全国のストライプインターナショナル店舗にて衣料品回収を実施 『STRIPE Eco fair』を9月11日(木)より開催！

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社: 岡山県岡山市、代表取締役社長: 川部将士）は、サステナブルな取り組みの一環として、不要になった衣料品を回収する『STRIPE Eco fair』を9月11日（木）より開催いたします。

『STRIPE Eco fair』では、当社が展開する店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて衣料品回収の取り組みを実施いたします。対象アイテムはストライプインターナショナルでのご購入品に限らず、不要になった衣料品および服飾雑貨が対象です。回収した衣料品は、一般社団法人Withal（ウィゾール）が展開する『Withalプロジェクト』を通じて、新たな資源として生まれ変わります。

また、『STRIPE Eco fair』期間中、衣料品をお持ち込みいただいたお客様には、ストライプインターナショナル店舗および「STRIPE CLUB」でご利用いただける500円OFFクーポン券をプレゼントいたします。この機会にぜひお近くの店舗へお越しいただき、環境保全活動にご協力ください。

今後も当社では、環境へ配慮したモノづくりはもちろん、持続可能な社会の実現を目指し、様々な取り組みを行ってまいります。

■『STRIPE Eco fair』 概要

実施期間：2025年9月11日（木）～9月18日（木）

回収店舗：全国のストライプインターナショナル店舗（一部対象外店舗あり）

回収対象アイテム：衣料品全般および服飾雑貨（靴、バッグ、マフラーなど）

※ストライプインターナショナル製品以外も対象

※洗濯済みの商品に限ります

回収対象外アイテム：貴金属アクセサリー、着物、下着、靴下、制服類、エコバッグ、汚れがひどいもの

回収点数：1度のお持ち込みにつき最大11点まで

お持ちいただいた衣料品1点につき500円クーポン券を1枚差し上げます

■クーポンについて

ご利用期間：2025年9月11日(木)～10月13日(月)

ご利用店舗：全国のストライプインターナショナル店舗（一部対象外店舗あり）、

自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stripe-club.com/）

※クーポンは、現金・金券とは交換できません。

※クーポンは、有効期間が経過した後は一切ご利用いただけません。

※クーポンの、複製・第三者への譲渡・SNSへの掲載は禁止します。

※クーポンは、紛失・盗難・破損の際も、再発行いたしません。

※他クーポンとの併用はできません。

・店舗でのご利用について

※購入金額5,000円(税込)毎に500円OFFクーポンを1枚ご利用可能です。

※店舗内全商品が対象となります。

※クーポンは1回限りのご利用です。クーポンはご利用後に回収いたします。

・「STRIPE CLUB」でのご利用について

※購入金額5,000円(税込)以上のお会計で500円OFFクーポン1枚のご利用が可能です。

※クーポンは、1会計でお一人様1回限りのご利用です。

(お手元に複数のクーポン券がある場合には、対象店舗でもご利用ください。)

※福袋は対象外となります

■一般社団法人Withalについて

マルチサーキュラーエコノミーという新しいリサイクルを実現。

Withal(ウィゾール)は地球環境問題に取り組む資源環境プロジェクト。

https://www.instagram.com/withal_multi_circular_economy/