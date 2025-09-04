楽天スーパーSALE開催！Dangbeiプロジェクターが最大64,100円OFF
2025年9月4日から9月11日まで、グローバルスマートプロジェクターブランド Dangbei（当貝） がフルラインナップの人気製品とともに 楽天スーパーSALE(https://www.rakuten.co.jp/dangbei/)に登場します。ホームシアターはもちろん、寮やキャンプ、旅行まで、今回のセールはユーザーに最適な大画面ソリューションをお届けします。割引率は最大 21.7%OFFです。
おすすめモデル：Atom & N2 Mini - 小さなプライベートシアターに最適
Dangbei Atom(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/db-atom/)
- 1080Pレーザーミニプロジェクター、HDR10高画質
- 最大投影180インチ、軽くてポータブル、重さはわずか1.2kg
- Dolby Audio 5Wデュアルスピーカー、InstanPro AIスマート調整
- 利用シーン：寝室、書斎、ベランダ、小さなホームシアターに最適
- セール価格：89,900円（通常価格114,880円、21.7%OFF）
Dangbei N2 mini(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/n2mini/)
- 1080P高精細プロジェクター、最大120インチ
- Netflix正式ライセンス取得、190°調整可能なスタンド、優れた防塵・耐久性
- InstanPro AI自動調整、プロジェクターの角度調整も簡単
- 利用シーン：オフィス、学習、コンパクトな寝室シアター
- セール価格：27,540円（通常価格34,990円、21.3%OFF）
Dangbei Freedo(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/freedo-jp/)
- ポータブル1080Pプロジェクター、最長2.5時間使用可能な内蔵バッテリー
- 165°調整可能なスタンド、Google TVおよびNetflixライセンス取得済み
- 利用シーン：アウトドア、モバイルエンターテインメント、いつでもどこでも映像体験
- セール価格：63,990円（通常価格79,990円、20%OFF）
ポイント：3つのミニプロジェクターは、寝室、オフィス、アウトドアなどさまざまなシーンに対応し、多様な視聴ニーズを満たします。
ハイエンドホームシアターモデル：大画面で没入体験
Dangbei MP1 Max(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/mp1max/)
- 4Kレーザープロジェクター、最大投影300インチ
- 3100 ISOルーメン、ΔE<1の高精度な色彩
- Google TVおよびNetflix正規ライセンス取得済み
- 利用シーン：ホームシアター、映画愛好家
- セール価格：255,800円（通常価格319,900円、20%OFF）
Dangbei DBOX02 Pro(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/dbox02-pro/)
- 4K HDR10+レーザープロジェクター、最大投影300インチ、2000 ISOルーメン
- InstanPro AIスマート調整、Dolby/DTS音響
- 内蔵式回転スタンドで、360°回転可
- 利用シーン：ハイエンドホームシアター、没入感のあるゲーム
- セール価格：159,990円（通常価格199,990円、20%OFF）
Dangbei DBOX02(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/db-mars-pro2/)
- 4K HDR10+レーザープロジェクター、最大投影200インチ
- ALPD高輝度レーザー光源、AIスマート調整で簡単設定
- 12Wデュアルスピーカー、ご家庭のリビングで簡単に操作
- 利用シーン：ホームエンターテインメント、リビングシアター
- セール価格：174,900円（通常価格219,800円、20.4%OFF）
購入ガイド
- ミニホームシアター / 寝室 / オフィス → Dangbei Atom & N2 mini
- アウトドア / モバイルエンターテインメント → Dangbei Freedo
- 大画面ホームシアター / 没入体験 → Dangbei MP1 Max、DBOX02 シリーズ
セールのハイライト
- 期間：9月4日～9月11日
- プラットフォーム：Rakuten（楽天）(https://www.rakuten.co.jp/dangbei/)
- 人気のミニプロジェクター Dangbei Atom & N2 miniは、ポータブル性と高画質を両立
- ハイエンドモデルで大画面の没入体験
- 8日間限定、お見逃しなく！
Dangbeiについて
Dangbeiは、世界をリードするスマートプロジェクターとクリエイティブエンターテインメント製品をお届けする企業です。ポータブル、家庭用、プロ用プロジェクターを含むデバイスで、2億人を超えるユーザーにサービスを提供します。没入感のある映像・音響体験と豊富なエコシステムにより、Dangbeiは常に大画面ディスプレイ技術の発展を推進し、家庭での娯楽、オフィス、学習体験をより優れたものにしています。
詳細は次のウェブサイトをご覧ください：jp.dangbei.com
お問い合わせ
Dangbei Japan PRチーム
メール：jp.mkt@dangbei.com
公式サイト：https://jp.dangbei.com(https://jp.dangbei.com)