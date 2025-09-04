ゼロハリバートン ゴルフコレクションから、軽量で暖かい Autumn&Winter Collectionの新作メンズウェア登場

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON （ゼロハリバートン）」は、「DRIVE&DRIVE 旅とゴルフを愛する大人たちへ」をコンセプトするゴルフコレクションから、“カーキ” をシーズンカラーに取り入れた 2025 Autumn & Winter Collectionの新作メンズウェアのビジュアルを公開。

直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、2025年9月上旬より順次発売開始予定です。

■ 2025 Autumn & Winter Collection

今期のテーマは、“Warmth Refined” (洗練された暖かさ)。シーズンカラーに、上質で深みのある“カーキ”をセレクトしています。引き続きゴルファーズファーストの精神を継承し、ウェアからキャディバッグまで、軽やかさと暖かさを兼備した高機能なプロダクトを取り揃えました。

また、ブランドの原点“アルミニウムケース” を思わせる、メタリックなロゴやダブルリブデザインなどのディティールを細部に施し、ゼロハリバートンならではの世界観を表現しています。

特別なゴルフシーンから日常のひとときまで、洗練された大人のゴルフスタイルをご堪能ください。

■シーズンビジュアル（一例）

■ 商品紹介(一例)

キャップ(85063-01)\9,900/ベスト(85108-04)\38,500/ニット(85113-01)\39,600/パンツ(85110-04)\39,600キャップ(85063-06)\9,900/タートルネック(85118-01)\35,200/パンツ(85128-11) \34,100/ベルト(82198-11)\14,300/グローブ(85074-06) \5,500バイザー(85062-01)\9,900/シャツ(85123-01)\28,600/プルオーバー(85109-01)\49,500/パンツ(85107-04))\35,200/グローブ(85074-06) \5,500スウェットフーディー(85120-09)\34,100/スウェットパンツ(85121-09)\30,800/キャディバッグ(85011-03)/\88,000/ドライバーカバー(85021-03)\12,100/フェアウェイウッドカバー(85022-03)\11,000

「ハイブリッド中綿ベスト」Khaki \38,500軽量・吸湿・保温を兼備、万能なハイブリッドベスト

中綿に軽量でふっくらとした「マイクロフラッフィー(R)」と、吸湿発熱機能を持つ「サンバーナー(R)」をミックス。切替部分には、軽量で暖かな機能素材「Octa(R)(オクタ)」を用いたスウェット生地を採用。アウターにもインナーにもなる万能な一着です。



機能 : 撥水 / ストレッチ / UV カット / イージーケア / 保温

「ハーフジップニット」モノグラム \41,800秋冬ゴルフの定番アイテム、主役級ハーフジップニット

ウールとストレッチ性のある「SOLOTEX(R)(ソロテックス)」を組み合わせた、高機能ニット。

自宅での洗濯も簡単。ZHモノグラムがミニマルな装いに程よいアクセントを加えます。

機能 : イージーケア

「カモジャカードシャツ」Navy \28,600ジャカード織りが際立つ、上品なカモフラージュ柄シャツ

プリントではなく織りで表現した同系色のカモ柄が、落ち着きのある上品な印象を演出します。

程よい重みと上品な光沢を備えた生地は、袖を通した瞬間にそのクオリティを実感。中綿ベストやニットとのレイヤードにも適しており、シーズンを越えて活躍するアイテムです。



機能 : UVカット / 吸水速乾

■取り扱い直営店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL. 03-6276-2202)

・ゼロハリバートン 新丸ビル店(TEL. 03-6256-0175)

・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）

・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

■About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP ： https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY ： https://zerohalliburton.jp/pages/about