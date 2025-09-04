Skullcandy最高峰『Aviator 900 ANC』──圧倒的なノイキャン性能とTHX(R)空間オーディオが実現する究極の没入感、GREEN FUNDINGにて先行販売開始

Sｋuｌｌｃａｎｄｙ Ｊａｐａｎ株式会社

Skullcandy Japan株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役:大石哲也）は、米国ユタ州に本社を構え、全米ヘッドホン・イヤホン市場シェアNo.1※を誇るSkullcandy（スカルキャンディー）が開発した最上位モデル「Aviator 900 ANC（アビエイター 900 ANC）」を発表しました。本製品は一般販売に先駆け、2025年9月4日（木）12時よりCCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、先行支援の受付を開始いたします。

映画館を持ち運ぶ──。究極の没入感が、ここに。Skullcandyの象徴的なAviatorシリーズが、最新フラッグシップ「Aviator 900 ANC」として復活。レトロな美しさと最先端のTHX(R)空間オーディオ＋ヘッドトラッキングが織りなす臨場感は、映画も音楽もライブも、まるでその場にいるかのよう。日常のあらゆるシーンを、洗練されたプレミアムサウンドで包み込みます。

■ 注目の主要機能

■THX(R) 空間オーディオ + ヘッドトラッキング

- THX(R) 空間オーディオ + ヘッドトラッキング- プレミアム6マイクアクティブノイズキャンセリング- 最高クラス外部音取り込みモード- パーソナルサウンド by Mimi(R)- Skullcandyアプリ- 低遅延モード- Google Fast Pair- 最大60時間バッテリー + 急速充電- クリアボイススマートマイク- ウェアディテクト- マルチポイント接続- ナノコーティング- 耐久性の高いショルダーバッグ付属

空間オーディオが音場の広がりを生み出し、ヘッドトラッキングが定位を固定する。この2つが組み合わさることで、これまでにない自然で臨場感あふれるリスニング体験を実現します。

■最高クラス 6マイクアクティブ ノイズキャンセリング

驚異的な静けさを実現する、6マイク搭載アクティブノイズキャンセリング（ANC）。 環境に自動で適応し、フライト中は轟音のエンジン音を大幅に低減。街中では雑踏や車の騒音をかき消し、自宅ではエアコンや生活音までも忘れさせます。さらにSkullcandyアプリでノイズキャンセリングの強弱を調整可能。圧倒的なノイズ抑制で、どこでも純粋なサウンドに没入できます。

◼️外部音取り込み 調整可能

ヘッドホンを装着したままでも驚くほど自然に周囲の音を聞き取れる外部音取り込み機能を搭載。

自分の声もこもることなくクリアに聞こえ、不自然さは一切ありません。まるでヘッドホンをしていないかのように自然に会話ができ、周囲の環境もしっかり把握できます。さらに必要に応じて、アプリで外部音の取り込み量を自在に調整可能です。

ANC オン、ANC オフ、外部音取り込み(ステイアウェア)の3つのモードをダイヤル操作で切り替え可能です。

◼️パーソナルサウンド by Mimi

Mimiのパーソナルサウンドはあなた専用の理想的なサウンドへ補正します。Skullcandyアプリ内のパーソナルサウンドにてあなたの聴力を測定し、あなた専用の音質へと改善することで聞き取りづらかった音や今まで聞こえていなが聞こえるようなり新次元の音楽体験を味わえます。アプリ内での測定結果に基づきサウンドプロファイルが作成されヘッドホンへ直接保存されます。

※Mimiは市場で1位のデジタル聴力テストアプリで、2022年には150 ヶ国、100万台以上のデバイスで利用され、200万件以上の聴力テストを実施しています。Mimi公式HP参照。

◼️Skullcandyアプリ

Skullcandyアプリでは、THXの調整、パーソナルサウンドの設定、EQ設定、ボタンカスタマイズ、アクティブノイズキャンセリングの調整、外音取り込みの調整など、快適なサウンド体験が簡単操作で実現できます。さらにSkullcandyアプリを介してのファームウェアのアップデートも可能で、新たな機能やバージョンが追加されていく未来対応のヘッドホンです。

◼️ボタンカスタマイズ

Skullcandyアプリにてボタン操作を自分好みにカスタマイズできます。「Take Photo(写真を撮る)」や「イコライザ(EQ)モード切り替え」をカスタマイズすることで、ヘッドホンのボタン操作のみで写真撮影の設定などが可能です。

◼️低遅延モード

低遅延モードはゲームや動画鑑賞中の音声と映像のズレを軽減し、スムーズな映像体験が楽しめます。Skullcandyアプリで低遅延モードのON/OFFを切り替えることができます。

◼️Googleファストペア + ファインダー

Android向けGoogle Fast Pairを使用すると、初めてのペアリングがさらに簡単になり、「デバイスを探す」機能で、Android端末から最終接続地点を確認し、ヘッドホンを探すことができます。

■最大60時間バッテリー＋急速充電

最大60時間のバッテリー持続時間と、レトロでプレミアムなデザイン。長時間の移動も、圧倒的なリスニング体験をサポート。10分充電で4時間再生を可能とする急速充電にも対応。

・ANC ON: 約50時間 ・ANC OFF: 約60時間

■クリアボイススマートマイク

人工知能を利用して周囲のノイズを低減し、話者の声とノイズを分離させることで、よりクリアな音声を届けることができます。まるで対面で会話しているかのようなクリアな音声での通話が可能てす。

◼️通話＆メディコントロール

通話＆メディコントロール

■ウェアディテクト（装着検出）

ヘッドホンを外すと再生が停止し、ユーザーの動作に応じて操作が自動的に行われるため、より便利で快適に使用できます。

■マルチポイント

異なる2台のデバイスと同時接続が可能でBluetooth設定を都度切り替える必要がありません。PCでの映画鑑賞中に同時接続されたスマートホンへの着信や、スマートホンでの音楽視聴中に同時接続されたPCでのWeb会議も自動で接続がﾞ切り替わります。Android、iOS、Windowsなどのシステムやメーカー* が異なる2台のデバイスでも同時接続が可能です。※一部対象外あり

◼️汗や水に耐性のあるナノコーティング

汗や水に耐性のあるナノコーティング

◼️折り畳み式

折り畳み式デザインで、コンパクトに持ち運びが可能。

◼️耐久性の高いショルダーバッグが付属

使わないときは付属のショルダーバッグに収納でき、どこへでも安心して持ち歩けます。

■付属品

◼️商品概要

- 3.5mmオーディオケーブル / 取り外し可能- 耐久性の高いショルダーバッグ- USB-C充電ケーブル- ユーザーガイド

商品名 ： AVIATOR 900 ANC

カラー ： TRUE BLACK

SKU ： S6AVW-T740

ヘッドホンタイプ：ワイヤレス オーバーイヤーヘッドホン

接続方式：Bluetooth(R) v5.3、3.5mm Aux

インピーダンス：36Ω

ドライバー径：40mm

全高調波歪（THD）：1%未満（1KHz時）

音圧レベル：119.4±3 dB（1000Hz、0.190V/1mW時）

周波数特性：20Hz - 20KHz

重量：332g

付属品：3.5mmオーディオケーブル / USB-C充電ケーブル / ショルダーバッグ

【クラウドファンディング プロジェクト概要】

・プロジェクト期間：2025年9月4日(木) 12:00 ～ 10月5日23：59

・プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9002

・クラウドファンディングリターン（一例）：

一般販売予定価格59,800円（税込）のところ、以下の特別価格でご提供します。

【84時間限定割】 43,654円（税込）＜27%OFF＞

【84時間限定2個セット割】86,112円（税込）＜28%OFF＞

【100名様限定 超早割25% OFF】 44,850円（税込）＜25%OFF＞

納期予定：終了日から随時の発送

・製品体験展示：

場所：Skullcandy Tokyo store

期間： 2025年9月4日(木)より開始予定

営業時間：11:00～19:00

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目－17－11 パークサイドオーサキ 2階

https://www.skullcandy.jp/

場所： SHIBUYA TSUTAYA 4F GREEN FUNDING「タッチ＆トライ」ブース

期間： 2025年9月4日(木)より開始予定

営業時間：8:00～22:00

住所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/

場所： 二子玉川蔦屋家電内「蔦屋家電+」GREEN FUNDINGブース

期間： 2025年9月4日(木)より開始予定

営業時間：10:00～22:00

住所：〒158-0094 東京都世田谷区多摩川１丁目14-1二子玉川ライズ・ショッピングセンター テラスマーケット 1F

https://store.tsite.jp/futakotamagawa/about/

場所：福岡天神 蔦屋書店GREEN FUNDIGコーナー

期間： 2025年9月4日(木)より開始予定

営業時間：10:00～21:00

住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 4階

https://store.tsite.jp/fukuoka-tenjin/

【Skullcandy ブランド情報】

Skullcandyは、米国ユタ州で2003年に設立されたライフスタイルオーディオブランドです。＄100以下の完全ワイヤレスイヤホン※とワイヤレスヘッドホン※の全米シェアNo.1を記録しています。『すべての人へ音楽に秘められた力を解き放つこと』をミッションとしていて、ヘッドホンとイヤホンは音をより深く感じられ、没入型のリスニング体験ができるように設計し作られています。スカルキャンディーの商品は本国アメリカ及び日本を含めた世界中で様々な販売ネットワークを通じて販売されています。

※ NPDグループによる全米データ、100ドル以下の完全ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスヘッドホンカテゴリーにて。2021年1月3日~2022年1月1日

【THX Ltd.ブランド情報】

1983年、映画監督ジョージ・ルーカスにより設立されたTHX Ltd.は、アーティストのビジョンを忠実に届ける優れた音響・映像体験を提供し続けています。革新的な技術と世界基準の認証により、映画館だけでなく、家庭用エレクトロニクス、コンテンツ、自動車システム、ライブエンターテインメントまで幅広い分野でプレミアムな体験を実現。THX(R) 空間オーディオ、THX AAA(TM)オーディオ技術、THX認証により、最高のエンターテインメントを市場へ届けています。詳しくは THX.com をご覧ください。

【会社概要】

会社名：Skullcandy Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目17番11号 パークサイドオーサキ２階

代表者：大石哲也

設立：2021年12月24日

URL：https://www.skullcandy.jp



【お客様からのお問い合わせ先】

Skullcandy お客様センター

TEL：050-1807-2717

e-mail：skullcandy_support@vistalvision.co.jp

11 :00～17:00（土曜、休祭日休業）