にする柔軟な働き方： 学生の学業を最優先に考え、個別のカリキュラムやシフトを柔軟に設定します。学業で培った知識を実務で活かし、キャリア形成と学習の両方を充実させることができます。

・社員と共に築くリアルな人間関係：日々の業務における営業同行や会議参加に加え、社員旅行やスポーツ大会といった社内イベントにも積極的に参加していただきます。ビジネスの場だけでなく、社員との交流を通じて、会社の文化や雰囲気を肌で感じることができます。

詳しくはこちら :https://tamura-builds.co.jp/recruit/intern-lp2/

■直近5年の新卒採用実績（人数）

13名（2025年4月入社）

12名（2024年4月入社)

15名（2023年4月入社)

8名（2022年4月入社）

8名（2021年4月入社）

11名（2020年4月入社)

■田村ビルズグループ会社情報

山口県山口市と福岡県福岡市に本社を置き、建築・不動産事業や環境リサイクル事業を手掛ける。稲盛和夫氏の経営哲学「フィロソフィ」を自社流にアップデートし、”「どこで」ではなく、「誰と」働くか”をコンセプトにしている。

【140年の歴史が示す信頼と実績】

田村ビルズは140年を超える歴史があります。明治12年創業時は、こんにゃく製造販売業よりスタートしましたが、時代のニーズにあわせて変化を繰り返し、現在では環境リサイクル部門、建築・不動産部門を主力とした企業グループとなっています。時代の変化を成長へとつなげていくのが、私たちのDNAであり、強みと自負しております。

【地域に根ざした不動産のスペシャリスト】

田村ビルズは、山口県で不動産仲介取引実績トップを誇ります。※レインズ調べ

山口市、周南市、下松市、下関市、宇部市、防府市など、山口県内各都市の賃貸仲介、不動産販売、建築、リフォーム業を通じて、どこよりも詳しく新しい山口の不動産情報を収集しております。

【ものづくり企業として創造力と技術力】

私たちは、地元山口に暮らす生活者のニーズを叶える物件を、土地の仕入れから、建物の設計、実際の施工までトータルでプロデュースする「ものづくりの企業」です。

また、当社グループ内には、一級建築士をはじめ、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、一級造園施工管理技士と多数の有資格者が在籍しています。

山口本社福岡本社

代表取締役：田村 伊幸

所在地：山口本社 〒753-0851 山口県山口市黒川400-1 / 福岡本社 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 大名ガーデンシティ10F

設立年月日：昭和47年1月1日

従業員数：グループ全体255名(2025年9月1日時点)

主な事業：不動産売買仲介事業、賃貸管理事業、戸建分譲事業、新築・リフォーム事業、足場工事業、投資用アパート企画・販売事業、賃貸仲介、不動産テック事業、カフェ事業

Official Site：https://tamura-builds.co.jp/