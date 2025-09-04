【鎌倉天幕/WILD THINGS】７周年の感謝を込めて 秋のプレミアムセール開催

株式会社ニューテックジャパン

おかげさまで、令和 7年で鎌倉天幕は 7周年を迎えることができました。

日頃のご愛顧に、心より感謝申し上げます。

先日初めて行いましたオープンセールでは、大変ご好評をいただき、

2025年9月5日(金)～10月13日(月・祝)の期間で第2弾のセールを行う運びとなりました。

（※弊社各ECサイト・各店舗様店頭・各店舗様ECサイト同時期同内容での実施）

暑さも落ち着き、快適にキャンプができるベストシーズン到来！

この機会に私たちのものづくりの想いとクオリティを、より多くの方に体験していただきたいと考えております。

既にセール対象商品をお持ちいたいだいてるお客様には、アパレルなどセール対象商品以外のお好きな商品を特別プライスでご提供！ぜひお気軽にお問い合わせください。

＜秋にオススメのアイテム＞

FIRE BOX(ﾌｧｲﾔｰﾎ゛ｯｸｽ)

薪やキャンプグッズの収納コンテナから、トランスフォームする焚火台。

オールステンレスのFIRE BOXは、質感が高く、コンテナだけでも価値ある逸品。そのコンテナが変形して焚き火台になるオンリーワンの特許構造です！

薪の保管から焚き火までがこれ1台で完結！

強度のあるボディは耐荷重10kgで、焚火料理の幅も広がります。

ありそうでなかったユニーク＆便利なコンセプトでハピキャンキャンプ大賞にもノミネートされました。

https://newtecjapan.co.jp/?pid=176316961

SOLOIST HOMURA(ｿﾘｽﾄﾎﾑﾗ)

5秒で設営？！開くだけでセットアップ完了の瞬技。(特許登録商品)

畳むとA4の半分程の大きさに。収納にも幅をとらず、手軽に焚き火をしたい時に便利です。

誰よりも早く火にたどり着ける焚火台は、メディア注目NO.1！

https://newtecjapan.co.jp/?pid=166368935

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TgOUirhQK7o ]

＜焚き火と相性の良いTC素材のテント/タープ＞

TC素材は、化繊に比べて通気性が良く火の粉に強いのが特長です。

HIDEOUT TCTARP 420TCCAMP CUSTOM 260TC【ネームプリント無料】CAMP CUSTOM 220TC【ネームプリント無料】

＜人気アイテム＞

鎌倉天幕/HIDEOUT-02

4.8ｍ×7.6ｍの大型幕ながらも設営が簡単で、四隅をペグダウンして2本のポールで立ち上げればほぼ完成。

リップストップ生地により、強度はありながらもコンパクト収納・軽量化を実現。

美しい曲線で構成されたラウンドデザインを損なわないよう考えられた、本体裾部分のマッドスカート仕様。

日本の気候に合わせ、パネルは全てメッシュにもフルクローズにもなり、オールシーズン全天候に対応。

通気性が良くこの時期でも快適に過ごせ、都度靴を脱ぐ手間がないのも特長です。

パネルを跳ね上げることで、アレンジは無限大。唯一無二の大型シェルター。

https://newtecjapan.co.jp/?pid=173490303

WILD THINGS/BASE CAMP T-2

キャビン型テントは、テント内でもかがむことなく広い居住空間の中で過ごすことができるのが特長。

リップストップ生地により、強度はありながらもコンパクト収納・軽量化を実現。

キャビン型テントの中でも圧倒的に軽い弊社のフレームは、建築物でも使われているトラス構造を採用し強度アップ。

別売りのインナーテント（T-0）は、吊り下げ式で着脱が簡単。

側面の4面のパネルはキャノピー仕様にし、張り出すことも可能。

ロゴプリントも承っており、イベントテントとして法人の方にも人気。

https://newtecjapan.co.jp/?pid=174107954

その他、鎌倉天幕・WILD THINGSのテントを中心とした型番が最大35%OFFとなっております。

＜ニューテックジャパン各ECサイト＞

公式オンラインショップ：https://newtecjapan.co.jp/

公式楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/tentya/7sale/

公式Amazon店：https://x.gd/GlKPx

公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tentya/b3f9c1d2c55.html

＜セール参加実店舗さま＞（五十音順/敬称略）

アイソウ：https://aiso.co.jp/

おおさかキャンパル：https://osaka-campal.co.jp/

オレンジ：https://shop-orange.jp/

クロスキャンパー：https://crosscamper.com/

サンデーマウンテン：https://www.sundaymountain.jp/?yclid=YSS.EAIaIQobChMI7PLr7827jwMV3cwWBR3gvhc0EAAYASAAEgL6w_D_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=&sa_t=1756868692476&sa_ra=3D(https://www.sundaymountain.jp/?yclid=YSS.EAIaIQobChMI7PLr7827jwMV3cwWBR3gvhc0EAAYASAAEgL6w_D_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=&sa_t=1756868692476&sa_ra=3D)

秀岳荘：https://www.shugakuso.com/

スーパーモールラッキー：https://sm-lucky.com/

sotosotodays：https://sotosotodays.com/

Dope and Drakkar：https://dopexdrakkar.com/

自然大好き！ニッチ・リッチ・キャッチ：https://www.shop-niche.co.jp/fs/outdoor/c/0000002995

myX：https://www.goodmyx.com/

parrmark：https://www.parrmark.co.jp/web/default.asp

フィッシュランド：https://fishland.jp/

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=se8NMfoOrD0 ]

- 作り続けてきた30年の軌跡 -

基本に忠実であること。いつの時代でも古くならないデザインを追求し、技術を昇華させながら、終わりなきゴールへ継承していく。

"知る人ぞ知る”ブランドから、”誰かに勧めたくなる”ブランドへ。

今こそ、鎌倉天幕のテントや道具をもっと知って欲しいという想いから初めての「 オープンセール 」を実施することになりました。

また、鎌倉天幕の存在は知っているけれど価格が高いと思っていたお客様にも今回の感謝セールをきっかけに鎌倉天幕の商品を手にしてもらえれば幸いです。

＜鎌倉天幕(ｶﾏｸﾗﾃﾝﾏｸ)＞

「鎌倉天幕」は、株式会社ニューテックジャパンが2018年に立ち上げたアウトドアブランドです。

名だたるアウトドアブランドのテントを長年OEMで受託し磨いてきた発想力と技術力を活かし、企画・開発から生産までクオリティに妥協せず、独創的で良質なアウトドア用品を生み出しています。単なるアウトドア用品を作るだけの会社にとどまらず、“アウトドアメーカーとしての意義”を考え、環境保全活動や障碍者支援、防災への取り組み等も行っております。

https://newtecjapan.com/?page_id=1770

＜WILD THINGS(ﾜｲﾙﾄ゛ｼﾝｸ゛ｽ)＞

マリーとジョンによって1981年に創設。

優れた登山家が多く活躍する、ニューハンプシャー州ノースコンウェイを拠点に、登山用のウェア・ギアの開発を行ってきたアメリカのアウトドアブランド。

"Light is Right!"

「厳しい自然環境では、軽くタフでなければいけない」

これが、今日まで続くWILD THINGSのコンセプトです。

株式会社ニューテックジャパンは正式にライセンスのオファーを受け、独自の世界観を反映させた本物志向のアウトドアブランドの開発に至りました。

https://newtecjapan.com/wildthings/

■会社概要

商号 ：株式会社ニューテックジャパン

代表者 ：白石 徳宏

所在地 ：神奈川県横浜市西区伊勢町1-15 TGヒルズ3F

設立 ：1999年 9月

URL ：https://newtecjapan.com/

instagram: https://www.instagram.com/ntj_kamakuratenmaku/

連絡先 ：045-315-4551