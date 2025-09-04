¡Ú¥é¥Ã¥×´¬¡¢PP¥Ð¥ó¥É¤«¤éÂåÂØ¡Û¥Ñ¥ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¤¿¤Æ·¿¡ËW¥¿¥¤¥× ²ÙÊø¤ìËÉ»ß¥Ð¥ó¥É
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥®¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¤Î²ÙÊø¤ìËÉ»ß¥Ð¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÌäÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë¥ê¥æー¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö²ÙÊø¤ìËÉ»ß¥Ð¥ó¥É¡×¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö¤è¤³´¬¡×¤È¡Ö¤¿¤Æ³Ý¤±¡×¤Î2¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î¤¿¤Æ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊªÎ®»Ô¾ì¤Ç»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÄ´ºº¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºî¶È¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¡¢ÀìÍÑ¶â¶ñ¤ÎÀß·×¤Ë¤È¤³¤È¤ó¹´¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÆÃµö½Ð´êºÑ¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ì¿Í¤Çºî¶È¤Ç¤¡¢»þÃ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤Ë¤â°ìÌòÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½¾Íè¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¤äPP¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë²ÙÊø¤ìËÉ»ß¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÃ¦¥×¥é¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ßºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÌäÂê¡ÊGX¿ä¿Ê¡Ë¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖW¥¿¥¤¥×¡×¤Î¡ÖW¡×¤Ï¡¢ÆÃµö½Ð´êºÑ¤ß¤ÎÀìÍÑ¶â¶ñÀß·×¼Ô¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Öµ¬³ÊÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£µ®¼Ò¤ÎÀÑºÜÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÃíÉÊ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÊÒÂ¦£±ËÜÌó30ÉÃ¤Çºî¶È¤Ç¤¤ë¥Îー¥«¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=zFB0KzCY_LI ]
ÊÀ¼Ò¤Ï30Ç¯°Ê¾å¡¢²ÙÊø¤ìËÉ»ß¥Ð¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À½Â¤ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢ºî¶È¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÙÊø¤ìËÉ»ß¥Ð¥ó¥É¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¤äPP¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë²ÙÊø¤ìËÉ»ßÉÊ¤ÎÂåÂØÉÊ¡£
ºî¶ÈÀ¸þ¾å¡¢»È¤¤¼Î¤ÆÀ½ÉÊ¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¡Ê¥´¥ß½èÍýÈñÅù¡Ë¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÃ¦¥×¥é¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÌäÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ºî¶ÈÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÀìÍÑ¶â¶ñ¡ÊÆÃµö½Ð´êºÑ¤ß¡Ë
ºà¼Á¡§°¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄ¡ÊSGCC¡Ë
ÈÄ¸ü¡§1.6£í£í
ËÜÀ½ÉÊ¥Á¥é¥·