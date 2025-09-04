仮想オフィスツール LIVEWORK（ライブワーク） クラウド勤怠管理システム「AKASHI」連携機能（正式版）をリリース

株式会社ライブリンクス

株式会社ライブリンクス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：浅香守夫、以下 ライブリンクス）が提供しているバーチャルオフィスツール「LIVEWORK（ライブワーク）」は、ソニービズネットワークス株式会社のクラウド勤怠管理システム「AKASHI」との連携機能（正式版）のリリースをお知らせします。

勤怠管理システム連携機能について

LIVEWORKでは、従来のカレンダー連携機能に加えて、勤怠管理システム連携機能として、クラウド勤怠管理システム「AKASHI」との連携可能となりました。勤怠管理システム連携に搭載の機能は以下となります。

・LIVEWORKにログインすることで、勤怠管理システムに出勤を自動打刻

・LIVEWORKからログアウトすることで、勤怠管理システムに退勤を自動打刻

従来は勤務開始/終了時にLIVEWORKのログイン/ログアウト操作と勤怠管理システムの勤怠入力作業の両方が必要でしたが、本機能を活用することで、勤怠入力作業の手間を削減し作業効率の向上が可能となります。また、本機能によって「業務中は必ずLIVEWORKに入るように」といった運用ルールの徹底・定着にも繋がることを期待しております。

LIVEWORKでは、さらなる外部ツール連携の強化・拡充を進めております。今後の新機能のリリースにもご期待ください。

公式サイト

https://livework.site/

資料請求

https://livework.site/apply/catalog-order/

無料トライアルお申し込み

https://livework.site/apply/

バーチャルオフィスツール「LIVEWORK（ライブワーク）」について

「LIVEWORK」は「リモートワークにオフィスの臨場感とチームの一体感を。」をコンセプトに、チームコラボレーションを促進するバーチャルオフィスツールです。「LIVEWORK」独自の「ワーカービュー機能」や「仮想ルーム機能」が、オフィスの自席から見えるいつもの光景・顔ぶれをオンライン上で再現します。また、「インスタントトーク機能」「テキストチャット機能」「プレゼンス機能」「ステータス機能」「画面共有機能」「パーソナルタグ機能」「カレンダー連携機能」「勤怠管理システム連携機能」によって、オフィスでのリアルなコミュニケーションに引けを取らない、シンプルかつスピード感のあるコミュニケーションが可能となり、チームコラボレーションが加速します。

公式サイト

https://livework.site/

資料請求

https://livework.site/apply/catalog-order/

無料トライアルお申し込み

https://livework.site/apply/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t_kgqmL-8rg ]

注）2021年10月11日収録の映像のため、旧デザイン・旧料金プランでのご紹介となっております。

注）90日間の無料トライアルキャンペーンは終了しました。

株式会社ライブリンクスについて

