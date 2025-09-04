『GoodsPress』デジタル版で、2021年度徳間書店の書籍部門売上No.1（※）人気小説『純喫茶トルンカ』の待望のコミカライズ連載がスタート。

株式会社徳間書店（左）デジタル版『Goods Press』10月号デジタル版特典『純喫茶トルンカ』コミカライズ連載第1回扉（右）小説『純喫茶トルンカ』（徳間文庫）

（※）徳間書店調べ 2021年度Kindle Unlimitedでの徳間書店から発行された書籍全体の売り上げ第１位

徳間書店が発行する月刊誌『GoodsPress』は、2025年9月5日発売の10月号デジタル版より、人気小説『純喫茶トルンカ』（八木沢里志著、徳間文庫）のコミカライズ連載を開始いたします。

八木沢里志氏による原作小説『純喫茶トルンカ』は、静かな喫茶店を舞台に、人と人との出会いや心の交流を描いた文学作品で、2013年の刊行から人気が広まり、2022年には新装版も刊行されたロングセラー作品。国内では世代を超えて愛され続けると同時に、翻訳版を通じて海外でも高い評価を獲得しています。

この度のコミカライズで作画を担当するのは、繊細な心理描写と温かみのあるタッチに定評のある漫画家・月城マリ氏。喫茶店の空気感や登場人物の心情を現代的に描き出し、原作の新たな魅力を引き出します。ぜひ、お楽しみください。

『GoodsPress』10月号デジタル版特典コミカライズ『純喫茶トルンカ』は、dマガジン、楽天マガジン、Kindle、ブック放題、U-NEXTなど、各「GoodsPress」配信先から読むことが出来ます。

GoodsPress編集長・中山剛介コメント

「国内外で読み継がれてきた『純喫茶トルンカ』を、八木沢先生の作品世界を尊重しながらコミックという新しい表現でお届けできることを大変嬉しく思います。誌面とデジタルの両輪で展開することで、モノ誌読者にとっても新鮮な文化的読書体験になると考えています。」

創刊38年を迎える『GoodsPress』は、暮らしを豊かにする多彩なアイテムやカルチャーを紹介してきました。今回の『純喫茶トルンカ』コミカライズ連載は、モノ誌としての枠を超え、文化的価値を広く発信する新たな挑戦となります。

原作小説『純喫茶トルンカ』（徳間文庫）

東京・谷中の路地裏にある小さな喫茶店『純喫茶トルンカ』を舞台にした3つのあたたかな物語。決まって日曜に現れる謎の女性とアルバイト青年の恋模様、自暴自棄になった中年男性とかつての恋人の娘との短く切ない交流、マスターの娘・雫の不器用な初恋――。コーヒーの芳ばしい香りが静かに立ちのぼってくるような、ほろ苦くてやさしい“奇跡″の物語。各所で反響を呼んだ傑作小説。

タイトル：純喫茶トルンカ

著者：八木沢里志

定価：781円（税込）

発売日：2022年6月8日

ISBN：978-4-19-894751-4

判型・ページ数:文庫・320ページ

出版社：徳間書店

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198947511/

本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

【徳間書店広報窓口】

株式会社C-パブリッシング サービス 広報宣伝部

pr@c-pub.co.jp