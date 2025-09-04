女性向け異世界小説・ベリーズファンタジーの新刊5冊　9月5日（金）発売！

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry‘s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社 （本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は、異世界ファンタジーの単行本レーベル『ベリーズファンタジー』の新刊を9月5日(金)に発売開始いたしました。

◆ベリーズファンタジー『本好き地味令嬢は、自由を満喫していますので。～今さら助けてくれと言われても、二度と家には戻りません！～』

雨宮れん／著、條／イラスト

定価1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9496-7

【あらすじ】「お前みたいな可愛げのない女なんて嫌だった！」――国で忌避される容姿を理由に家族から冷遇されてきたリティス。魔術書に没頭する日々を過ごしていたある日、婚約者を妹に奪われ、家のお荷物扱いに…。家を追い出され領地管理を命じられた道中、リティスの才能を見初めた王弟に誘われ、王立図書館の職員として新たな生活をスタート！魔術書を読み解きながら、ポンコツ悪魔や王族の子供たちと充実した日々を送る。一方、リティスの活躍を知った元婚約者や家族は、彼女を手放したことを後悔しているようで…？冷遇された本好き令嬢の才能が花開く、痛快ビブリオファンタジー！

◆ベリーズファンタジー『ごきげんよう、元婚約者様。捨てた私のことはお構いなく～稀代の才女が贈る極上の結末～』

三沢ケイ／著、m/g／イラスト

定価1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9497-4

【あらすじ】 稀有な力を持ちながらも地味で無能と揶揄され、華やかな妹と比べられてきた侯爵令嬢のフィーヌ。ある日、婚約者である公爵子息はフィーヌに濡れ衣を着せ、婚約破棄を告げる。「公爵家が豊かなのは私の力ですが、妹を選んで後悔しないでくださいね？」――ようやく愚かで間抜けな婚約者から解放されたフィーヌは、自分を認めてくれた辺境伯のために存分に力を発揮し、資源がない荒れ地を豊かな領地へと発展させていく。一方、歯車が狂いだした公爵子息はフィーヌの偉大さに気づき、必死に取り戻そうとするが…。

◆ベリーズファンタジー『妹を選んだ殿下、私を解放していただきます。～王太子に婚約破棄された国一番の才女の、その後の人生～』

鳴宮野々花／著、昌未／イラスト

定価1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9500-1

【あらすじ】「私はもう、必要ないということですね」――王国一の美貌と教養を兼ね備え、理想の次期王妃と言われた侯爵令嬢のエリッサ。国王の崩御と同時に王太子から婚約破棄を告げられ、代わりに妹を妃にすると宣言される。怠惰な王太子の代わりとなって勉強を重ねてきた努力を一瞬で無下にされるが…新たに婚約者となった有力公爵・クロードとの日々は自由と幸せに満ちていた。政務から解放されたエリッサは、生き生きと各国を飛び回り外交手腕を発揮！その才知で公爵領を盛り上げる。一方、国政を担う教養すら身についていない新国王夫妻の評判は最悪で…!?

◆ベリーズファンタジー『旦那様、偽りの愛ならどうぞ私を捨てて下さい ～私は新天地で幸せになるので、貴方は浮気相手と末長く～』

初瀬 叶／著、UIIV／イラスト

定価1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9499-8

【あらすじ】伯爵夫人・キルステンは子どもができないことに悩みながらも夫・ジョージを懸命に支えてきた。しかし夫は元婚約者と恋情を再燃させ、仕事もせずに不倫三昧…。おまけに2人の間には子どももいるようで、キルステンは失意のどん底に――。なんとか気持ちを奮い立たせ、離婚して故郷で女領主になることを決意。新たな人生を歩みだす。そんな中、側にいてくれた敏腕執事・イライジャが実は他国の王子だったと判明!?誠実な彼のまっすぐな愛に守られながら故郷を発展させていく。その頃、キルステンを失ったジョージの領地は経営難に陥っていて…？

◆ベリーズファンタジー『貧乏家族の転生幼女は待望の水魔法の使い手でした～愛する家族とともに枯れた領地を潤します！～』

水瀬潮／著、riritto／イラスト

定価1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9498-1

【あらすじ】辺境の乾燥地帯を治めるお人よし貧乏家族の末っ子に転生したレオナ（3歳）。家族はレオナを溺愛してくれるが、万年水不足のせいでお風呂にも入れず、領地は枯れ果て生活はギリギリ…。しかし魔法鑑定の結果、レオナは希少な水魔法の使い手であることが判明！前世知識とスキルを使って薬草を育てたり…ポーションを大量生産してビジネスを始めたり!?不毛の貧乏領地がどんどん潤っていく。さらに家族と協力して念願の温泉施設を作ったら、まさかの大反響で…!?辺境にほっこり温かな幸せを呼ぶ、ちびっこ幼女の活躍譚。

