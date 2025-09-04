【ファッション業界担当者様必見！】『推し活×ファッション』に関する「お役立ち資料」を無料公開！
株式会社Oshicoco
お役立ち資料のダウンロードはこちら :
https://corp.oshicoco.co.jp/download/9
『推しペディア』企業様導入事例はこちら :
https://corp.oshicoco.co.jp/oshipedia
[表: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/139_1_c962b60eeab60dd3b21dc5362b49b562.jpg?v=202509041026 ]
■お役立ち資料に書かれていること (目次)
01｜調査の背景と目的
02｜調査概要
03｜推し活層のファッションへの意識調査
04｜推しジャンルに関する調査
05｜現場参加頻度と参戦服投資額
06｜参戦服を選ぶときに重視する要素
07｜情報収集や周りの影響について
08｜インタビュー実施
09｜考察・まとめ
■このお役立ち資料を読んで、分かること
・推し活層が参戦服を選ぶ時に大事にしているポイント
・参戦服の３大トレンドスタイル
・参戦服の流行においては「推し活インフルエンサー」の存在が大きいということ
■このような方におすすめです
・ファッションに関わるお仕事をされている方
・ファッションと推し活の関係性について気になる方
・若年層女性のマーケティングや市場調査にお困りの方
■約600万人の推し活コミュニティを活用した調査サービス『推しペディア』
｜推しペディアとは
株式会社Oshicocoが提供する若年層マーケティング調査サービスです。「推し活×データ」で若年層のインサイトを分析し、企業のマーケティングや商品企画に活かすことができます。
パートナー企業とは『推しペディア』をはじめとする「商品企画・コラボ開発・販促支援」等で多岐に渡るお取組みをさせていただいております。
■株式会社Oshicocoについて
弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。
