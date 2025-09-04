【新機能リリース】“1枚を一気に仕上げる”AIデザイン生成（1ページ）機能を搭載しました！

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は、**AIデザイン生成（1ページ）**をリリースしました。テンプレートを使わず、AIがゼロから1枚のスライドをデザイン生成します。

本機能により、グラフや図解、フロー、など「単発で生成したいデザイン要素」を、AIが0→1で即時に作り起こせるようになりました。

■ 使い方

・編集画面右側の「レイアウトを生成する」をクリック。

・含めたい内容を入力して生成するをクリック

・完成するデザインは以下のようなものです。

※生成時の注意

・生成内容は上書きされます

・元のデザインは変更履歴からいつでも戻せます

■ 機能のポイント

・テンプレート不使用：入力テキストを基にAIが0→1で単ページをデザイン

・1ページ専用：表紙、要点サマリー、グラフ／図解／フロー／比較表など“単発生成”に最適

・既存の自動生成やテンプレ運用と併用し、「下書き → 1枚完成 → 全体展開」を滑らかに

■ご利用にあたっての注意点

・本機能は1ページのみ生成します（複数ページの自動展開は対象外）

・生成は現在のページを上書きします。元に戻す場合は変更履歴から復元してください

・入力テキストの内容や量により、要約・配列の最適化が行われる場合があります

・生成後の色・フォント・パーツはテーマ／編集機能で微調整が可能です

・既存のテンプレートや自動生成機能と併用いただくと、全体設計がよりスムーズになります。

■まとめ

AIデザイン生成（1ページ）は、テンプレートを使わずに0→1で“まず1枚”を確定するための新機能です。表紙、要点サマリー、グラフ／図解／フロー／などの単発デザインを素早く起こせます。生成は現在ページを上書き（※履歴から復元可）。全プランで提供中で、既存の自動生成やテンプレ運用と併用すれば、下書き → 1枚完成 → 全体展開が一気に短縮できます。

ぜひ一度、デザイン生成(1ページ)機能を使ってみてください！

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。URL : https://irusiru.jp/

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

▼各種SNS情報

note：https://note.com/lubis_elucile/

Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/

X：https://twitter.com/irusiru_jp/

Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/

Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93/videos)

【お客様お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact