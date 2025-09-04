MetaLife、累計ユーザー数85万人を突破！【メタバース×リモートワーク】

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社ベンド（東京・千代田／CEO：近藤潔）は、2025年9月4日、運営するオンラインコミュニケーションプラットフォーム「MetaLife(https://metalife.co.jp/)」において、累計ユーザー数が85万人を突破したことを発表いたしました。

◆まるでオフラインのような気軽なコミュニケーションをメタバースで

MetaLifeは2D空間上のオンラインコミュニケーションプラットフォームで、スペース内でアバター同士を近づけるだけでビデオ通話を行うことができます。用途も幅広く、数多くの企業や学校で利用されています。

MetaLifeは、従来のビデオ通話では達成しにくかった、まるで実際に集まっているかのような気軽なコミュニケーションを可能にしています。

おかげさまでリリース以降、累計ユーザー数は85万人を突破しました。

今後もMetaLifeは、プラットフォームの機能の向上や拡大、そしてカスタマーサポートの継続を通じて、ユーザーの皆様に更なる価値を提供することを目指します。

◆価格・機能両面で使いやすいメタバースオフィス

MetaLifeでは、ユーザーの皆様のご意見・ご感想をもとに、充実した機能を兼ね備えたオンラインコミュニケーションプラットフォームに進化してきました。

- 勤怠機能- 画面共有への相互書き込み- AI議事録機能- ワンタイムパスワード、IP制限など各種セキュリティ機能

など、より良いオフィスワークに欠かせない機能を搭載しております。

各機能の詳細はヘルプセンターよりご確認ください。

◆まずは無料でお試し体験！

MetaLifeのメタバース空間は、25名までであれば無料でご利用いただけます。

オフィス利用やイベント開催に関する各種サポートや、オリジナルマップの制作なども承っているので、ぜひお気軽にご相談ください。

◆株式会社ベンド（Bend Co., Ltd.）

代表取締役：近藤潔

設立：2019年3月1日

資本金：1500万円（資本準備金を含む）

所在：〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 4F

問い合わせ窓口： info@thebend.jp

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開