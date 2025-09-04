LINEでできる式場探し「トキハナ」と引き出物宅配サービス『結-yui-』が業務提携を開始

株式会社yui

「大切なゲスト一人ひとりに、心からの“ありがとう”を届けたい。」

そんなふたりの想いに寄り添う、引き出物宅配サービス「結-yui-」が、 LINEで式場探しができる「トキハナ」との提携をスタートしました。

LINEでの個別サポートや、ゲストごとの贈り分け、オリジナルカードなど、 よりふたりらしい結婚式を叶える、新たな選択肢をご紹介します。

1. 業務提携の背景

結婚式の引き出物は、ゲストへの「ありがとう」を形にする大切な贈り物です。

近年では、 「ゲストにもっと喜んでもらえる引き出物とは？」 「せっかく贈るなら、ちゃんと“ふたりらしさ”が伝わるものにしたい」 と考える新郎新婦も増えています。

こうした想いに応えるため、 LINEで気軽に式場探しができ、プランナーによる手厚いサポートや最低価格保証を強みとする「トキハナ」と、 引き出物宅配サービス「結-yui-」が業務提携に至りました。

これにより、結婚式場探しから引き出物選びまでを一貫してサポートし、 ふたりらしく感謝を伝えられる、新たな結婚式の形をご提案してまいります。

2. 業務提携の内容

この提携により、トキハナはトキハナメイト（トキハナ経由で式場を決定されたお客様）に向け、 新たな引き出物の選択肢として「結-yui-」のご案内を開始いたします。

トキハナでは、LINEでの相談や見積もりチェックを活用しながら式場を選んだ後、 さらに「結-yui-」を組み合わせることで、引き出物までふたりらしくコーディネートすることが可能となります。

また、トキハナからのご紹介で「結-yui-」をご利用いただいた場合には、 税込11万円以上のご注文で5,000円をキャッシュバックする特典もご用意しています。

※「結-yui-」と提携している一部式場では、トキハナからの紹介ができない場合があります。事前にご確認ください。

3. 「トキハナ」のサービス特徴

LINEで完結！プロが理想の式場選びをサポート

トキハナは、LINEでできる式場探しサービス。

元ウエディングプランナーに22時まで何でも相談できます。

結婚情報誌ではわからないリアルな見積もりや評判を知ることができ、こだわりを伝えたり様々な診断を通してピッタリの式場が手軽に見つかります。

どこよりもお得で安心な見学予約

トキハナからブライダルフェア予約をすると「即決不要の最低価格保証」を約束。

持込み自由・見積もりチェックなどのサービスも受けられ、よくある式場選びの失敗を回避できます。

式場決定後~新生活の特典も充実

トキハナで式場を決めると、「トキハナメイト」としてドレス・指輪・前撮りなどに使えるクーポンをプレゼント。

さらに、住まい・保険・引越しなど新生活の分野まで幅広く支援し、結婚するおふたりをトータルでサポートしています。

4. 「結-yui-」のサービス特徴

LINEで1対1の丁寧なサポート

yuiでは、初めて引き出物を手配するカップルにも安心していただけるよう、LINEでの1対1のサポート体制を整えています。

「どんなふうに選べばいいかわからない」「ゲストに失礼のない形にしたい」 そんな不安に担当スタッフが寄り添い、ふたりに合ったご提案をします。

ゲストごとに贈り分けできる、柔軟なギフト設計

親族には上質なものを、友人にはセンスの光るアイテムを…

yuiではゲスト一人ひとりに合わせて引き出物を自由に贈り分けることができます。

価格帯もわかりやすく、細かな配慮をカタチにできるので、ふたりらしい感謝を届けられます。

世界にひとつのオリジナルカード

引き出物と一緒に贈るカードは、おふたりだけのオリジナルデザインにすることが可能です。

写真や特別なメッセージを自由に入れられるので、結婚式の思い出をそのまま形にして届けることができます。

5. 代表コメント

株式会社トキハナ 代表取締役社長 安藤 正樹

結婚式の準備で、"本当に自分たちがゲストに贈りたいと思える引出物がなかった"という声を新郎新婦から頂くことは少なくありません。

今回、業界でも確かな実績を持つ「結-yui-」様と提携することで、式場探しだけでなく引出物選びもサポートし、選択肢を増やすことができるようになります。

今後もふたりらしさを大切にした新しい結婚式のスタイルを、多くのカップルに提案してまいります。

株式会社yui 代表取締役 南達也

「結-yui-」は、これまで多くの新郎新婦の「ゲスト一人ひとりに、本当に喜んでもらいたい」という想いに寄り添ってきました。

この度、同じく新郎新婦の視点に立ち、式場選びの不安を解消してきたトキハナさんと提携できることを、大変嬉しく思います。

これからは、式場探しという結婚準備のスタートから、引き出物という感謝を伝える大切な締めくくりまで、LINEを軸にしたシームレスなサポートが可能になります。

この提携を通じて、一組でも多くのカップルが、心から満足できる『ふたりらしい結婚式』を実現できるよう、全力でサポートしてまいります。

6. 会社概要

株式会社トキハナ

代表者 ： 代表取締役社長 安藤 正樹

所在地 ： 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル 5階

設立 ： 2016年5月

資本金 ： 6,039万円

サイト ： https://tokihana.net/

株式会社yui

代表者 ： 代表取締役 南達也

所在地 ： 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン601

設立 ： 2017年9月

資本金 ： 4,917万円

サイト ： https://www.yui.gift/