LOWRYS FARM が2025/26AW ビジュアルに高石あかりさんを起用。新ブランドメッセージ「着、努、愛、楽。」を表現した秋ビジュアルを2025 年9 月4 日（木）に公開

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、等身大でナチュラルな演技が魅力で現在幅広い世代から支持を集める高石あかりさんを2025/26AWビジュアルに起用。コンセプトの「着、努、愛、楽。」の4 つの感情を表現した2025 秋ビジュアルを2025 年9 月4 日（木）より公開いたします。特設サイトでのビジュアル公開に加え、高石あかりさんの撮影の様子をおさめたメイキング動画や、インタビュー動画もLOWRYS FARM公式Youtubeチャンネルにて公開予定です。

コンセプトの「着、努、愛、楽。」は、それぞれ「きがえる」「がんばる」「あいする」「たのしむ」といった毎日を構成するシーンを意味しており、LOWRYS FARMが「なりたいわたし」に寄り添ったスタイルをお届けいたします。高石あかりさんに「着、努、愛、楽。」それぞれのシチュエーションで「なりたいわたし」を表現するスタイリングをしていただき、日常のワクワク感や、ときめきを表現しました。

■LOWRYS FARM 2025「着、努、愛、楽。」

特設サイト: https://2025aw.lowrysfarm.jp/

■「着、努、愛、楽。わたしの(ハート)をつくるもの」 MOVIE

LOWRYS FARM新アンバサダー・高石あかりさんが出演する、ブランドムービーと縦型ショートムービー計7 本を９月４日（木）よりWEBで公開いたします。日常の中の様々な場所でのワンシーンを切り取ったようなムービーを通して、ときめく服を選ぶことで毎日がより一層色づいていくことを表現しています。高石さんの自然体な、可愛らしい笑顔にも注目です。

【ブランドムービー】

LOWRYS FARMの新ブランドメッセージ「着、努、愛、楽。」の世界観を表現したブランドムービーを公開いたします。

ときめく服着て。自分磨いて。好きなモノと好きなヒトを愛で。楽しむ気持ちを最優先で。

そうやって一日ずつ、一歩ずつ、好きな私を、積み上げていく。

着、努、愛、楽。

わたしの(ハート)をつくるもの。

LOWRYS FARM

＜公開日＞2025 年9 月4 日（木）

＜公開場所＞特設サイト、LOWRYS FARM公式Youtubeチャンネル、

Instagram、TikTok

＜尺数＞15 秒、30 秒

＜30 秒Ver.＞https://youtu.be/QUqOnidHuCU

＜15 秒横Ver.＞https://youtu.be/9gF_9NfKJII

＜15 秒縦Ver.＞https://youtube.com/shorts/PzP6eTDJ5vo?feature=share

【縦型ショートムービー】

「着、努、愛、楽。」それぞれのシチュエーションにフォーカスしたショートムービー4 本を公開いたします。

＜公開日＞2025 年9 月4 日（木）

＜公開場所＞特設サイト、LOWRYS FARM公式Youtubeチャンネル

＜尺数＞15 秒

（1）「着、努、愛、楽。わたしの(ハート)をつくるもの」きがえる篇-15 秒-

「こっちかな?それともこっち?」鏡の前でトップスを選んでいる高石さん。「こっちにしよう」。１人ファッションショーを経て、納得のコーディネートを見つけたようです。

＜URL＞https://youtube.com/shorts/iGqRiw3x06Y?feature=share

（2）「着、努、愛、楽。わたしの(ハート)をつくるもの」がんばる篇-15 秒-

仕事中の高石さん。パソコンに向かい険しい表情も浮かべますが、おやつのカップケーキを一口かじって笑顔に。パワーチャージしながらもうひと頑張りです。

＜URL＞https://youtube.com/shorts/kchFr-NsOK0?feature=share

（3）「着、努、愛、楽。わたしの(ハート)をつくるもの」あいする篇-15 秒-

帰宅すると一直線に愛犬のもとへ向かい、抱き上げる高石さん。「かわいい～」とこぼしながら、満面の笑顔に。愛おしそうに愛犬を見つめます。

＜URL＞https://youtube.com/shorts/3WKZy2MykwU?feature=share

（4）「着、努、愛、楽。わたしの(ハート)をつくるもの」たのしむ篇-15 秒-

ソファでリラックスしている高石さん。音楽プレイヤーで推しの曲を再生して、テンションアップ!はしゃいで、つい照明に手をぶつけてしまいます。

＜URL＞https://youtube.com/shorts/JazZt1eK8bk?feature=share

【メイキング動画】

撮影の裏側をおさめたメイキング動画も公開。天真爛漫な笑顔が絶えない高石さんを中心に、終始明るく和やかな雰囲気の撮影現場となりました。

＜URL＞https://youtu.be/NqG8ItPhwSQ

【インタビュー動画】

今回のムービーへ出演が決まっての感想や、撮影の感想のほか、今年楽しみたい“○○の秋”、ここまでの俳優活動を振り返って思うことなどについても聞きました。今後挑戦したいことや今頑張っていることなど、活躍の幅を広げている高石さんの近況にも迫りました。

＜URL＞https://www.youtube.com/watch?v=Ytg8Il8gzqc

■特別コンテンツについて

特設サイトでは、9 月4 日（木）より、特別インタビューの連載企画もスタートいたします。各分野で今話題の人々をゲストに呼び、「着・努・愛・楽」をテーマに洋服観と人生観を動画で語っていただく本企画。ゲストのファッション事情やライフスタイルに迫ります。初回は高石あかりさんが登場。今後も、各フィールドで活躍する様々な著名人が登場予定です。

＜URL＞https://2025aw.lowrysfarm.jp/#interview01

■高石あかり（たかいしあかり）さんについて

2002 年生まれ。2019 年より本格的に俳優活動を始動。2021 年公開の映画『ベイビーわるきゅーれ』で初主演を務めたほか、2023 年にTAMA映画賞最優秀新進女優賞を受賞。近年の出演作に映画「ゴーストキラー」「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」（声優）「夏の砂の上」、TBS日曜劇場「御上先生」MBS/TBS「アポロの歌」Netflixシリーズ「グラスハート」などに出演するほか、9 月29 日から放送スタートのNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロインの松野トキ役を演じる。

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム） について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/