楽天グループ株式会社

9月1日（月）（日本時間）に発生した「2025年アフガニスタン東部地震」により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、インターネット募金「楽天クラッチ募金」において、「2025年アフガニスタン東部地震被害支援募金」への寄付受付を開始しました。

寄付者は、「楽天ポイント」、「楽天カード」およびVISA・Mastercardブランドの各種クレジットカード、「楽天銀行」指定口座への現金振込（注1）から、ご利用しやすい決済方法を選び、寄付いただくことができます。



皆様からお寄せいただきました募金は、本災害の被災者支援を目的として全額寄付します。寄付先は決まり次第、特設サイトにてお知らせします。なお、受付期間は2025年9月3日（水）より2025年9月30日（火）までを予定しています（注2）。

楽天は今後も、募金をはじめとした様々な支援活動に取り組んでまいります。

（注1）「楽天銀行」指定口座への現金振込は、近日中に寄付受付を開始予定です。

（注2）今後の状況により、受付期間を延長する可能性がございます。

■概要

1) URL： https://corp.rakuten.co.jp/donation/afghansep_202509_ja/afghansep_202509_ja.html

2) 募金受付期間： 2025年9月3日（水）～2025年9月30日（火）

3) 募金方法：

1. 「楽天ポイント」による募金

「楽天ポイント」1ポイントを1円分として寄付を受け付け、1ポイントからご利用いただけます。

2. クレジットカードによる募金

「楽天カード」およびVISA・Mastercardブランドの各種クレジットカードにて100円から寄付を受け付けます。

3. 「楽天銀行」指定口座への現金振込による募金

「楽天銀行」口座を利用して、24時間寄付することが可能です。また、「楽天銀行」口座をお持ちでないお客様も、指定口座へ直接寄付金をお振り込みいただけます。1円から寄付を受け付けます。

なお、お振り込み先の情報に関しては近日公開予定です。以下の楽天銀行「募金・寄付」ページにて指定口座をご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/company/contribution/

※クラッチ募金については、領収書の発行はいたしません。また、寄付金控除の対象にはなりません。

※お客様の「楽天銀行」口座からの寄付に振込手数料はかかりません。

※「楽天銀行」法人ビジネス口座・個人ビジネス口座から支店名、口座番号を入力してのお振り込みは手数料がかかります。詳しくは各手数料一覧ページでご確認ください。

法人ビジネス口座： https://www.rakuten-bank.co.jp/business/howto/interest.html

個人ビジネス口座： https://www.rakuten-bank.co.jp/smallbusiness/howto/interest.html

※「楽天銀行」口座以外からのお振り込みは、各金融機関が設定する振込手数料がかかります。

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

■「楽天クラッチ募金」について

「楽天クラッチ募金」は、東日本大震災発生後に日本国内外を問わず支援の輪が広がる中、インターネットで寄付をしたいという多くの声を受けて、2011年より開始した取り組みです。これまでに国内外の災害支援を中心に募金活動を行い、多くの方々から多大なるご支援を賜りました。

