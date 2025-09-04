桜井日奈子がカレンダー発売日にコメントを発表！「ノスタルジーな感情にさせる写真が詰まったこのカレンダーと共に素敵な一年を過ごしていただけたら！」

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「桜井日奈子2026カレンダーブック」を9月4日（木）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。「桜井日奈子2026カレンダーブック」（東京ニュース通信社刊）

「桜井日奈子2026カレンダーブック」が本日9月4日（木）に発売。ノスタルジックな雰囲気が漂う海沿いのホテルで撮影が行われ、夏の日差しがそそぐプールサイドで肩や背中を美しく見せた衣装を着て佇んだり、ニットワンピースをまとってメリハリの効いたボディーラインを見せたり、ラフなTシャツ＆ホットパンツスタイルでベッドの上をごろごろしたり、強い風が吹く中、バシャバシャと海に入って行ったりと、桜井日奈子がさまざまなシチュエーションで、ほどよく力の抜けた等身大の姿を見せている。

「桜井日奈子2026カレンダーブック」（東京ニュース通信社刊）

また、まったりとした空気感の中でグッとくる表情を見せたと思えば、スラッとした美脚や、鍛え上げたお腹を見せながら照れくさそうな表情を浮かべるなど、昨年芸能活動10周年を迎え、新たなステージに立つ桜井日奈子が大人な姿も幼い姿も見せており、彼女の魅力を存分に堪能することができる。

尚、今回は透き通りそうなほど美しい肌の桜井日奈子が物憂げな表情でこちらをジッと見つめる通常版表紙に加え、Amazon、セブンネットショッピング、楽天ブックスで購入でき、肩を大胆に見せた色っぽさを感じる限定版表紙も販売。それぞれの販売サイトでは異なる絵柄の生写真が特典として付いてくる。

さらに、本カレンダーの発売を記念し、9月6日（土）にSHIBUYA TSUTAYAで、10月12日（日）にはルミネエスト新宿にてイベントを開催予定。会場限定直筆サイン入り生写真や会場限定ポスターをもらえるほか、桜井日奈子との握手やカードゲーム、じゃんけんゲームを楽しむことができる（購入チケットにより特典内容が異なります）。

桜井日奈子コメント

今回のカレンダーの仕上がりも、自信を持ってお届けできる内容になりました！ 特にお気に入りなのは海で撮影した11月のカットです。カメラマンの東京祐さんが撮る写真には、光や風、その場の空気感までもが写し込まれていて、見る人をどこかノスタルジーな感情にさせる力があると感じました。見てくださる方にも、この懐かしさと愛おしさが伝わったらいいなと思っています。



2025年も残すところあと4カ月となりました。2026年をこのカレンダーと共に迎え、皆さんも素敵な一年を過ごしていただけたら嬉しいです。

桜井日奈子プロフィール

1997年4月2日生まれ。岡山県出身。2014年に「岡山美少女・美人コンテスト」で美少女グランプリに選出。2016年に演劇「それいゆ」で初舞台を踏み、「そして、誰もいなくなった」で連続ドラマ初出演。2018年に「ママレード・ボーイ」で映画初主演を務めた。デビュー以降、数々のCM、ドラマ、映画、舞台に出演し続け、近年ではドラマ「マル秘の密子さん」（日本テレビ）、「人事の人見」（フジテレビ）、舞台「138億年未満」に出演するなど、幅広く活躍中。

発売記念イベント開催！

【日程／会場】

１.日程：2025年9月6日（土）13：00～

会場：SHIBUYA TSUTAYA 特設イベントスペース開催

書店イベント専用ページ（SHIBUYA TSUTAYA）：https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1182.html

２.日程：2025年10月12日（日）13：00～

会場：ルミネエスト新宿 6F イベントスペース「エストマ」開催

書店イベント専用ページ（HMV&BOOKS SPOT SHINJUKU）：https://www.hmv.co.jp/store/event/53430/



【特典】

1冊券：桜井さんからイベント限定生写真1枚をお渡し

3冊券：桜井さんからイベント限定生写真1枚をお渡し、桜井さんとゲーム対決

5冊券：桜井さんから直筆サイン入りイベント限定生写真1枚をお渡し、桜井さんとゲーム対決、握手、イベント限定A2ポスター1枚（ランダムでサイン入り）



※イベント特典は両会場共通、ただし、生写真およびA2ポスターは会場ごとに図柄が異なります。

※桜井さんとゲーム対決は１.ドキドキ(ハート)ひなことトランプ2枚勝負 または ２.ジャンケンポイポイ のいずれかをお選びいただきます。

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なる【桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版】の発売が決定！

※ 通常版の【桜井日奈子2026カレンダーブック】とは、表紙絵柄以外同じ内容となります。

「桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版」（東京ニュース通信社刊）「桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版」（東京ニュース通信社刊）

さらに、【桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版】をご購入のお客様に桜井日奈子生写真を1枚プレゼント。

※生写真の絵柄は店舗ごとに異なります。

※限定表紙版の表紙絵柄はAmazon・セブンネットショッピング・楽天ブックスいずれも同様です。

■Amazon

【Amazon Ver.】

「桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版」Amazon購入特典生写真

Amazonでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/

■セブンネットショッピング

【セブンネットショッピング Ver.】

「桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版」セブンネットショッピング購入特典生写真

セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107624869

■楽天ブックス

【楽天ブックス Ver.】

「桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版」楽天ブックス購入特典生写真

楽天ブックスでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18297441/

＜注意事項＞

※9月4日現在

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※購入特典の絵柄はVer.ごとに異なります。

※【桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版】は、数に限りがございます。ご了承ください。

※【桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版】と【桜井日奈子2026カレンダーブック】がございます。お買い求めの際はご注意ください。



【商品情報】

「桜井日奈子2026カレンダーブック」

●発売日：2025年9月4日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：3,300円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞