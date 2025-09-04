松阪牛が当たる！「敬老の日に、ミライスピーカーを贈ろう。」キャンペーンを開催

株式会社サウンドファン

「100年のスピーカーの歴史」に聞こえにくさの解消という新しい視点を提示し、特許技術「曲面サウンド」による新たな価値と可能性を提供する株式会社サウンドファン（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：山地浩、以下：サウンドファン）は、9月4日(木)～9月23日(火)に「敬老の日に、ミライスピーカーを贈ろう。」キャンペーンを実施いたします。

「ミライスピーカー(R)」は、テレビの言葉の聞こえにくさを改善するスピーカーです。ドラマや映画のセリフやニュースなどの言葉がくっきりとクリアに聞こえるため、音量を上げずともテレビを楽しむことができます。搭載している独自技術『曲面サウンド』は、蓄音機のラッパ部分をヒントに、平板を湾曲させた振動板によって、広く遠くまでハッキリとした音声を届けることが可能です。この技術は国内特許だけでなく、PCT世界特許及び台湾特許に出願済です。シリーズ累計販売台数は40万台(※1)を突破しています。

この度、敬老の日の贈り物をお探しの皆様に向けてキャンペーンを実施いたします。ぜひ、ミライスピーカーでテレビを楽しみながら、松阪牛で食卓を囲み、お茶の間の楽しい時間を過ごしください。ぜひ、ミライスピーカーを敬老の日のギフトとしてご検討ください。

キャンペーン概要

【名称】「敬老の日に、ミライスピーカーを贈ろう。」キャンペーン

【期間】2025年9月4日(木)0:00～9月23日(火)23:59

【対象者・景品】上記期間中に「ミライスピーカー・ミニ」「ミライスピーカー・ステレオ」をサウンドファン公式オンラインストアにて購入し、当社にて確認できたお客様の中から抽選で30名様に、松阪牛5千円分（松阪牛5千円分と交換可能なカタログ）をプレゼントいたします。

【対象エリア】日本国内

【ご注意事項】

・景品（松阪牛5千円分と交換可能なカタログ）の発送は10月上旬ごろを予定しております。

・当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

・「60日間返金保証」を利用して返品された方は本キャンペーンの対象外となります。

【ご購入サイト】

「ミライスピーカー・ミニ」 https://soundfun.co.jp/

「ミライスピーカー・ステレオ」https://shop.soundfun.co.jp/Landing/Formlp/miraispeaker_stereo.aspx

『サウンドドリブン人間活性業』をミッションに掲げ、より多く方々の聞こえを改善し明るく前向きに

当社は、「100年のスピーカーの歴史」に聞こえにくさの解消という新しい視点を提示し、特許技術「曲面サウンド」をもって、サウンド領域に新たな価値と可能性を提供する日本発のハードウェアベンチャーです。最も大切にしているのは、お客様への寄り添い。お客様の声に耳を傾けやすいD2Cモデルを中心に展開し、大手音響メーカー出身のベテラン技術者が中心となり、暮らしに潜む“聞こえ“の課題解決に寄与する製品の開発に挑んでいます。

今後も、より多くの「聞こえ」にお困りの方々とそのご家族に、ミライスピーカーによる「聞こえ」の改善を提供し、明るく前向きに生活を送れるような事業を展開してまいります。

*「聞こえ」には個人差があります。

※1 2025年6月末時点での受注台数

◆「ミライスピーカー」製品ラインナップ

ミライスピーカー・ミニ

テレビの音量上げずに、言葉がくっきりコンパクトモデル

【型式】コンパクト型アンプ内臓曲面サウンドスピーカー

【スピーカー形式】新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)

【周波数特性】180Hz～20kHz(総合特性)*参考値

【アンプ出力】15W(MAX専用設計デジタルアンプ駆動)

【入力/入力感度】3.5mmステレオミニジャック

【使用環境】温度-10℃～40℃多湿環境での使用は避けてください。

【サイズ】W90mmxH154mmxD200mm

【重量】約0.6kg(電源アダプター約100g別)

【電源】付属品 電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A)

【付属品】電源アダプター×１音声ケーブル(2m)×１(両端3.5mmステレオミニプラグ) 取扱説明書類 ×1 別紙「ミライスピーカーをより快適にご使用いただくために」×1

ミライスピーカー・ステレオ

テレビの言葉くっきり、はそのままで

ドラマや映画が臨場感をもって楽しめる

【型式】コンパクト型アンプ内臓曲面サウンドスピーカー(ステレオアンプ内蔵)

【スピーカー形式】新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)

【周波数特性】150Hz～20kHz(総合特性)*参考値

【アンプ出力】実用最大出力15W×2(ステレオ)

【入力/入力感度】１.光デジタル入力２.3.5mmステレオミニジャック

【使用環境】温度-10℃～40℃多湿環境での使用は避けてください。

【サイズ】W542mmxH87mmxD160mm

【重量】約1.7kg(ACアダプター約120g別)

【電源】付属品ACアダプター使用(DC IN 12V 2A)

【付属品】ACアダプター×１光デジタルケーブル(1.5m)×１ 音声ケーブル(1.5m)×１(両端3.5mmステレオミニプラグ) 専用リモコン×１ リモコン用電池単三×２ 取扱説明書類×１

各製品や曲面サウンドについて、詳しくは以下サイトでご確認ください。

日本サイト：https://soundfun.co.jp/

米国サイト：https://soundfun.net/

・”音”そのものを変換する新技術 「ミライスピーカー(R)」独自の『曲面サウンド』とは

従来のスピーカーの振動板は、円すい形であるのに対して、「ミライスピーカー(R)」の振動板は、平板を湾曲させた形状となっています。この曲面振動板から発せられる曲面サウンドが、広く遠くまでハッキリとした音声を届け、言葉の「聞こえ」にお困りの方をサポートします。

実際の製品の振動板の色は黒ですが、形状を表現するために色をグレーにしています。

実際の製品の振動板の色は黒ですが、形状を表現するために色をグレーにしています。・従来のスピーカーとの“音波”の違い

可視化が難しい音波ですが、ミライスピーカーの特有の音波がなぜ生まれるのか、東京都立大学・大久保准教授の協力により、振動板の動きからシミュレーション解析を行いました。従来のスピーカーとは異なり、高音域において、広範囲にしっかりと音を届ける音場がつくられることが確認されました。今後も、スピーカー100年の歴史を変える『曲面サウンド』の音について研究を続けてまいります。

＜会社概要＞

会社名：株式会社サウンドファン https://soundfun.co.jp/

本社：東京都中央区東日本橋2丁目22番1号クロスシー東日本橋ビル8階

設立：2013年10月7日

代表取締役社長：山地 浩

資本金：50,000,000 円 （資本準備金含む：100,000,000円）

事業内容：テレビ等の音声を聴こえやすい音に変換するテクノロジー「ミライスピーカー(R)」の開発・製造・販売