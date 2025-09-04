彼女が欲しいのにできないのはなぜ？できない原因や実際に彼女ができた出会い方をアンケート調査

「どうしても彼女ができない」「彼女を作るにはどう行動すればいいの？」と悩んでいる男性も少なくないでしょう。


世の中の男性は、どのようにして彼女を作っているのでしょうか。


そこで今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック　本社：福岡県福岡市　https://happymail.co.jp/ ）にて、現在恋人がいない男性100人と、現在恋人がいる男性100人を対象にアンケート調査を実施しました。


そのアンケート調査をもとに、彼女が欲しいと感じる男性の割合や、彼女が欲しいと感じる瞬間、彼女ができない原因を解説していきます。


彼女を作るための具体的な改善策と、実際に彼女ができた男性たちの出会いの場についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。



引用元：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/need-partner/


※1：2024年6月時点



1.約半数の男性が彼女が欲しいと感じている


「現在恋人がいない男性100人」を対象に、「彼女が欲しいと感じることはありますか？」というアンケートを実施しました。


結果は以下の通りです。




アンケートの結果から、多くの男性が彼女が欲しいと願っていることがわかります。


独り身の男性にとって、「彼女が欲しい」と思うことは自然な感情だといえるでしょう。



2.彼女が欲しいと感じる瞬間とは


では、具体的にどのような瞬間に彼女が欲しいと感じるのでしょうか。


ここでは、寄せられたアンケートをもとに彼女が欲しいと感じる瞬間を3つ解説します。




2-1.寂しさを感じるとき



・夜にふと孤独を感じるとき。


・一人暮らしをしていて寂しさを感じた時。


・ひとりだと寂しいから。



1人でいるときにふと寂しさを感じ、彼女が欲しいと感じる男性は多いようです。


特に1人暮らしの人は、寂しさが募りやすい傾向があります。


また、日中の賑やかさから一転した夜になると、より一層孤独を感じてしまうことがあるようです。



2-2.カップルを見たとき



・外出時にカップルが楽しそうにしている時。


・街でカップルを見たとき。


・幸せそうなカップルを見た時などです。



外出先で楽しそうにしているカップルを見かけると、「自分も誰かと一緒に過ごしたい」という気持ちになってしまいますよね。


彼らの幸せそうな姿が、恋愛願望を刺激してしまうのでしょう。



2-3.休日に1人で行動しているとき



・せっかくの連休に一人で過ごしている時。


・映画館や食事に１人で行く時。


・二人で気軽に出かけたいとき。



せっかくの休日を1人で過ごしているときに、彼女が欲しいと感じる人もいるようです。


旅行やイベントなど、本来なら誰かと共有したい体験を1人で過ごすことに、物足りなさを感じる男性は少なくありません。



3.彼女がいらない派の意見


一方で、彼女がいらないと感じている男性もいます。


続いて、彼女がいらない派の意見を紹介します。




3-1.自分の時間が欲しい



・趣味で満喫しているから。そちらに時間とお金をかけたい


・自分のペースで生活できるから


・一人でやりたいことがたくさんあるから



彼女がいらない派からは、「趣味や自分の生活を重視したい」という意見が多く見られました。


「恋愛に費やす時間やお金を、自己投資や個人的な楽しみに使いたい」と考えているようです。


たとえば、ゲームやアニメ、スポーツ、資格取得のための勉強など、特定の分野に情熱を注ぎたい男性にとって、恋愛は制約に感じるのかもしれません。



3-2.1人が楽だから



・一人が気楽だからです。


・寂しい時もあるがめんどくさいが勝つ


・彼女がいると面倒に感じることがあるから。



「人間関係の煩わしさや、彼女との関係を維持するための努力を避けたい」という意見もありました。


寂しさを感じることはあるものの、それよりも1人の気楽さを優先したいのでしょう。


過去の恋愛で苦い経験をしたことが、1人でいることの気楽さを再認識させる要因になっている可能性も考えられます。



4.彼女ができない原因とは？


では、彼女ができないのは、一体何が原因なのでしょうか。


「現在恋人がいない男性100人」を対象に、「彼女が欲しいのにパートナーが見つからない理由は何ですか？」というアンケートを実施しました。


結果は以下の通りです。




ここでは、それぞれの原因を掘り下げていきます。



4-1.1位.良い出会いがない（38人）



最も多くの男性が、良い出会いがないことを理由に挙げています。


出会いがなければ、恋愛は始まりません。


出会いの場を広げるためには、自ら積極的に行動することが重要です。


たとえば、マッチングアプリを活用すれば、共通の趣味や価値観を持つ人を探すことができます。


マッチングアプリならスマホ1つで出会いを探せるので、自身のライフスタイルを尊重しながら、効率的に恋活を進められるでしょう。


また、街コンや婚活パーティーは、一度に多くの人と出会える機会を提供してくれます。


自分に合った方法で素敵な出会いを探してみましょう。



4-2.2位.自分に自信がない（27人）



「自分に自信がないことが原因で彼女ができない」と思っている男性も多いです。


自信のなさは、異性とのコミュニケーションを阻害し、出会いの機会を逃してしまう原因になりかねません。


自信を持ちたいのなら、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。


「新しい趣味を始めてみる」「筋トレで体を鍛えて健康的な体を目指す」「仕事で目標を達成する」など、どんな小さなことでも構いません。


小さな成功体験を積み重ねれば、いつしかそれが自己肯定感につながります。


また、「外見を整える」「清潔感を意識する」といった自分磨きも、自己肯定感を高めることにつながります。



4-3.3位.経済的な問題（25人）



経済的な問題を、彼女ができない理由に挙げている男性も少なくありません。


将来を見据えた交際を考えると、この点がネックになることもあるでしょう。


経済的な不安があるのなら、まずはお金の使い方を見直すことが大切です。


普段から浪費しがちな人は、無駄な出費を削ったり、節約できる部分をセーブしたりして、お金を管理する習慣をつけましょう。


また、お金がかからないデートプランを考えるなど、工夫次第で経済的な負担を減らしながら恋愛を楽しむことも可能ですよ。



5.女性と出会う場所とは？


では、実際に彼女がいる男性は、どのような場所で出会いを見つけたのでしょうか？


「現在恋人がいる男性100人」を対象に、「今の彼女とどうやって出会いましたか？」というアンケートを実施しました。


アンケート結果は以下の通りです。




アンケート結果を見ると、「友人の紹介」と「マッチングアプリ」が彼女と出会った場所の上位半分を占めています。


友人の紹介には、共通の知人がいる安心感から、信頼関係を築きやすいというメリットがあります。


そして、マッチングアプリは多忙な現代人にとって効率的なツールといえます。


趣味や価値観が合う人を探しやすいので、自分にぴったりの相手を見つけることができるでしょう。


女性と出会う方法は、人によってさまざまです。


現在彼女を探している人は、自分に合った方法で出会いを探してみてくださいね。



積極的に出会いを探しに行こう


「出会いの機会が少ない」「自分に自信が持てない」「経済的な不安がある」など、彼女ができない原因は人によってさまざまです。


しかし、適切な対策を講じ、積極的に行動することで十分に改善できます。


まずは、今回紹介したアンケート結果を参考に、自分に合った出会いの方法を見つけてみましょう。


積極的に行動すれば、きっと素敵な女性に出会えるはずですよ。







【調査概要】


調査方法：インターネットアンケート


調査対象：現在恋人がいない成人男性、現在恋人がいる成人男性


アンケート母数：男性200名（恋人がいない男性・恋人がいる男性の合計）


実施日：2025年7月3日


調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）https://happymail.co.jp/


調査会社：株式会社アイベック


関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/need-partner/







