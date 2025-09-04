【ファッション業界担当者様必見！】『推し活×ファッション』に関する「お役立ち資料」を無料公開！

株式会社Oshicoco


■お役立ち資料に書かれていること (目次)

01｜調査の背景と目的


02｜調査概要


03｜推し活層のファッションへの意識調査


04｜推しジャンルに関する調査


05｜現場参加頻度と参戦服投資額


06｜参戦服を選ぶときに重視する要素


07｜情報収集や周りの影響について


08｜インタビュー実施


09｜考察・まとめ




　　　　　　　　　　　　　　　　　


お役立ち資料のダウンロードはこちら :
https://corp.oshicoco.co.jp/download/9

　　




■このお役立ち資料を読んで、分かること

・推し活層が参戦服を選ぶ時に大事にしているポイント


・参戦服の３大トレンドスタイル


・参戦服の流行においては「推し活インフルエンサー」の存在が大きいということ



■このような方におすすめです

・ファッションに関わるお仕事をされている方


・ファッションと推し活の関係性について気になる方


・若年層女性のマーケティングや市場調査にお困りの方



■約600万人の推し活コミュニティを活用した調査サービス『推しペディア』




｜推しペディアとは


株式会社Oshicocoが提供する若年層マーケティング調査サービスです。「推し活×データ」で若年層のインサイトを分析し、企業のマーケティングや商品企画に活かすことができます。



パートナー企業とは『推しペディア』をはじめとする「商品企画・コラボ開発・販促支援」等で多岐に渡るお取組みをさせていただいております。



『推しペディア』企業様導入事例はこちら :
https://corp.oshicoco.co.jp/oshipedia

　　　　　　　　　


■株式会社Oshicocoについて




弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/139_1_c962b60eeab60dd3b21dc5362b49b562.jpg?v=202509041026 ]