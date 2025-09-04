ブーストマーケティング株式会社、タレント肖像をサブスクで提供する『ビジネスブースト』に、黒羽麻璃央さんが参画

ＢＢＤイニシアティブ株式会社

X-Tech（クロステック）プラットフォームを通じて持続可能な社会を目指すことを目的に、デジタルトランスフォーメーションを推進するＢＢＤイニシアティブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO 稲葉 雄一、東証グロース上場：証券コード5259）は、グループ子会社であるタレントテックカンパニーのブーストマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤田 徳浩）が、タレントの肖像をサブスクで提供する『ビジネスブースト（BB）』（https://www.boostmktg.co.jp/bb/）に、黒羽麻璃央さん（株式会社TRUSTAR所属） にご参画いただきましたことをお知らせいたします。

◆プロフィール

黒羽麻璃央

2010年 第23回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト 準グランプリ

2019年 第9期 みやぎ絆大使に任命

2019年 東北楽天ゴールデンイーグルス始球式（5月）

2024年 第17回 日本シューズベストドレッサー賞

●ドラマ

2025年 CX「人事の人見」（進藤祐希役）

2025年 CX「アイシー～瞬間記憶操作・柊班～」（江藤達夫役）

2024年 NTV「マル秘の密子さん」（坂東康幸役）

2024年 ytv「焼いてるふたり」（主演：福田健太役）

2023年 KTV「ウソ婚」（吉田健斗役）

2023年 TBS「夕暮れに、手をつなぐ」（葉月心役）

2020年 TBS「恋はつづくよどこまでも」（猫田役）

●映画

2025年 『ゴーストキラー』（監督：園村健介 / 影原利久役）

2024年 『氷室蓮司』（監督：辻裕之 / 篠原将人役）

2024年 『劇場版 君と世界が終わる日に FINAL』（監督：菅原伸太郎/ 加地裕也役）

2023年 『最後まで行く』（監督：藤井道人 /松田優生役）

2023年 『ゲネプロ★7』（監督：堤幸彦 / 唐沢省吾・マクベス役）

2023年 『クモとサルの家族』（監督：長澤佳也 / 四ッ葉十三郎役）

2023年 『生きててごめんなさい』（監督：山口健人 / 企画・プロデュース：藤井道人 / 園田修一役）※主演

2022年 『貞子DX』（監督：木村ひさし / 感電ロイド役）

●舞台

2025年 ミュージカル『エリザベート』（演出：小池修一郎 / ルイジ・ルキー二役）

2025年 ミュージカル『昭和元禄落語心中』（演出：小池修一郎 / 与太郎役）

2023年 ミュージカル『LUPIN～カリオストロ伯爵夫人の秘密』（潤色・演出：小池修一郎/ポーマニャン役）

2022年 ミュージカル『るろうに剣心 京都編』（潤色・演出：小池修一郎/志々雄真実役）

2021年 ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』（潤色・演出：小池修一郎/ロミオ役）

2015～2025年 ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ（演出：茅野イサム /三日月宗近役）

2012～2014年 ミュージカル『テニスの王子様2nd』（演出：上島雪夫 /青学・菊丸英二役）

●広告

2016年 花王『リーゼプリティア泡カラー』（ヘアケア）

2018年 クオリティファースト『オールインワンシートマスク』（美容マスク）

2018年 江崎グリコ「ポッキー～シェアハピ・7人恋愛篇」

2018年 リクルートキャリア「リクナビ2019年」

2019年 黒羽麻璃央のワンダーランド（WEBゲーム）

2019年 カネボウ化粧品『DEW』プレ花嫁キャンペーンサポーター（美白美容液、乳液）

2019年 日清食品『旅するエスニック』 オリジナルMV【ここにあるよ】（麺類）

2020年 九州オールトヨタ「つながる九州」web-CM（自動車関係）

2021年 『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』web広告

2021年 シートマスク「FITOWA」プロデュース（シートマスク）

2021年 海員組合『J-CREWプロジェクト』アンバサダー

2022年 ボストン美術館所蔵『THE HEROES展 刀剣×浮世絵-武者たちの物語-』アンバサダー

2022年 『HK WORKS LONDON for men』広告モデル（ファストファッション）

2025年 JR東海『古地図で巡る！ぶらり東京街散歩』（ナビゲーター）

2025年 黒羽麻璃央×ahamoタイアップキャンペーン

など

サービス詳細

肖像活用のご提案の他、コラボ商品の開発、イベント出演、動画出演など、企業のニーズに合わせたご提案いたします。

詳しくはお問い合わせください。（https://www.boostmktg.co.jp/bb/inquiry/）

今後の展開

テレビ広告中心の広告ビジネスからネット広告に移り変わってきている昨今、広告のデジタル化が進み媒体の活用方法も多様化が進んできました。

『ビジネスブースト』のビジネスモデルは、大きな契約金で成り立ってきていたタレント活用を、タレント広告未体験のベンチャーをはじめとした多くの企業にサブスク型タレントを活用することによって、企業のアクセス増加、認知度アップ、信頼性アップ、競合企業との差別化を狙い、広告体験を通じてタレントを活用した広告効果を実感していただくことを可能にします。

当社は引き続き、ＢＢＤイニシアティブグループのサービスの向上及び充実を図り、ユーザー企業様の一層のコミュニケーション活性化・生産性向上、売上アップを目指してまいります。

◆ブーストマーケティング株式会社 会社概要

商 号： ブーストマーケティング株式会社

設 立： 2022 年 10 月 24 日

本 社： 東京都港区愛宕二丁目５番１号

代 表 者 ： 代表取締役社長 藤田 徳浩

事業内容： タレントテック事業

会社URL： https://www.boostmktg.co.jp/

■タレントパワーで企業の成長を支援する『ビジネスブースト』とは

商品・サービスの広告・プロモーションや、企業のブランディング活動、採用活動に利用できる、有名タレントの写真素材サブスク提サービスです。

https://www.boostmktg.co.jp/bb/#block1/

(C)クレジット不要！

レンタルフォトなどに義務付けられている煩わしいCopyright表記は無しでご利用いただけます。

イメージキャラクター表記が可能！

サービス、企業のイメージキャラクター/アンバサダーの表記※が可能です。

プレスリリース等でもお役立ていただけます。 ※タレント毎に表現が異なります

豊富なタレント素材から選べる！

豊富な写真素材も『ビジネスブースト』の魅力です。多彩なタレント素材の中からお選びいただけます。