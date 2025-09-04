＜OPEN＞あなた専属のAIパートナー、ひらめきを形にし、毎日を彩る高機能AIタブレット「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」本日より予約開始・9月19日（金）発売

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社は、お手軽に映像視聴、創造性、生産性をあらゆる場面で高めるAIタブレット「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」をSamsungオンラインショップ(https://www.samsung.com/jp/offer)、Amazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店（ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ジョーシン、その他量販店のECサイトおよび一部店舗）、Samsung公式ストア楽天市場店にて本日2025年9月4日（木）より順次予約を開始し、9月19日（金）より販売を開始いたします。なお、「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）、「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）では、2025年9月5日(金)より展示を開始し、2025年9月19日（金）より販売を開始いたします。

「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」は没入感のある大画面ディスプレイと、直感的に操作できる付属のSペンにより日常の幅広いシーンで活躍し、優れた価値を提供します。さらに、Samsungのインテリジェント機能によって創造性と生産性を一段と引き上げ、Galaxy エコシステムにより、アイデアやコンテンツ、タスクのシームレスな連携を高めます。

「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」の特長は、以下のとおりです。

■より明るく、より滑らかなディスプレイで、映像もゲームも快適に

約10.9インチの大画面※１を搭載した「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」は、ストリーミングやブラウジングなどに最適なエンターテイメント体験を提供します。Vision Boosterと最大600nitsとなるHBM輝度のディスプレイにより、屋内外を問わず鮮やかでなめらかな映像を快適に楽しめます。また、ブルーライト※２が抑えられているため、長時間の視聴でも目の負担を軽減し、快適に過ごせます。アップグレードされたプロセッサと拡張されたメモリ容量を搭載した「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」は、検索中の複数タブの切り替えや、アプリを横断したアイデア出しなど、日常の作業をスムーズにこなします。さらに、8,000mAhの大容量バッテリー※３と急速充電※４により、頻繁な充電を心配することなく、エンターテイメントを楽しんだり、図書館での夜遅くまでの勉強にも安心して利用できます。

※1 ディスプレイサイズは対角線を基準に測定しています。

※2 「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」に採用されているディスプレイは、ブルーライトの有害な影響を大幅に削減する能力に基づき、SGSの「低ブルーライト（Low Blue Light）」認証を取得しています。この認証についての詳細は、www.sgs.com/performanceで(https://www.sgs.com/en/services/performance-testing)ご確認いただけます。

※3 第三者試験所条件下で試験した標準値です。標準値とはIEC 62133規格に基づいて試験されたバッテリーサンプルのうち、バッテリー容量の差を考慮した推定平均値です。「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」の定格容量は8,000mAhです。実際のバッテリー駆動時間は、ネットワーク環境や使用状況、その他の要因により異なる場合があります。

※4 急速充電の速度は、バッテリー残量およびその他の要因により変動します。Samsung Galaxy純正データケーブルの使用を推奨いたします。

■創造性と生産性を高めるインテリジェント機能

「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」には、勉強からクリエイティブなアイデアな発想まで、場所を問わず集中力とインスピレーションを支えるインテリジェント機能が搭載されています。直感的に使える多彩なツールが日常のさまざまなニーズに応え、ユーザーはクリアな思考で自由に創造性を発揮できます。

- 付属のSペンは瞬時の反応性と滑らかな精度で、ユーザーの創造性にリアルタイムで寄り添います。通話中にアイデアをメモしたり、通学途中にサッと図面をスケッチしたりと、思いついた時にどこでも思考を整理し、作業を進める柔軟性を提供します。- Samsung Notesアプリのインテリジェント機能は、手書きメモを整える手書き入力のヘルプ※５や、数式を瞬時に解く数式ソルバー※６など、日々の思考を整理し、効率を高めます。簡単な注釈から詳細な書き込みまで、ユーザーはインポートしたPDF上に直接書き込み、アプリを切り替えることなく完成度の高いファイルを出力できます。さらに、講義のスライドを見ながらノートを取ったり、参照用の画像を開いて図解したりする際には、分割画面表示機能を使うことで、より効率的にマルチタスクをこなし、作業を整理できます。- 「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」は、優れたAIパートナーとしても活躍します。画面上のどこからでも直感的に検索や翻訳ができる、かこって検索※７により視聴中、読書中、作業中でも集中したまま、必要な情報に瞬時にアクセス可能です。また、「Book Cover Keyboard - AI Key」※８に搭載されたGalaxy AI Keyを使えば、作業中にアイデア出しやサポートをAIから即座に受けられ、スマートで創造的なパートナーとして活用できます。- 「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」は幅広いサードパーティアプリ※９へのアクセスを提供しユーザーが自分の働き方に合ったさまざまなツールを自由に試せる環境を整えます。Goodnotes※10、CLIP STUDIO PAINT※11、LumaFusion※12、Notion※13などの厳選されたプリインストールアプリから、Noteshelf 3※14、ArcSite※15、SketchbookやPicsart※16といった人気アプリまで、アイデアをコンセプトから実行までスムーズに形にできます。

さらに、多くのアプリは限定特典として気軽に体験が可能です。特典には、Goodnotesの1年間無料フルバージョン、CLIP STUDIO PAINTの6か月無料体験（初回サブスクリプション20％オフ）、LumaFusionの66％割引、1か月無料のCreator Passサブスクリプション、NotionのPlusプラン1か月無料体験（Notion AI付き）が含まれます。

※5 手書き入力のヘルプ機能はデバイス上で動作し、インターネット接続は不要です。Samsungアカウントへのログインは必要です。 現在、以下の言語に対応しています。アラビア語、中国語（中国本土）、中国語（香港）、中国語（台湾）、英語（オーストラリア）、英語（インド）、英語（イギリス）、英語（アメリカ）、オランダ語、フランス語（カナダ）、フランス語（フランス）、ドイツ語、ヒンディー語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル）、ポルトガル語（ポルトガル）、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語（メキシコ）、スペイン語（スペイン）、スペイン語（アメリカ）、スウェーデン語、タイ語、トルコ語、ベトナム語。

※6 数式ソルバー機能はデバイス上で動作し、インターネット接続は不要です。Samsungアカウントへのログインが必要です。手書き認識の精度によって計算結果が不正確になる場合があります。Sペンに対応したデバイスでのみ利用可能です。

※7 サービスの利用可否は、国や地域、デバイスのモデルによって異なる場合があります。インターネット接続が必要です。AndroidとGoogleアプリを最新バージョンにアップデートが必要な場合があります。互換性のあるアプリやデバイスで動作します。結果の正確性は保証いたしません。

※8 「Book Cover Keyboard - AI Key」、「Book Cover Keyboard Slim - AI Key」は別売りです。機能やキーボードの配列は、国、言語、端末モデルによって異なる場合があります。BixbyまたはGoogle Geminiの利用には、インターネット接続が必要です。対応状況や利用可能な機能はデバイスのモデルや地域によって異なる場合があります。

※9 アプリの提供状況および利用規約は、国や地域によって異なる場合があります。

※10 GoodnotesアプリはGalaxy Storeから別途ダウンロードする必要があります。1年間無料でフルバージョンが利用できますが、無料期間終了後も継続して利用するには別途購入が必要です。アプリの提供状況および利用規約は、国や地域によって異なる場合があります。

※11 CLIP STUDIO PAINTのメンバーシップ登録が必要です。CLIP STUDIO PAINTアプリは、一部の国と地域ではプリインストールされています。アプリはGalaxy Storeからダウンロードでき、初回利用者は6か月間の無料トライアルをご利用いただけます。無料トライアル期間終了後は、月額または年額の有料プランへの登録が必要です。初回登録時は20%の割引が適用されます。

※12 LumaFusionアプリは、アイコンをクリックしてGalaxy Storeから購入を完了する必要があるスタブとしてプリインストールされています。Samsung Galaxyユーザーは、Galaxy Storeで購入すると66%割引になり、1か月間の無料Creator Passサブスクリプションを利用できます。66%割引キャンペーンは2026年11月30日までです。

※13 NotionアプリはGalaxy Storeから別途ダウンロードする必要があります。新規作成されたNotionワークスペース1つに対して、Notion Plus with AIの1か月間無料トライアルをご利用いただけます。アプリの提供状況および利用規約は、国や地域によって異なる場合があります。

※14 Noteshelf 3アプリのプレミアムプランへのアップグレードは別途購入が必要です。Galaxy Storeでのアップグレードは30%割引が適用されます。

※15 ArcSiteアプリはGalaxy Storeから別途ダウンロードする必要があります。初回利用者は1か月間の無料トライアルをご利用いただけます。無料トライアル期間終了後は、月額または年額の有料プランへの登録が必要です。初回の月額サブスクリプションには30％の割引が適用されます。アプリの提供状況および利用規約は、国や地域によって異なる場合があります。

※16 PicsartおよびSketchbookアプリは、Google Play Storeから別途ダウンロードする必要があります。追加機能は別途購入が必要な場合があります。

■「Samsung Galaxy Tab S10 Lite(Wi-Fi)」概要

販売価格：（全3色）128GB 56,430円（税込）

※価格はSamsung オンラインショップ、Samsung公式ストア楽天市場店の価格です（2025年9月4日時点）。

その他販売店での価格は異なる場合があります。

※販路によって取り扱いカラーは異なります。

＜同梱製品 ： 「Sペン」 ＞

※同梱されるＳペンのカラーは全てホワイトです。

製品紹介ページ

１.Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s10-lite-gray-128gb-sm-x400nzaaxjp

取り扱いカラー：グレー/シルバー/コーラルレッド

２.Amazon：Samsung Galaxy Store（Galaxyのストア）

https://www.amazon.co.jp/by_galaxy

※出荷・販売元が「Amazon.co.jp」である製品が正規品となります。

取り扱いカラー：グレー

３.量販店

ヨドバシ.com

https://www.yodobashi.com/

ビックカメラ.com

https://www.biccamera.com

ヤマダウェブコム

https://www.yamada-denkiweb.com/

Joshin webショップ

https://joshinweb.jp/

４.Samsung公式ストア楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/samsungonline/?s-id=samsung_pr

取り扱いカラー：グレー/シルバー/コーラルレッド

＜主な仕様：「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」＞

■「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」 発売記念キャンペーン

対象期間中Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka、Amazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店（ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ジョーシン、その他量販店のECサイトおよび一部店舗） 、Samsung公式ストア楽天市場店にてオトクに購入できる「発売記念キャンペーン」を開催いたします。

＜キャンペーン期間＞

Samsungオンラインショップでご購入の場合

2025年9月4日(木) 18：30 ～ 2025年10月20日(月) 9：59

Galaxy Harajuku / Galaxy Studio Osakaでご購入の場合

2025年9月19日(金) 11：00 ～ 2025年10月20日(月) 営業終了時間まで

Amazon / 家電量販店（ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ジョーシン、その他量販店のECサイトおよび一部店舗） / Samsung公式ストア楽天市場店でご購入の場合

2025年9月4日(木) 18：30 ～ 2025年10月19日(日) 23：59

＜購入対象製品＞（中古品、並行輸入品は除く）

グレー（SM-X400NZAAXJP）

シルバー（SM-X400NZSAXJP）

コーラルレッド（SM-X400NZRAXJP）

＜特典＞

6,600円割引

※本キャンペーンの主催は各販売先となります。

■発売記念キャンペーンと併用可能！Samsungオンラインショップ シルバーウィークキャンペーン

対象のスマートフォンをSamsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）でご購入いただくと、同時購入製品が最大25,000円割引でご購入いただけます。

※割引は「Samsung Galaxy S25」、「Samsung Galaxy S25 Ultra」、「Samsung Galaxy Z Flip7」「Samsung Galaxy Z Fold7」を除くSamsungオンラインショップ販売中の全ての製品に使用可能です。

＜キャンペーン期間＞

2025年9月4日（木） 18:30 ～ 2025年9月25日（木） 9:59

＜購入対象製品＞

「Samsung Galaxy S25」

「Samsung Galaxy S25 Ultra」

「Samsung Galaxy Z Flip7」

「Samsung Galaxy Z Fold7」

＜特典＞

・「Samsung Galaxy S25」購入時に割引対象製品を10,000円分割引

・「Samsung Galaxy S25 Ultra」購入時に割引対象製品を15,000円分割引

・「Samsung Galaxy Z Flip7」購入時に割引対象製品を17,000円分割引

・「Samsung Galaxy Z Fold7」購入時に割引対象製品を25,000円分割引

＜特典受け取り方法＞

１.本要項にご同意の上、購入期間にSamsungオンラインショップにて購入対象製品をカートに追加。

２.割引対象製品を同じカートに追加。

３.カートで割引が適用されていることを確認し、必要情報入力後に決済を完了。

※キャンペーン内容は予告なしに変更する可能性があります。

※キャンペーン対象製品は在庫限り、先着順となります。

※スマートフォン本体は同時購入製品の割引対象外となります。

※本特典は製品の同時購入時のみに適用されます。

※同時購入された製品は別送となる場合があります。

※同時購入製品の特典金額は現金・おつりでの払い戻しをいたしません。

※同時購入製品の合計額が特典の割引金額を上回った場合は、超過した金額の支払いが必要です。

※リワードポイント・クーポンの使用により、獲得するリワードポイント数は変動します。

詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/offer/silver-week-cp/

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

※1年につき1回まで保証となります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品はGalaxy Care公式 ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s10-lite-gray-128gb-sm-x400nzaaxjp

※「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」のアクセサリーは現在販売中の「Samsung Galaxy Tab S10 FE」、「Samsung Galaxy Tab S9」のアクセサリーと互換性があります。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google 、 Android 、 Gemini 、 かこって検索 は、 Google LLC の商標です。

●AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。