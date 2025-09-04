楽天スーパーSALE開催！Dangbeiプロジェクターが最大64,100円OFF

Hangzhou Dangbei Network Technology Co., Ltd

2025年9月4日から9月11日まで、グローバルスマートプロジェクターブランド Dangbei（当貝） がフルラインナップの人気製品とともに 楽天スーパーSALE(https://www.rakuten.co.jp/dangbei/)に登場します。ホームシアターはもちろん、寮やキャンプ、旅行まで、今回のセールはユーザーに最適な大画面ソリューションをお届けします。割引率は最大 21.7%OFFです。

おすすめモデル：Atom & N2 Mini - 小さなプライベートシアターに最適

Dangbei Atom(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/db-atom/)

- 1080Pレーザーミニプロジェクター、HDR10高画質- 最大投影180インチ、軽くてポータブル、重さはわずか1.2kg- Dolby Audio 5Wデュアルスピーカー、InstanPro AIスマート調整- 利用シーン：寝室、書斎、ベランダ、小さなホームシアターに最適- セール価格：89,900円（通常価格114,880円、21.7%OFF）

Dangbei N2 mini(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/n2mini/)

- 1080P高精細プロジェクター、最大120インチ- Netflix正式ライセンス取得、190°調整可能なスタンド、優れた防塵・耐久性- InstanPro AI自動調整、プロジェクターの角度調整も簡単- 利用シーン：オフィス、学習、コンパクトな寝室シアター- セール価格：27,540円（通常価格34,990円、21.3%OFF）

Dangbei Freedo(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/freedo-jp/)

- ポータブル1080Pプロジェクター、最長2.5時間使用可能な内蔵バッテリー- 165°調整可能なスタンド、Google TVおよびNetflixライセンス取得済み- 利用シーン：アウトドア、モバイルエンターテインメント、いつでもどこでも映像体験- セール価格：63,990円（通常価格79,990円、20%OFF）

ポイント：3つのミニプロジェクターは、寝室、オフィス、アウトドアなどさまざまなシーンに対応し、多様な視聴ニーズを満たします。

ハイエンドホームシアターモデル：大画面で没入体験

Dangbei MP1 Max(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/mp1max/)

- 4Kレーザープロジェクター、最大投影300インチ- 3100 ISOルーメン、ΔE<1の高精度な色彩- Google TVおよびNetflix正規ライセンス取得済み- 利用シーン：ホームシアター、映画愛好家- セール価格：255,800円（通常価格319,900円、20%OFF）

Dangbei DBOX02 Pro(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/dbox02-pro/)

- 4K HDR10+レーザープロジェクター、最大投影300インチ、2000 ISOルーメン- InstanPro AIスマート調整、Dolby/DTS音響- 内蔵式回転スタンドで、360°回転可- 利用シーン：ハイエンドホームシアター、没入感のあるゲーム- セール価格：159,990円（通常価格199,990円、20%OFF）

Dangbei DBOX02(https://item.rakuten.co.jp/dangbei/db-mars-pro2/)

- 4K HDR10+レーザープロジェクター、最大投影200インチ- ALPD高輝度レーザー光源、AIスマート調整で簡単設定- 12Wデュアルスピーカー、ご家庭のリビングで簡単に操作- 利用シーン：ホームエンターテインメント、リビングシアター- セール価格：174,900円（通常価格219,800円、20.4%OFF）

購入ガイド

- ミニホームシアター / 寝室 / オフィス → Dangbei Atom & N2 mini- アウトドア / モバイルエンターテインメント → Dangbei Freedo- 大画面ホームシアター / 没入体験 → Dangbei MP1 Max、DBOX02 シリーズ

セールのハイライト

- 期間：9月4日～9月11日- プラットフォーム：Rakuten（楽天）(https://www.rakuten.co.jp/dangbei/)- 人気のミニプロジェクター Dangbei Atom & N2 miniは、ポータブル性と高画質を両立- ハイエンドモデルで大画面の没入体験- 8日間限定、お見逃しなく！

Dangbeiについて

Dangbeiは、世界をリードするスマートプロジェクターとクリエイティブエンターテインメント製品をお届けする企業です。ポータブル、家庭用、プロ用プロジェクターを含むデバイスで、2億人を超えるユーザーにサービスを提供します。没入感のある映像・音響体験と豊富なエコシステムにより、Dangbeiは常に大画面ディスプレイ技術の発展を推進し、家庭での娯楽、オフィス、学習体験をより優れたものにしています。

詳細は次のウェブサイトをご覧ください：jp.dangbei.com

お問い合わせ

Dangbei Japan PRチーム

メール：jp.mkt@dangbei.com

公式サイト：https://jp.dangbei.com(https://jp.dangbei.com)