日本が本当の「日本」だった時代の、最後の国史教科書『復刻版・高等科国史』が増刷、６刷

本書は、戦時中の国民学校高等科一、二年生用国史教科書である。一巻は発行されたものの、学徒の勤労動員が本格化したため恐らく使用されず、二巻は発行すらされていない。本書はその合本であり、文字通り「幻の教科書」が七十六年の時を経て、初めて世に出たものである。

本書は、日本が本当の「日本」だった時代の、最後の国史教科書であり、神代と現代の精神的連結という基本理念で貫かれている。いわゆる皇国史観であり、年代表記も皇紀が用いられている。以前の国史教科書との違いは、本書は敗色の濃い時期に執筆されたものであるという点だ。

昭和十九年のレイテ沖海戦まで言及されているが、この時初めて組織化された神風特別攻撃隊の戦果を「驕敵破砕の一撃」と書いている。国家危急存亡の秋、我々の先祖は如何にしてその危機を乗り越えようとしてきたのか、ということも本書が生徒に伝えようとした重要な点である。日本が危急存亡の秋を迎えつつある今日、我々は本書から学ぶべきことは数多くある。

高等科一、二年は今の中学一、二年にあたるが、本書を読めば、当時の教育レベルの高さに驚かされると同時に、戦後になって教育がどれだけ劣化したか、ということにも気づかされる。

なお国民学校の国史教育は初等科・高等科で完結するよう構成されている。既刊の『復刻版 初等科国史』も併せて読まれると、より国史の理解が深まる。

