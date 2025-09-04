メンタルど安定！　ネコがゆるっと仕事術を図解で解説。大人気「にゃるほど！」シリーズの第２弾が10月22日に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『にゃるほど！心のモヤモヤがスーッと消える仕事術100』を2025年10月22日（水）に発売します。

「これどうすればいい？」のモヤモヤが消える！

SNSで仕事術を図解で解説し、瞬く間に人気者になったリモにゃん。

大好評の『にゃるほど！作業が遅いで悩まなくなる仕事術図解100』の第2弾が登場しました！

第2弾は「メンタルど安定」の仕事術。

「仕事のメンタル本も見たい！」という多くの要望の声から誕生。

今回も新入社員からリーダー職まで、この1冊があれば安心いただけるよう仕上げました。

《こんな方にオススメ》

・いちいち作業にモヤつくのをなくしたい方

・メンタルを一定にして働きたい方

・職場での気疲れをなくしたい方

・仕事のモチベーションを見つけたい方

・難しいビジネス本だと読み切れない方

「仕事を日本一わかりやすく!」をモットーに、オンラインスクールの公式キャラクター『リモにゃん』をイラストレーター平田かおりと共にチームで制作。

本書ではSNSで発信した1000種類以上の仕事術から「メンタル系」を厳選。バズった図解のほか、大幅に書き下ろしを追加し、まとめて100の図解を掲載！

「他人に巻き込まれない先回り術」や「合わない人との付き合い方」など、心のモヤモヤがスーッと消える仕事術を全10ジャンルにわけてご紹介します。

＜書誌情報＞

『にゃるほど！ 心のモヤモヤがスーッと消える仕事術図解100』

監修：小森 優

イラスト：平田かおり

発売日：2025年10月22日

定価：1,760円（本体1600円＋税）

仕様：A5版／224ページ

ISBN：978-4-04-607808-7

発行：株式会社KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000191/

https://www.amazon.co.jp/dp/4046078081

《リモにゃん》

X：https://x.com/remolabo

Instagram：https://www.instagram.com/remolabo/

SNSで仕事術を毎日図解で発信し、累計フォロワー数20万人。

第1弾は「仕事に自信がない」人たちへ向けて“効率爆上がり”の仕事術を100種案内。

5刷重版中（2025年8月）。今も毎日更新中。

《著者紹介》

著者(監修)は女性のリモートワーク実践スクール『リモラボ』代表 小森優。およそ350名以上のフルリモートで働く女性フリーランスを束ねながら、企業・事業主の SNS運用や事業支援を5,000件以上経験。オンラインスクールのメンバーは累積7,400名以上（2025年8月時点）。

X：https://x.com/komorin_work

Instagram：https://www.instagram.com/komorin_work/

第1弾も好評発売中！

実用的で今スグ実践したくなる内容がたっぷり。

ストレスのないメール・チャット術、仕事に追われないタスク管理術、人間関係がラクになるコミュニケーション術など、「仕事の悩みあるある」を100の図解でゆるっと解説しています。

『にゃるほど！ 作業が遅いで悩まなくなる仕事術図解100』

https://www.kadokawa.co.jp/product/322403000594/

https://www.amazon.co.jp/dp/4046069643